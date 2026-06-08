La princesa Mette-Marit de Noruega espera un trasplante de pulmón

La noticia del empeoramiento del estado de salud de la princesa se produce cuando una serie de escándalos ha sumido a la familia real en una profunda crisis.

La princesa heredera consorte de Noruega ha sido incluida en una lista de espera para un trasplante de pulmón debido a una enfermedad "potencialmente mortal", dijo el viernes la Casa Real del país. El anuncio agravó un intenso periodo de crisis para la familia real.

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La princesa, Mette-Marit, se apartará de sus funciones reales oficiales mientras espera la operación, informa la Casa Real de Noruega en un comunicado de prensa. Mette-Marit, de 52 años, fue diagnosticada en 2018 de fibrosis pulmonar, una enfermedad que provoca la acumulación de tejido cicatricial en los pulmones y dificulta la respiración.

Are Martin Holm, neumólogo del Hospital Universitario de Oslo, Rikshospitalet, quien supervisa los cuidados de la princesa, dijo en el comunicado de prensa que la progresión de su enfermedad pulmonar era "grave". Tras una evaluación médica, se la incluyó en la lista de espera de pacientes que se someterán a un trasplante de pulmón "en cuanto se disponga de un donante adecuado", dijo.

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El anuncio sobre la salud de la princesa heredera llega en un momento turbulento para la familia real. Los historiadores de la realeza han descrito el periodo actual como la peor crisis que ha sufrido la familia real desde que se estableció la dinastía en 1905.

En febrero, una serie de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron vínculos estrechos entre la princesa y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, lo que la llevó a emitir una disculpa pública. Su hijo Marius Borg Hoiby, de 29 años, está siendo juzgado por 38 cargos, entre ellos cuatro de violación y seis de filmar a personas sin su consentimiento.

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En una conferencia de prensa el viernes, los profesionales médicos responsables de la operación de la princesa y de la lista de espera de órganos describieron la gravedad de su estado, que dijeron requería un doble trasplante de pulmón.

Dijeron que, por lo general, las personas solo se inscriben en la lista cuando están tan enfermas que los médicos tienen motivos para creer que solo les queda un año de vida. El estado de la princesa ha empeorado mucho en los últimos meses, dijeron los médicos.

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Sin embargo, dijeron que no recibiría un trato especial en lo que respecta al trasplante.

"Siempre damos prioridad al paciente más enfermo, al que no tiene tiempo de esperar", dijo Holm.

En Noruega hay actualmente ocho personas en lista para un doble trasplante de pulmón, según la Fundación Noruega para la Donación de Órganos, una organización sin fines de lucro que hace un seguimiento de los trasplantes en el país. Las probabilidades de supervivencia para los pacientes que se han sometido a trasplantes similares son de aproximadamente el 90 por ciento tras el primer año y del 50 por ciento a los diez años, según los médicos que supervisan la atención de la princesa.

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El estado de salud de la princesa ha afectado a la familia real. El príncipe heredero Haakon, esposo de Mette-Marit, interrumpió esta semana una visita oficial a Japón para regresar a Noruega. El príncipe, de 52 años, también reducirá su agenda de viajes antes y después de la operación para pasar más tiempo con su esposa, dijo la Casa Real del país.

La princesa Ingrid Alexandra, de 22 años, que estudiaba en la Universidad de Sídney, regresó a Noruega y pasará el semestre de otoño como estudiante de intercambio en la Universidad de Oslo, informó la casa real. Su hermano, el príncipe Sverre Magnus, de 20 años, estudiará en Europa este otoño y "regresará a Noruega cuando la situación lo requiera", dijo la Casa Real.

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Por otra parte, el miércoles, un tribunal dictaminó que Borg Hoiby, quien es hijo de la princesa de una relación anterior, no saldría de prisión mientras espera el veredicto de su juicio, previsto para el 15 de junio.

Jonathan Wolfe es reportero del Times radicado en Londres. Cubre noticias de último minuto.