El tirador en Teotihuacán llevaba notas relacionadas con tiroteos masivos de EE. UU.

El hombre que mató a una turista en una pirámide en México e hirió a varios más llevaba material relacionado con un atentado en 1999, una posible referencia a la masacre de Columbine.

El domingo, Julio César Jasso Ramírez se registró en un hotel cerca de las pirámides de Teotihuacán, uno de los destinos turísticos más populares de México, dijeron el martes las autoridades mexicanas. A la mañana siguiente, tomó un Uber hasta el complejo arqueológico, subió a la Pirámide de la Luna, que en la antigüedad se usaba como escenario para realizar sacrificios rituales, y comenzó a disparar.

Las autoridades mexicanas siguen intentando averiguar qué motivó a Jasso, de 27 años, a disparar contra una multitud de turistas, matando a una mujer canadiense e hiriendo a otros visitantes extranjeros.

Sin embargo, algunos detalles revelados por las autoridades el martes apuntan a un hombre problemático que podría haberse inspirado en responsables de tiroteos en Estados Unidos.

"Adquirió armas, cuchillos, mochilas, guantes, lentes, todos los implementos que él consideraba que le iban a ser de utilidad para llevar a cabo su objetivo", dijo José Luis Cervantes Martínez, fiscal general del Estado de México, en una conferencia de prensa.

Después de que las fuerzas de seguridad respondieran a las llamadas de emergencia y establecieran un perímetro alrededor de la Pirámide de la Luna, Jasso le disparó a los soldados desde arriba. Dos miembros de la Guardia Nacional mexicana y un policía municipal maniobraron hacia los lados y la parte trasera de la pirámide "para poder subir de manera muy valiente, arriesgada" la estructura, dijo Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional.

Cuando los soldados y el oficial alcanzaron al hombre armado en el segundo nivel de la pirámide, este subió aún más por los empinados escalones de piedra. Entonces, un integrante de la Guardia Nacional le disparó en la pierna, dijo Briseño, inmovilizándolo.

Entonces, Jasso, ciudadano mexicano del estado de Guerrero, tomó su pistola, un revólver calibre .38, y se quitó la vida.

En su mochila, que llevaba durante el ataque, las autoridades encontraron textos, fotos y notas en trozos de papel "presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999", dijo Cervantes. No proporcionó más detalles y dijo que el contenido de los mensajes formaba parte de la investigación.

Es posible que las notas hicieran referencia a la matanza de la secundaria Columbine, en la que murieron 12 alumnos y un maestro el 20 de abril de 1999, exactamente 27 años antes. Sin embargo, según datos recopilados por el Centro de Investigación del Proyecto de Prevención de la Violencia, en abril de 1999 también se produjo otro tiroteo en Estados Unidos. En ese, murieron dos personas en Salt Lake City.

"La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor", dijo Cervantes, "caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes".

Las pruebas preliminares, incluidas las notas de la mochila, sugieren que Jasso trabajó solo para llevar a cabo el tiroteo y que lo planeó mucho, visitando las pirámides varias veces antes del ataque, dijeron las autoridades.

Las autoridades dijeron que estaban investigando cómo obtuvo el arma y las balas que utilizó durante el ataque, y señalaron que en su mochila se encontraron más de 50 cartuchos sin disparar.

Los cartuchos utilizados en el ataque eran de un fabricante mexicano, que los produce para uso exclusivo del ejército y la policía mexicanos, según Cervantes. El hombre pudo haberlos adquirido de varias formas, añadió, incluido el mercado negro.

Un video que circula por las redes sociales, verificado por The New York Times, captó el audio mientras algunos de los turistas que se encontraban en la Pirámide de la Luna lloraban y se tendían en el suelo mientras Jasso los amenazaba.

"Si os movéis, os sacrifico", dijo, usando varios insultos y agregando, en un español característico de España, que el sitio se había construido para hacer sacrificios humanos, no para tomarse fotos.

Luego se escucha cómo una mujer susurra: "No voltees, no voltees".

Jasso se dirigió entonces a un turista, diciéndole que se marchara y avisara a las autoridades de que tenía rehenes en la pirámide. "Y como intenten subir", dijo, "los voy a matar".

Las autoridades mexicanas dijeron que 13 personas, entre ellas seis estadounidenses, resultaron heridas durante el episodio. Siete de ellas sufrieron heridas de bala, entre ellas dos menores de Colombia y Brasil. La embajada de Canadá en Ciudad de México dijo que no podía compartir ninguna información personal sobre la mujer asesinada debido a las leyes de privacidad del país.

Se cree que el tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, que el año pasado atrajeron a 1,8 millones de visitantes, es el primer episodio de este tipo de violencia en un gran yacimiento arqueológico mexicano en la historia moderna.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que las autoridades seguían intentando comprender los motivos de Jasso, pero que este se había visto influido por acontecimientos ocurridos fuera de México.

"No habíamos presenciado algo así en México", dijo. "No es algo que esté vinculado con delincuencia hasta donde tenemos toda la información, si no es un hecho de una persona que toma esta decisión".

Los tiroteos masivos no relacionados con la violencia de los cárteles son poco frecuentes en México, donde las leyes sobre armas son muy restrictivas y donde solo hay dos armerías legales, ambas gestionadas por el ejército. El ejemplo más reciente ocurrió a finales del mes pasado, cuando un estudiante de 15 años del estado de Michoacán, en el oeste de México, llevó un rifle AR-15 a su escuela y abrió fuego y mató a dos maestras.

Desde el año 2000, se han producido al menos 143 incidentes con armas de fuego en escuelas de todo México, según Víctor Sánchez, investigador mexicano sobre seguridad. En ese periodo han muerto 12 personas.

Arijeta Lajka colaboró con reportería.

Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times que cubre México, Centroamérica y el Caribe. Radica en Ciudad de México.

Arijeta Lajka colaboró con reportería.