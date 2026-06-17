Un jet privado se estrella en Texas y deja 1 persona muerta

La tripulación del avión informó problemas mecánicos y poco combustible mientras volaban hacia Austin, Texas, desde México. Cinco de las seis personas que iban a bordo sobrevivieron al choque en Laredo.

Un jet privado se estrelló en una autopista en Laredo, Texas, el martes por la noche, y una de las seis personas a bordo falleció, dijeron las autoridades.

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El avión, un Cessna Citation, volaba hacia Austin, Texas, desde Los Cabos, México, cuando informó de graves problemas mecánicos y de que se estaba quedando sin combustible al Aeropuerto Internacional de Laredo justo antes de las 10:00 p. m. hora local, dijo Gilberto Sanchez, director del aeropuerto.

A continuación, el avión perdió contacto con la torre de control y realizó un aterrizaje forzoso en la Loop 20 de la autopista estatal de Texas, dijo Sanchez en un correo electrónico.

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Las imágenes de video del lugar mostraban los restos del avión, con la parte delantera tumbada de lado en la carretera. Las llamas y un denso humo salían de una parte del avión mientras los policías y otras personas abrían la puerta tras un forcejeo. Una persona intentaba romper el parabrisas de la cabina a golpes.

Las imágenes mostraban cómo se ayudaba a cuatro personas a salir de los restos en llamas y parecían poder caminar por sí mismas.

Una de las personas a bordo falleció y los cinco sobrevivientes fueron trasladados a hospitales de la zona, dijo Jose Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo. Sanchez, el director del aeropuerto, dijo que, según los informes, los sobrevivientes se encontraban estables.

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NetJets, una empresa de aviones privados, dijo en un comunicado el miércoles por la mañana que era la encargada de operar el avión. NetJets cuenta con la flota más grande de jets privados del mundo, según su página web, y ofrece a sus clientes la propiedad fraccionada de aeronaves.

La empresa, propiedad de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, dijo que estaba colaborando con las fuerzas del orden para confirmar más detalles y que no haría más comentarios hasta que los investigadores dieran a conocer sus conclusiones. Afirmó que no especularía sobre la causa de la colisión.

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El jet es un Cessna Citation Latitude fabricado en 2016, según el registro de la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés). Los modelos Latitude de la flota de NetJets suelen tener capacidad para siete pasajeros, según la empresa.

Los datos de la aeronave recopilados por la web de seguimiento Flightradar24 indicaban que el jet se estrelló a unos tres kilómetros al suroeste del Aeropuerto Internacional de Laredo.

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La colisión obligó a cerrar la autopista, una arteria de transporte regional. Se esperaba que siguiera cerrada al tráfico el miércoles, dijo Baeza. El avión chocó contra un vehículo en la autopista al estrellarse, lo que dejó a una persona herida, añadió.

El Departamento de Policía de Laredo publicó un video en las redes sociales en el que se veía a los bomberos rociar espuma sobre la aeronave. Baeza dijo que, tras el choque, se había derramado combustible de la aeronave sobre la autopista.

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Se esperaba que un equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegara pronto al lugar de la colisión, según dijo la policía el martes. La junta dijo que estaba al tanto del choque y que estaba recabando información. La FAA señaló en un comunicado que también investigaría el suceso.

Qasim Nauman es un editor del Times radicado en Seúl y cubre noticias de última hora de todo el mundo.