La tormenta tropical Arthur dejará fuertes lluvias en la costa del golfo de México

Arthur acaba de convertirse en la primera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de este año. Esta semana ha provocado fuertes lluvias e inundaciones en Texas, y se esperan más.

La tormenta tropical Arthur se formó el miércoles frente a la costa de Texas, y los meteorólogos advirtieron que se esperaba que azotara la región de la costa del golfo de México con fuertes lluvias durante toda la semana.

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El miércoles se activó una alerta de inundaciones a lo largo de la costa del golfo, desde Texas hasta Georgia, ya que los meteorólogos advirtieron que el ciclón, que lleva días azotando la costa, podría dejar hasta 30 centímetros de lluvia para el final de la semana.

Arthur es la primera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de este año, que, según dijo el mes pasado el Centro Nacional de Huracanes, podría ser más tranquila de lo habitual. La tormenta se formó rápidamente en un par de horas la madrugada del miércoles, y un avión cazahuracanes enviado a la tormenta descubrió que sus vientos habían alcanzado la fuerza de una tormenta tropical, aunque se mantendrán principalmente en alta mar.

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Los meteorólogos dijeron en una actualización al final de la mañana que no esperan que Arthur se intensifique más antes de adentrarse en tierra firme más tarde este miércoles y disiparse rápidamente. Los restos podrían salir al Atlántico a finales de esta semana y volver a formarse, pero hay mucha incertidumbre al respecto.

Sin embargo, los meteorólogos tienen claro que las lluvias torrenciales seguirán afectando al sureste de Estados Unidos esta semana, con precipitaciones generalizadas que alcanzarán entre 12 y 25 centímetros en toda la región y, en algunos lugares, casi 50 centímetros hasta la madrugada del viernes, desde la costa de Texas hasta Georgia.

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Algunas zonas de Texas ya se han visto inundadas por las fuertes lluvias y las alertas de inundaciones repentinas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió el lunes por la noche una declaración de desastre para 101 condados del estado, mencionando el riesgo que suponen las tormentas y las posibles inundaciones. Una gran cantidad de lluvia ha caído tierra adentro desde el domingo, con más de 22 centímetros en Caldwell, Texas, y entre siete y 10 en Austin, San Antonio y Houston.

El miércoles, tuvo lugar en Houston su segundo partido de la Copa Mundial, entre Portugal y la República Democrática del Congo. La amenaza de lluvias intensas no supuso un motivo de preocupación para el partido, que se disputó en el estadio cubierto NRG, rebautizado temporalmente como Houston Stadium para el torneo.

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Pero antes del partido, los organizadores acortaron el horario del festival de aficionados de la ciudad, donde mucha gente se ha estado reuniendo para ver los partidos. El comité organizador de la Copa Mundial de la ciudad dijo que el festival abriría el martes por la tarde, en lugar de más temprano ese mismo día. Los organizadores señalaron que el horario reducido del martes podría cambiar aún más si el mal tiempo hiciera que no fuera seguro para los aficionados por la tarde. El festival de aficionados estuvo cerrado el lunes debido a las fuertes lluvias que cayeron en la zona.

La jueza Lina Hidalgo, del condado de Harris, la máxima autoridad electa de esa zona de Houston, dijo que la oficina de seguridad nacional y gestión de emergencias del condado estaba vigilando el riesgo de inundaciones.

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"Como sabemos quienes vivimos aquí, Houston suele tener un clima tropical durante el verano", dijo Hidalgo. "Nuestras calles están diseñadas para inundarse y llevar el agua a los canales que luego desembocan en el océano".

Mientras la tormenta se desplaza por las costas de Texas y Luisiana durante los próximos días, la lluvia seguirá siendo la amenaza más preocupante. Esto ha llevado a los meteorólogos del Centro de Predicción Meteorológica a destacar el riesgo de inundaciones repentinas en los próximos días, desde Corpus Christi, Texas, hasta Birmingham, Alabama.

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Judson Jones es meteorólogo y reportero del Times; pronostica y cubre condiciones climáticas extremas.

Jesus Jiménez es un reportero del Times que cubre el norte de Texas. Radica en Dallas.