Israel espía a sus aliados: el Pentágono eleva la amenaza al nivel crítico

Mientras combaten juntos contra Irán, Estados Unidos descubrió que Israel intensificó su espionaje sobre los principales negociadores del gobierno de Donald Trump.

Recientes informes de los servicios de inteligencia estadounidenses han suscitado preocupación por las escuchas de las agencias de espionaje israelíes a los negociadores estadounidenses que trabajan en un acuerdo de paz con Irán, en medio de la creciente inquietud por una amenaza más general de contrainteligencia por parte de Israel.

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Israel y Estados Unidos saben desde hace tiempo, y lo toleran, que cada uno espía al otro. Pero la intensificación de los esfuerzos israelíes para conocer las posiciones estadounidenses en las conversaciones con Irán ha cruzado una línea, según algunos funcionarios estadounidenses.

Los informes incluyen la preocupación de que Israel haya redoblado sus esfuerzos para espiar a altos funcionarios estadounidenses, entre ellos Steve Witkoff, el principal negociador del presidente Donald Trump, Elbridge Colby, el máximo responsable político del Pentágono, y uno de sus principales adjuntos, Michael DiMino IV.

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Otro informe, elaborado por la Agencia de Inteligencia de Defensa y otras oficinas de inteligencia militar y centrado en hechos anteriores que se remontan a varios años, decía que el nivel de amenaza de contrainteligencia planteado por Israel había aumentado en las últimas semanas hasta el máximo nivel, de alto a crítico. El informe, al que contribuyó la Agencia de Contrainteligencia y Seguridad de Defensa, describe diversos esfuerzos de Israel para espiar al personal militar y a los funcionarios del gobierno estadounidenses.

Los informes y la creciente preocupación por el espionaje israelí llegan en un momento especialmente delicado. Israel y Estados Unidos han estado combatiendo juntos en la guerra contra Irán, y nunca han tenido una coordinación militar tan estrecha como ahora, con oficiales militares israelíes trabajando codo con codo con sus homólogos estadounidenses en el Comando Central de Estados Unidos.

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El ejército estadounidense está compartiendo enormes cantidades de información táctica y operativa con sus homólogos israelíes. Pero altos funcionarios estadounidenses dijeron que Israel está buscando información sobre la estrategia de Trump y sus cambios de postura en las conversaciones de paz.

La nueva advertencia podría complicar los esfuerzos por integrar aún más la planificación bélica militar entre el Comando Central de Estados Unidos e Israel, especialmente si el Pentágono toma la decisión de imponer nuevas restricciones a la información compartida con oficiales israelíes.

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Ya existe tensión entre ambos países mientras Trump persigue un acuerdo de paz, al tiempo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, busca seguir degradando las capacidades de Irán, debilitar o derrocar a su gobierno teocrático y atacar al representante de Teherán en Líbano, Hizbulá.

El informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa fue preparado tras incidentes en los que personal de defensa estadounidense en Israel detectó que se había instalado subrepticiamente en sus teléfonos un software para interceptar sus comunicaciones.

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La NBC News informó anteriormente sobre la existencia del informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa y sobre el aumento del nivel de amenaza.

El Departamento de Defensa declinó hacer comentarios. Un funcionario de la Casa Blanca, que habló con la condición de que no se utilizara su nombre, dijo que la información era falsa.

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Un portavoz de la embajada israelí en Washington también refutó las afirmaciones de que Israel representa una amenaza para el contraespionaje, y aseguró que Israel no espía a funcionarios ni a entidades estadounidenses.

Los hechos fueron descritos por varios funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos sensibles de inteligencia.

Dijeron que, en algunos aspectos, la advertencia de contraespionaje no es una sorpresa. Israel lleva mucho tiempo realizando agresivas operaciones de recopilación de información tanto contra sus enemigos como contra sus aliados, al igual que Estados Unidos.

