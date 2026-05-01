Cómo la IA acabó con la escritura de los estudiantes (y la resucitó)

LEWISBORO, Nueva York -- Para los estudiantes de secundaria y universitarios de hoy en día, las sesiones de redacción que duran toda la noche, encorvados sobre una computadora portátil en casa o en una cabina de la biblioteca, están pasando a la historia.

En la era de la inteligencia artificial, las tareas de redacción para hacer en casa se han vuelto tan difíciles de controlar en cuanto a su integridad que muchos educadores simplemente han dejado de asignarlas.

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En su lugar, en un rápido cambio, los profesores exigen a los alumnos que escriban dentro del aula, donde pueden observarlos. Las tareas también han cambiado, y algunos educadores animan a los alumnos a reflexionar sobre sus reacciones personales ante lo que han aprendido y leído, el tipo de escritura que a la IA le cuesta producir de forma creíble.

Esta transformación se está produciendo en todo el panorama educativo, desde los distritos suburbanos y las escuelas concertadas urbanas hasta los centros de formación profesional y la Ivy League.

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El New York Times recabó las opiniones de casi 400 educadores de institutos y universidades que respondieron a una convocatoria sobre cómo la IA generativa está cambiando la enseñanza de la escritura. Casi todos describieron un profundo replanteamiento de cómo enseñar a escribir, y si sigue siendo relevante, ya que la IA se ha convertido en mejor escritora que la mayoría de los estudiantes (y adultos), señalaron.

Los profesores están respondiendo a un desafío generalizado. Durante el último año, el uso de la IA se ha vuelto omnipresente entre los estudiantes estadounidenses. Entre mayo y diciembre de 2025, la proporción de estudiantes estadounidenses de secundaria, bachillerato y universidad que declararon utilizar regularmente la IA para hacer los deberes aumentó del 48 al 62 por ciento, según una encuesta de RAND, a pesar de que dos tercios de los estudiantes dijeron que la tecnología perjudicaba las habilidades de pensamiento crítico. Un tercio de los estudiantes declaró utilizar la IA para redactar o revisar textos.

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Los chatbots pueden producir fácilmente ensayos pulidos en respuesta a cualquier tema: analizar casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos, desentrañar el simbolismo de "El gran Gatsby" o explicar la ciencia que hay detrás de la misión Artemis. Las extensiones de navegador basadas en IA permiten a los estudiantes generar y revisar texto al instante mientras completan sus tareas en línea. Estas herramientas son capaces de encontrar y sustituir en los textos de los estudiantes expresiones que podrían activar el software de detección de IA, y también pueden reformular textos publicados para convertirlos en nuevos textos que los estudiantes pueden entregar como propios.

Los educadores consideran que muchos de estos usos son similares al plagio. Sin embargo, a algunos también les preocupa que los estudiantes se queden atrás en una tecnología que está transformando la economía y la vida cotidiana.

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"El plan de estudios estándar consistía en un ensayo de investigación basado en una tesis que los estudiantes completaban en su tiempo libre, fuera de clase", dijo Marc Watkins, director del Instituto de IA para Docentes de la Universidad de Misisipi. "Por desgracia, eso ya no existe".

El renacimiento del papel y el lápiz

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Durante el último año, Jessica Binney, de 49 años, remodeló su clase de inglés en el instituto John Jay, en el distrito escolar de Katonah-Lewisboro, al norte de la ciudad de Nueva York. Dejó de asignar trabajos de entre tres y cinco páginas, que antes eran un elemento básico de los deberes en sus cursos de colocación avanzada. Ahora, sus alumnos escriben ensayos en clase, ya sea a mano o en una computadora portátil con un navegador bloqueado.

Binney lamenta la pérdida de profundidad que podían aportar los trabajos más largos. Pero tanto ella como muchos otros educadores que han trasladado la redacción al aula describieron el alivio de poder abandonar la ciencia altamente imperfecta de la detección mediante IA. La dependencia de los alumnos de los chatbots se había vuelto "cada vez peor" a medida que la tecnología se sofisticaba, comentó Binney.

