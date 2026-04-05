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Un torero retirado muere tras ser embestido por un toro en Málaga

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El accidente ocurrió antes de la Corrida Picassiana, un evento anual en Málaga que rinde homenaje al pintor Pablo Picasso.

Un matador retirado de 51 años murió tras sufrir una cornada antes de una corrida anual en Málaga, España, el viernes, según un comunicado de Lances de Futuro, los organizadores del evento.

Ricardo Ortiz, matador malagueño, estaba manejando los toros en los corrales de la plaza antes del evento, conocido como Corrida Picassiana, dijeron los organizadores.

"El trágico suceso tuvo lugar", dijo Lances de Futuro en un comunicado, "cuando uno de los toros le propinó una fuerte cogida que le provocó la muerte".

La corrida, para la que se habían agotado las entradas, según los organizadores, se celebró el sábado como estaba previsto, con un homenaje a Ortiz y un minuto de silencio al comienzo del acto.

El domingo no fue posible contactar de inmediato a Lances de Futuro.

Ortiz siguió los pasos de su padre, Manuel Ortiz Benítez, y comenzó su carrera taurina en Málaga a principios de la década de 1990, según el sitio español de noticias taurinas Mundotoro.

Recientemente, Ortiz --quien se había retirado de la tauromaquia-- había estado trabajando con Lances de Futuro, que organiza, gestiona y promueve eventos taurinos, entre ellos la Corrida Picassiana.

La corrida con temática de Picasso se celebra anualmente en la Plaza de Toros La Malagueta, un estadio taurino de Málaga que se utilizó por primera vez en 1876 y que tiene capacidad para más de 9000 personas.

El pintor la frecuentaba cuando era niño. (La tauromaquia es un tema recurrente en las obras de Picasso).

Durante mucho tiempo, los españoles se han sentido atraídos por las corridas de toros, pero su popularidad ha disminuido drásticamente en los últimos años y las opiniones en el país están ahora más divididas.

Las corridas de toros también se han convertido en un tema político, ya que muchos en la derecha equiparan su supervivencia con la conservación del "alma española", mientras que los de la izquierda han criticado la práctica por considerarla cruel.

A nivel internacional, las organizaciones protectoras de animales llevan mucho tiempo trabajando para acabar con este deporte, y para ello alegan crueldad contra los animales implicados. Unos 180.000 toros mueren anualmente en las corridas, según Humane World for Animals.

Las corridas de toros se han prohibido en varios países, como el Reino Unido, Canadá e Italia. En Estados Unidos, las corridas de toros no están prohibidas explícitamente, pero es ilegal matar a los toros.

Aunque las lesiones son frecuentes, las muertes humanas en las corridas de toros son relativamente poco comunes.

En 2016, un torero de 29 años murió corneado durante una corrida. En 1985, un popular joven torero español murió después de que un cuerno le atravesara el corazón.

En 2017, Iván Fandino, español de 36 años, fue corneado mortalmente durante una corrida de toros en Francia, lo que supuso la primera muerte taurina en ese país en casi un siglo, según la BBC.

Claire Moses es periodista del Times en Londres y se dedica a cubrir noticias de último momento y tendencias.

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