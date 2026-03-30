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Obras de Renoir, Cézanne y Matisse son robadas en minutos a un museo, dice la policía

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En tres minutos, los ladrones entraron a la Fundación Magnani-Rocca, a las afueras de Parma, Italia, y se llevaron cuadros valorados en millones, dijeron las autoridades.

Unos ladrones irrumpieron este mes en un museo italiano y se llevaron obras de Renoir, Cézanne y Matisse valoradas en millones de dólares, según dijeron el lunes las autoridades italianas.

Los ladrones entraron por la puerta principal de la Fundación Magnani-Rocca, un museo de arte privado ubicado en las afueras de la ciudad de Parma, en el norte de Italia, la noche del 22 de marzo, dijeron los carabineros, el cuerpo de policía italiano que investiga el robo. En tres minutos, el grupo se llevó tres cuadros, dijo la policía.

Las obras robadas son Los pescados de Pierre-Auguste Renoir, Naturaleza muerta con cerezas de Paul Cézanne y Odalisca en la terraza de Henri Matisse, valoradas en conjunto en unos 10 millones de dólares, según los medios de comunicación italianos. Una cuarta obra fue abandonada en el lugar de los hechos después de que los ladrones fueran interrumpidos por el sistema de seguridad del museo, según el medio italiano La Repubblica.

Se calcula que Los pescados, un óleo sobre lienzo pintado por Renoir hacia 1917 que muestra el estilo impresionista del pintor francés al final de su carrera, está valorado en casi 7 millones de dólares, según los medios italianos.

Según Sky TG24, filial de Sky en lengua italiana, el museo dijo que el robo formaba "parte de una operación estructurada y organizada" y parecía haber sido bien planeado.

La Fundación Magnani-Rocca no respondió a las solicitudes de comentarios.

Se trata del más reciente robo descarado de gran repercusión en el mundo del arte, que se produce menos de seis meses después de que una banda de ladrones irrumpiera en el Louvre de París y robara algunas de las joyas de la corona del museo a plena luz del día. Según los expertos, este tipo de robos ha aumentado en los últimos años, sobre todo porque los avances tecnológicos y las criptomonedas han facilitado el lavado de estos tesoros.

La Fundación Magnani-Rocca lleva el nombre de los padres de su principal benefactor, Luigi Magnani, un intelectual italiano que creó la colección del museo en la década de 1970. Fue abierto al público en 1990 y alberga una amplia colección de arte clásico y contemporáneo, que incluye obras de Gentile da Fabriano, Francisco de Goya y Vittore Carpaccio.

El museo permaneció abierto tras el robo, que se mantuvo en secreto hasta que una filial regional de la Rai, la cadena de radiotelevisión pública italiana, dio la noticia el domingo.

La unidad de robo de obras de arte de los carabineros fue contactada el lunes y confirmó que estaba investigando el asunto y declinó hacer más comentarios.

Ali Watkins cubre noticias internacionales para el Times y radica en Belfast.

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