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Una tarde de abril, en su clase de Literatura de AP, Binney leyó en voz alta "XIV", un poema del premio Nobel de San Lucía Derek Walcott. Describe al poeta y a su hermano de niños, adentrándose en el bosque caribeño para escuchar a los pies de un narrador tradicional.

El lenguaje de Walcott es exuberante y desafiante. Los alumnos anotaron en las copias impresas del texto, subrayando y garabateando en los márgenes. Luego sacaron sus cuadernos y comenzaron a redactar ensayos en los que analizaban recursos literarios.

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"Quiero que escriban un borrador muy preliminar y horrible en sus cuadernos de redacción", les dijo Binney. "Y luego quiero que lo tachen y lo rescriban".

No se veía ni una sola computadora portátil o tableta. Para estos alumnos de tercer y cuarto curso, que han recibido clases frente a pantallas durante gran parte de su etapa escolar, la clase de Binney puede ser un respiro muy bienvenido.

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"Es un alivio", dijo Cassady Tondorf, de 17 años. "Hay menos distracciones".

Su compañera Naomi Siegel, también de 17 años, se mostró de acuerdo. "Puedo conectar con la gente más fácilmente durante la clase, porque no estamos tanto pegados a las computadoras".

Si hay algún inconveniente, es que los adolescentes de hoy en día tienen poca experiencia escribiendo con bolígrafos y lápices. Su letra puede ser atroz. Aun así, muchos educadores dijeron que estaban dispuestos a lidiar con ese inconveniente para asegurarse de que estaban calificando el trabajo auténtico de los alumnos.

En el Kingsborough Community College de Brooklyn, Matthew Gartner dijo que, debido al uso excesivo de la IA, ahora hace que sus alumnos de primer curso de redacción escriban en papel en el aula durante 30 minutos y, a continuación, compartan sus borradores de inmediato en pequeños grupos.

"Esto crea conexión y el deseo de comunicarse bien", aseguró.

Jane-Marie Law, profesora de estudios religiosos en Cornell, dijo que hace poco se dio cuenta de que, a pesar de pedir a sus estudiantes que firmaran un código de honor en el que se comprometían a no utilizar la IA para escribir, seguían haciéndolo.

"Desaparecieron los errores", dijo. "También desapareció la sensación de frescura y audacia. ChatGPT lo volvió todo demasiado seguro".

Este otoño, tiene previsto pasar a la escritura a mano obligatoria en clase.

En la Universidad de Virginia, Devin Donovan, que imparte clases de escritura y retórica, exige a los alumnos que escriban en papel en clase y que revisen los borradores utilizando tijeras y cinta adhesiva para recortar y reordenar los párrafos.

Al final del semestre, se pule el trabajo final y se entrega por computadora, un enfoque habitual.

"He dejado atrás la idea de detectar las trampas de los alumnos o castigar su uso", dijo Donovan refiriéndose a la IA. Su nuevo método fomenta "una experiencia real de persona a persona, algo que no se puede fingir".

Resistir la tentación

La mayoría de profesores y alumnos están explorando la IA sin una orientación clara por parte de los administradores escolares o los responsables políticos. Los líderes han denunciado las trampas, pero también han elogiado el potencial de la tecnología, a menudo sin ofrecer muchos detalles sobre cómo los alumnos deberían y no deberían utilizar la IA.

Los jóvenes la están utilizando. Estudios recientes sobre ChatGPT y el chatbot Claude de Anthropic muestran que la ayuda con los deberes escolares se encuentra entre los usos más populares de la IA generativa. En lo que respecta a la redacción, dos tercios de las consultas a ChatGPT solicitan correcciones o traducciones. Un tercio pide al chatbot que genere texto desde cero.

(The Times demandó a OpenAI, el creador de ChatGPT, y alegó que violó los derechos de autor al desarrollar sus modelos. La empresa ha negado esas acusaciones).

Megan Hart, profesora de inglés en el instituto South Forsyth High School, a las afueras de Atlanta, dijo que el año pasado se dio cuenta de que los trabajos para casa que le entregaban sus alumnos sonaban inquietantemente similares y formulistas.

