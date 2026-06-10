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Los riesgos derivados del alcohol aumentan después de una sola copa al día

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La industria del alcohol ha criticado el estudio que reveló el dato y que también señala que un consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de muerte prematura.

Un estudio gubernamental sobre el alcohol publicado el martes concluyó que los riesgos para la salud derivados de este comienzan con una sola copa al día. El informe se vio envuelto en una polémica tras despertar la ira de la industria del alcohol.

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Los investigadores descubrieron que con una copa al día aumentaba el riesgo de muerte prematura por una enfermedad o lesión directamente atribuible al alcohol, aunque era pequeño: una de cada mil personas. Sin embargo, el riesgo de muerte prematura se disparaba a uno de cada 25 para quienes tomaban dos copas al día, un nivel que durante mucho tiempo se ha considerado seguro para los hombres, según el estudio, publicado en la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

El Estudio sobre el Consumo de Alcohol y la Salud fue uno de los dos informes encargados durante el gobierno de Joe Biden para servir de base a una actualización de las directrices dietéticas de Estados Unidos.

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El segundo informe, elaborado por un panel designado por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM, por su sigla en inglés), llegó a conclusiones muy diferentes. Sugería que el consumo moderado de alcohol (hasta dos bebidas al día para los hombres y una para las mujeres) era más saludable que no beber nada, aunque señalaba que el consumo moderado también estaba relacionado con un mayor riesgo de cáncer de mama. Algunos de los miembros del panel que elaboraron ese informe tenían vínculos económicos con la industria del alcohol.

Las conclusiones del segundo informe resultaron más del agrado de la industria del alcohol, que había calificado el Estudio sobre el Consumo de Alcohol y la Salud de ideológicamente sesgado y científicamente defectuoso, y dijo que había comunicado sus preocupaciones en repetidas ocasiones a los funcionarios del gobierno a lo largo de varios años.

Cuando el gobierno de Donald Trump publicó finalmente las nuevas directrices dietéticas en enero, aconsejaron a los estadounidenses que bebieran menos para mejorar su salud, pero omitieron cualquier recomendación sobre límites diarios, a diferencia de años anteriores.

"Las nuevas directrices dietéticas dicen que consumir menos es mejor para la salud, pero no dicen qué significa consumir menos", dijo Priscilla Martinez-Matyszczyk, una de las autoras del nuevo artículo y subdirectora científica del grupo de investigación sobre el alcohol del Public Health Institute, una organización sin fines de lucro. "Este artículo sí lo hace, y dice que tomar no más de una copa al día es lo mejor para la salud, y que beber más conlleva riesgos significativos".

Una bebida estándar se define como 355 mililitros de cerveza normal, 150 mililitros de vino o 45 mililitros de bebidas destiladas.

En un editorial que acompaña al nuevo artículo, Robert Vincent, el exfuncionario del gobierno que encargó el estudio, dijo que creía que fue despedido porque el informe aportaba pruebas "en contra de los intereses comerciales". Vincent perdió su trabajo como administrador adjunto de políticas de prevención y tratamiento del alcoholismo en la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental durante una reducción de plantilla el año pasado.

"Iba a tener un costo para la industria del alcohol", dijo Vincent. "No les gustó que se pasara de dos a una para los hombres, y tampoco les gustó que se mencionara el cáncer".

Una vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió a una solicitud de comentarios sobre la declaración de Vincent.

El nuevo estudio, que se basó exclusivamente en datos de salud de Estados Unidos, evaluó la relación entre el consumo promedio de alcohol y el riesgo de enfermedad o muerte por causas directamente atribuibles al consumo de alcohol.

Las mujeres que tomaban una copa al día tenían más probabilidades de morir de cáncer de hígado o de mama que las que no bebían. Y con una copa al día, tanto hombres como mujeres tenían un mayor riesgo de morir por cirrosis hepática, cánceres de boca y esófago y lesiones, según el estudio. Los riesgos seguían aumentando con niveles más altos de consumo.

Tomar más de una copa por ocasión se asoció con un riesgo cada vez mayor de cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares y lesiones.

El informe sí reveló que una copa al día se asociaba con un menor riesgo de diabetes en las mujeres y un menor riesgo de accidente cerebrovascular tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, el consumo excesivo ocasional anulaba los efectos protectores contra el accidente cerebrovascular.

Una de las razones por las que los estudios llegaron a conclusiones tan diferentes es que, mientras que el nuevo estudio examinó las muertes por causas directamente atribuibles al alcohol, el informe de la NASEM encargado por el Congreso analizó las tasas de mortalidad generales de los bebedores moderados, incluyendo las muertes sin relación causal con el alcohol.

Los críticos del informe de la NASEM dicen que las personas que beben con moderación suelen tener otros hábitos de vida saludables que contribuyen a su longevidad. El grupo de bebedores moderados también incluía a muchas personas que consumían menos de dos bebidas al día. Ambos factores podrían hacer que los efectos sobre la salud del consumo moderado de alcohol parezcan menos significativos de lo que podrían ser.

Ned Calonge, epidemiólogo del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado y quien dirigió el estudio de la NASEM, dijo que se mantenía firme en sus conclusiones.

"La investigación sobre el alcohol es compleja y no me sorprende que métodos diferentes produzcan resultados diferentes", dijo Calonge, y añadió que los estudios de modelización como el Estudio sobre el Consumo de Alcohol y la Salud, que usan datos para estimar el riesgo a lo largo de la vida de enfermedades y muertes causadas por el alcohol, también pueden tener sesgos potenciales.

Al mismo tiempo, añadió: "No creo que nadie deba empezar a beber por motivos de salud".

Roni Caryn Rabin es periodista del Times especializada en salud materna e infantil, disparidades raciales y económicas en la atención sanitaria e influencia del dinero en la medicina.

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