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¿Qué es la 'brecha gastronómica' y cómo afecta las relaciones?

Reportajes Especiales - Lifestyle

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Jose Santana, funcionario judicial del Bronx, pasa su tiempo libre como muchos neoyorquinos. Entre sentencia y sentencia, consulta listas de restaurantes, estudia hilos de Reddit sobre gastronomía y marca recomendaciones de su juez. "Soy un aficionado a la comida", dijo Jose Santana, de 40 años.

Elegir dónde comer es "su trabajo", dijo Jardy Santana, su esposa. "Soy una princesa acompañante".

El otoño pasado, tras una reunión de padres y profesores, la pareja se fue en metro al barrio NoMad de Manhattan. Jardy Santana no tenía ni idea de dónde iba a cenar hasta que cruzó las puertas del Portrait Bar. "Iba muy mal vestida", dijo. "¡El tema nunca salió!" dijo Jardy Santana.

He aquí la relación con brecha gastronómica, una desalineación en gustos, hábitos de gasto y curiosidad culinaria. Un miembro de la pareja se aseguró una reserva poniendo una alarma un mes antes; el otro ni siquiera sabía que se necesitaba una.

A veces es incluso más sencillo. "Yo soy la más quisquillosa con la comida", dijo Jardy Santana. Pero ha probado "muchas cosas nuevas", como orejas de cerdo y sushi. Pero sigue huyendo de los sándwiches. "¡Demasiados ingredientes!".

La idea de las brechas en las relaciones se ha colado en la psique estadounidense. En un video de TikTok del año pasado, Brandy Schwechler, música de Los Ángeles, advertía de los peligros de las relaciones con "brecha de estilo". "No se trata solo de cómo te vistes o de tu aspecto", dijo. "Es el aura".

El marco ha suscitado debates sobre las relaciones de brecha de riqueza y los distintos enfoques hacia las fiestas. Puedes reconocer una relación con brecha de edad cuando la ves, pero otras discrepancias románticas pueden ser más sutiles. "Cualquier cosa puede ser una brecha", dijo Schwechler, de 28 años. La hora de acostarse, el uso de la inteligencia artificial y los seguidores en Twitter son todos posibles indicadores de brechas.

A ella tampoco le es ajena la brecha gastronómica. "Él solo comía filetes de pollo y papas fritas", dijo, refiriéndose a un exnovio. No lo vio como un problema hasta que otra pareja eclipsó sus propios gustos. "Todo mi mundo se abrió", dijo.

La comida puede sembrar las semillas del amor: lo hemos visto miles de veces. Pero un cortejo también puede ahogarse en un abismo gustativo. ¿Recuerdas el año pasado cuando las estrellas de The Bachelor Rachael Kirkconnell y Matt James pusieron fin a su relación de cuatro años? Una comida mediocre en Tokio fue el catalizador.

Una brecha gastronómica puede llegar a ser tan grave que algunas personas en Reddit han pedido consejo sobre si deberían terminar una relación por ello. "Cuando salimos a comer, siempre tengo la sensación de que se limita a mirarme mientras disfruto de la comida", escribió una mujer en el subreddit r/relationship advice. En otro foro, una mujer se preguntaba si podría superar la resistencia de su novio a salir a cenar.

Estos contrastes suelen revelarse al principio de una relación: ¿Qué otro lugar hay hoy en día para pasar una primera cita que no sea un bar o un bistró?

Bonnie Winston, casamentera neoyorquina, ayuda a las parejas a dar en el clavo con esas impresiones iniciales. Winston, de 63 años, pone en contacto a solteros de la zona triestatal y tiene una lista de espera de tres meses para sus servicios. Mientras selecciona a los nuevos clientes, les pregunta por sus aromas, flores y pasatiempos favoritos. Todos mencionan restaurantes.

"Cenar solía ser una ocasión especial", dijo Winston, que empezó su negocio en 2013. "La gente veía películas o paseaba por museos en las primeras citas. ¿Te lo imaginas?"

Hay un millón y un desencuentros en juego para sus clientes. ¿Beberán y derrocharán en un omakase? ¿Serán veganos --la situación más tensa, dijo-- y podrán conversar por encima del barullo de los animados comensales del Polo Bar?

"Hago todo lo que puedo para que coincidan, pero siempre está en juego la química de la vida real", dijo.

Ming Ooi, trabajador tecnológico en Las Vegas, no siempre fue un aficionado a la comida. Fue su exesposa quien cerró la brecha gastronómica que tenían, avivando su amor por la comida con reservas esquivas y giras gastronómicas en Flushing, Queens. Tras divorciarse, buscó una pareja que compartiera su pasión por los excesos culinarios.

"Juzgaré a una cita en función de cómo actúe en un restaurante", dijo Ooi, de 51 años.

Ooi menciona el pato pekinés en sus perfiles de citas, pregunta a sus parejas por sus cocinas favoritas y ve los restaurantes como una prueba de compatibilidad. Cuando se encontró en un bar de tapas local, por ejemplo, y su cita no estaba segura de qué pedir, vio un mal presagio. Pero cuando entabló conversación con otra mujer y ella le sugirió dim sum para una primera cita, vio potencial.

"Si eres aventurero en la comida, lo más probable es que seas aventurero en la vida", dijo.

Cada vez más solteros piensan así. La compatibilidad romántica "surge constantemente" en las conversaciones sobre Beli, la aplicación social de clasificación de restaurantes, dijo Judith Frost, una de sus fundadoras. "La gente dice: 'Oh, deberías lanzar algún tipo de componente de citas para Beli', o nos envían, a diario, perfiles de Hinge de personas que hacen referencia a sus estadísticas de Beli".

Según dijo Jourdan Travers, psicóloga estadounidense que ha escrito sobre lo que está en juego en la brecha de estilo, es revelador cómo se come y por qué. Estos hábitos revelan nuestras comodidades, educación y cómo elegimos gastar nuestro tiempo y dinero.

"Esto es mayor y más perceptible para quien está soltero o empieza una nueva relación", dijo Travers. "La forma en que una pareja decide dónde comer es un ensayo de bajo riesgo para conversaciones más importantes".

Pero la vida no es tan mala en la brecha. John Michels, un trabajador del comercio minorista de 38 años de Gainesville, Florida, se las arregla para arrastrar a su prometido a cenar al Longhorn Steakhouse local una vez al trimestre. A su pareja, Herman, no le gustan los precios inflados de los restaurantes ni la presión de comer rodeado de otras personas. Más a menudo, recalientan en casa pizzas congeladas que venden en el supermercado o comen sándwiches de mortadela con un poco de Miracle Whip.

"Si fuera por mí, comeríamos mucho más afuera", dijo Michels. "Por otra parte, nos está ahorrando mucho dinero".

Brian Gallagher colaboró con reportería.

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