Al mismo tiempo, su distrito ha animado a los profesores a familiarizarse con la IA generativa, señaló. Varios de los antiguos alumnos de Hart le han contado que utilizan la IA con frecuencia en sus trabajos como adultos, lo que la ha ayudado a convencerse de que los adolescentes necesitan desarrollar habilidades en IA.

Ahora, exige a los alumnos que realicen la mayor parte de la redacción en el aula, pero también les enseña a utilizar la IA para encontrar fuentes fiables para sus trabajos de investigación. Además, ha trabajado con los alumnos para que utilicen la IA con el fin de solicitar comentarios sobre sus borradores.

"Los chicos tienen que desarrollar ese pensamiento crítico", dijo, lo que incluye verificar la información que proporciona la IA. "Se trata de un asistente que está aquí para ayudarme. Pero también puede hacerme quedar como una idiota".

Breton Sheridan, que imparte clases de inglés en un instituto concertado de Filadelfia, ha dado prioridad a la lectura y la escritura en el aula, las presentaciones orales y los debates.

El problema con la IA, afirmó Sheridan, es que, mientras que los adultos que han dominado las habilidades básicas pueden utilizar la IA en el trabajo, los adolescentes aún no han asimilado esos fundamentos.

"Están utilizando la IA generativa para escribir antes de aprender a escribir. Están leyendo resúmenes de libros generados por ChatGPT antes de haber leído un libro", dijo. "El resultado es una población empobrecida".

Sin embargo, señaló que los centros que atienden a alumnos de bajos ingresos, como el suyo, suelen estar sometidos a una mayor presión para demostrar que están adoptando tecnologías innovadoras y preparando a los alumnos para el mundo laboral, donde pronto podría ser habitual recurrir a la IA generativa.

El cambio hacia la escritura en el aula forma parte de un debate más amplio sobre cómo los educadores pueden contrarrestar el impacto negativo del tiempo frente a la pantalla en la atención y el aprendizaje. Las computadoras portátiles, las tabletas y las aplicaciones de aprendizaje lúdicas han entrado en la mayoría de las aulas durante la última década, pero hay pocas pruebas de que hayan aumentado el rendimiento de los alumnos.

Más bien, las calificaciones en los exámenes disminuyeron durante el mismo periodo, sobre todo en lectura.

Aun así, la industria tecnológica sigue comercializando agresivamente sus productos en las escuelas. Algunas empresas emergentes de IA se dirigen directamente a los estudiantes a través de videos divertidos e irónicos en las redes sociales, protagonizados por jóvenes influencers atractivos. Los videos enseñan a los estudiantes a utilizar la IA generativa para superar con facilidad los trabajos relacionados con la escritura.

Los docentes dijeron que, aunque la inteligencia artificial puede resultar útil para la investigación y la revisión, siguen queriendo que los alumnos se enfrenten a la página en blanco y redacten textos originales.

Daniel Herman, que imparte clases de humanidades en el instituto Maybeck, un centro privado de Berkeley, California, dijo que sigue considerando esencial que los alumnos escriban, "para ayudarles a convertirse en mejores lectores, pensadores y exploradores del mundo y de su propia mente".

Los adolescentes dijeron que deseaban que los adultos les orientaran sobre cómo utilizar la IA de forma ética y productiva.

"Es muy preocupante lo dependientes que somos", opinó Siegel, la estudiante de último curso de John Jay.

Jay espera convertirse en abogada defensora y hace poco decidió reducir su uso de la IA para la edición porque descubrió que le daba un tono forzado a su escritura.

"Sin embargo", añadió, "nos estamos adentrando en un mundo lleno de tecnología, y tenemos que aprender a sacarle partido".

Jessica Binney, profesora de inglés de secundaria, asigna a sus alumnos de literatura de nivel avanzado (A.P.) unos ensayos que deben escribir en clase en el instituto John Jay de Cross River, Nueva York, el 14 de abril de 2026. (Lauren Lancaster/The New York Times)