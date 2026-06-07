Alan Riding, corresponsal del Times en América Latina y París, muere a los 82 años

Fue un observador cosmopolita y perspicaz de los conflictos de la región. Sus coberturas abarcaron la política y las insurgencias de Latinoamérica, así como bulevares de París y los salones de Lisboa.

Alan Riding, quien se formó como abogado en Londres antes de convertirse en un corresponsal cosmopolita de The New York Times cuyos reportajes abarcaron tanto los bulevares de París y los salones de Lisboa tanto como la política y las insurgencias que encontró en Latinoamérica, murió el sábado en París. Tenía 82 años.

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La muerte, ocurrida en un hospital, fue confirmada por su esposa, Marlise Simons, veterana reportera del Times. La causa fue un cáncer.

Nacido en Brasil de padres británicos, Riding pasó gran parte de su vida laboral informando desde Centroamérica, Sudamérica y México, convirtiéndose en una voz autorizada para explicar esas regiones al resto del mundo. Lo hizo de manera notable con un libro de 1984, Vecinos distantes: un retrato de los mexicanos, un estudio de la sociedad mexicana, así como de la economía, la política y las relaciones del país con Estados Unidos a lo largo de varias generaciones.

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Riding se estableció finalmente en París, primero como jefe de la oficina del Times allí y luego como corresponsal cultural europeo del periódico, cubriendo una amplia gama de temas que incluían la arquitectura y el ballet.

Con su característico sombrero de fieltro de ala ancha y su afición a los puros, Riding --uno de los pocos periodistas británicos de la plantilla extranjera del Times, predominantemente estadounidense-- parecía sentirse como en casa entre los intelectuales y los bons vivants de París y otras ciudades, versado como estaba en los idiomas, las gastronomias, las artes y los matices de Francia, Portugal, España e Italia. Y fue más allá del trabajo periodístico.

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Como autor, también escribió un estudio histórico sobre las ambigüedades y compromisos de la élite cultural francesa durante la ocupación nazi de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Como estudioso de la cultura y la creatividad, elaboró obras de referencia autorizadas sobre la ópera y las obras de William Shakespeare.

Atraído por el teatro, dedicó buena parte de sus últimos años a escribir para la escena y a dirigir dos obras, una en francés en Francia y otra en español en Perú.

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También colaboró con el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado en Otras Américas, un libro de 1985 que narra con imágenes impactantes los viajes de Salgado desde Brasil hasta México.

La etapa de Riding en Centroamérica y Sudamérica coincidió con el auge de la democracia y sus desafíos. Su coberturas abarcaron la guerrilla de extrema izquierda de Sendero Luminoso en Perú y el tráfico ilícito de estupefacientes de los cárteles de la droga colombianos, así como la revolución en Nicaragua y las guerras civiles en El Salvador y Guatemala.

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Sus reportajes podían ser sumamente perspicaces sobre los conflictos de la región.

"Los intelectuales ejercen una enorme influencia política en América Latina", escribió, por ejemplo, en The New York Times Magazine en 1983. "Son quienes proporcionan respetabilidad a los gobiernos en el poder y legitimidad a las revueltas y movimientos revolucionarios, quienes articulan las ideas y aportan las imágenes a través de las cuales los latinoamericanos se relacionan con el poder, quienes satisfacen la necesidad decididamente latina de una razón de ser romántica e idealista."

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Entre sus galardones figura el Premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia, que reconoce la labor periodística distinguida en las Américas.

Riding tenía un ojo agudo para las contradicciones de las tierras que cubría. Por ejemplo, al hablar de las raíces indígenas de México, escribió en Vecinos distantes: "Orgulloso de su pasado indígena, México parece avergonzarse de su presente indígena".

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"El México moderno que ha desenterrado sus raíces indígenas y elevado el indigenismo a símbolo de nación tiene poco espacio para los indígenas de hoy", afirmó.

Vecinos distantes, que vendió más ejemplares en México en traducción que en Estados Unidos en su versión original en inglés, demostró ser una obra duradera. En 2025, su editorial publicó una versión actualizada con un nuevo epílogo.

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En ese libro, Riding evaluó la influencia de las empresas estadounidenses en México. Con el auge petrolero mexicano de la posguerra, escribió, "los inversores estadounidenses se concentraron en satisfacer la creciente demanda en varias industrias obvias --automóviles, llantas, electrodomésticos, procesamiento de alimentos, productos químicos y farmacéuticos-- y en cada una de ellas, empresas estadounidenses bien establecidas pronto controlaron el mercado."

Y añadió: "De hecho, casi sin excepción, todos los nombres y siglas conocidos para los estadounidenses --desde Eastman Kodak y Sherwin-Williams hasta ITT e IBM-- hicieron su aparición en México".

Alan Riding nació en Río de Janeiro el 8 de diciembre de 1943 y pasó sus primeros 11 años en Brasil. Tenía tanto la nacionalidad británica como la brasileña. Era el hijo menor de una maestra, Ina Riding, y de William Riding, empresario. Tenía un hermano mayor, Peter.

Tras cursar la educación secundaria en la Rossall School, un internado privado de la costa noroeste de Inglaterra, estudió economía en la Universidad de Bristol y luego se formó y obtuvo el título de abogado en la histórica Gray's Inn de Londres. En 1974 se casó con Simons y tuvieron un hijo, Alexander. Lo sobreviven ella y su hijo, así como su hermano, Peter Riding, y tres nietos.

A principios de sus 20 años, Riding abandonó una posible carrera jurídica para incorporarse a la agencia de noticias Reuters en Londres como periodista en prácticas en 1966. Inicialmente fue asignado a las Naciones Unidas en Nueva York. Como escritor independiente en 1971, se convirtió en corresponsal en México y Centroamérica para The Financial Times, The Economist de Londres y la British Broadcasting Corporation hasta 1978, cuando se incorporó a The New York Times como jefe de la oficina de Ciudad de México.

Riding se convirtió en jefe de la oficina del Times en Sudamérica, con sede en Río de Janeiro, en 1984. Tras una breve estancia en Italia, fue destinado a París como jefe de oficina, cargo que ocupó de 1989 a 1995. Su periodo coincidió con la caída del comunismo en Europa del Este, el final de la Guerra Fría y la expansión de la Unión Europea.

Tras dejar la dirección en 1995, permaneció en París como corresponsal del Times en temas culturales europeos, un trabajo que lo llevó a muchos lugares, no solo en Europa. Fue enviado, por ejemplo, a Bagdad para evaluar el saqueo del Museo Nacional de Irak tras la invasión estadounidense de 2003.

También viajó a Senegal en una misión filantrópica para impartir talleres de escritura a escolares en zonas rurales remotas.

Riding dejó el Times en 2007 (aunque continuó escribiendo artículos ocasionales) y se dedicó a su estudio sobre la cultura francesa en tiempos de guerra, Y siguió la fiesta: la vida cultural en el París ocupado por los nazis, publicado en 2010.

Al igual que en Latinoamérica, en ese libro se sintió atraído por la cuestión de cómo responden los escritores, artistas e intelectuales a la dictadura. Las respuestas que encontró jugaban con las ambigüedades, a menudo dolorosas, de la Segunda Guerra Mundial bajo la ocupación alemana, cuando la preferencia nacional francesa por presentar su tierra como bastión de la resistencia antinazi chocó incómodamente con pruebas de colaboración.

"El fervor con el que algunos colaboraron activamente es casi menos escalofriante que el cinismo y amoralidad de muchos más", escribió sobre el libro el escritor británico Geoffrey Wheatcroft en The New York Times Book Review.

En el prólogo de Y siguió la fiesta, Riding escribió: "Sin embargo, entonces (como hoy) no resultaba nada sencillo emitir juicios tajantes. ¿Acaso trabajar durante la ocupación supone automáticamente un acto de colaboracionismo? ¿Se puede sancionar a un escritor que ha cometido el «crimen» de expresar una opinión? ¿Tienen los pintores, músicos y actores más dotados la obligación de ejercer el liderazgo ético?".

Concluyó: "La vida durante la ocupación no fue una fotografía en la que un solo momento representara todos los demás, sino un drama en evolución constante, un bullicioso escenario en el que coexistieron necesariamente lealtad y traición, comida y hambre, amor y muerte, y en el que incluso la línea que separaba el bien del mal, la résistance de los collaborateurs, parecía desplazarse según los acontecimientos."

Alan Cowell tuvo una larga carrera como corresponsal del Times en África, Medio Oriente y Europa.