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Aun así, el nivel de amenaza de contrainteligencia de Israel es ahora mayor que el de cualquier otro aliado y que el de algunos países adversarios. De los aliados de Estados Unidos, solo Corea del Sur, que está clasificada en un nivel alto en determinadas situaciones, preocupa en un nivel similar al de los esfuerzos de espionaje de Israel, dijeron los funcionarios.

La agresividad de la recopilación de inteligencia israelí sobre altos funcionarios estadounidenses durante el segundo gobierno de Trump ha sido "desquiciada", dijo un alto funcionario.

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Dos altos funcionarios militares estadounidenses dijeron que el personal estadounidense, en particular el que presta servicio en Israel o junto a homólogos israelíes, era plenamente consciente de los riesgos de contrainteligencia antes del nuevo informe.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las evaluaciones internas, dijeron que el personal estadounidense emplea una serie de procedimientos y protocolos de seguridad para contrarrestar la amenaza y proteger sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, especialmente cuando viajan a Israel, pero se negaron a describir esas medidas en detalle por razones de seguridad.

La cooperación entre ambos ejércitos es muy estrecha, pero cada parte también necesita mantener en secreto su información más sensible.

En el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC por su sigla en inglés) dirigido por Estados Unidos en Kiryat Gat, Israel, por ejemplo, el personal militar y diplomático estadounidense e israelí trabaja codo con codo para hacer cumplir el alto al fuego en Gaza y facilitar los esfuerzos humanitarios. Pero el edificio también tiene un piso exclusivo para personal estadounidense y otro solo para personal israelí, espacios en los que ambos países pueden tratar asuntos más sensibles.

Según el informe, los incidentes de contrainteligencia empezaron a aumentar a finales de 2024, cuando el gobierno de Joe Biden presionó a Israel para que frenara sus ataques en Gaza, y continuaron en 2025, cuando el gobierno de Trump sopesó las opciones para atacar a Irán.

El informe, que incorporó contribuciones de varias agencias de inteligencia militar, también detalla varios episodios ocurridos en los últimos años. En 2021, oficiales de inteligencia militar israelí fueron sorprendidos colocando dispositivos de escucha en la sede de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés). El año pasado, se descubrió que agentes del Shin Bet, la agencia de inteligencia nacional israelí, habían intentado colocar un dispositivo de escucha en un vehículo del Servicio Secreto.

Aunque el documento de la DIA no habla explícitamente de las negociaciones de paz, otros informes recientes de los servicios de inteligencia han generado preocupación por la interceptación israelí de las comunicaciones de Witkoff y otros altos negociadores mientras intentan alcanzar un acuerdo de paz a largo plazo entre Estados Unidos e Irán.

La tendencia de algunos altos funcionarios del gobierno Trump a viajar en aviones privados, gestionar asuntos de seguridad nacional en sus teléfonos personales y rechazar el apoyo del personal de las embajadas estadounidenses en el exterior los convirtió en objetivos especialmente vulnerables para los servicios de espionaje tanto de aliados como de adversarios, dijo un ex alto funcionario estadounidense con amplia experiencia en asuntos con Israel.

Otros funcionarios en activo también reconocieron que el uso de teléfonos personales por parte de los altos funcionarios estadounidenses los ha convertido en blancos fáciles para la interceptación.

Estados Unidos e Israel estaban en gran medida alineados al comienzo de la guerra con Irán, con Trump respaldando el objetivo de Netanyahu, largamente buscado, de derrocar al gobierno teocrático. Pero los objetivos de la guerra divergieron rápidamente: mientras Estados Unidos se centró más en intentar erosionar las capacidades militares de Irán para forzar concesiones en la mesa de negociación, Israel esperaba que el gobierno iraní de línea dura perdiera el control del poder.

No está del todo claro por qué Colby, encargado de la política del Pentágono, sería un objetivo. Pero es uno de los defensores más destacados del gobierno estadounidense de una política exterior comedida. DiMino está a cargo de la política del Pentágono para el Medio Oriente, lo que lo convierte en una persona de interés natural para Israel.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas.