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'BTS: El regreso': 5 puntos clave

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El documental de Netflix sobre la exitosa banda de k-pop ofrece una visión íntima de los músicos mientras lidian con su legado e intentan trazar la siguiente fase de sus carreras.

¿Cómo decide su próximo acto uno de los grupos más grandes del pop? Esta es la pregunta que explora BTS: El regreso, un documental de Netflix sobre la exitosa banda de chicos de k-pop que se estrenó el viernes.

Dirigido por Bao Nguyen (Be Water, La gran noche del pop), BTS: El regreso sigue a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook mientras se reúnen en Los Ángeles en el verano de 2025 para trabajar en Arirang, su primer álbum después de una pausa de cuatro años mientras los siete miembros completaban su servicio militar obligatorio y seguían con sus proyectos en solitario.

La película narra el proceso creativo del grupo a medida que elabora ideas para las canciones y graba (y regraba) en el estudio. Ofrece una visión sorprendentemente íntima de los músicos al despojarlos de su imagen exagerada mientras lidian con su legado e intentan trazar la siguiente fase de sus carreras. Aquí tienes cinco puntos clave.

Los miembros de BTS admiten sentir la presión de la fama

Aunque muchas estrellas del k-pop ayudaron a impulsar la llamada ola coreana durante la década de 2000 hasta la de 2010, el éxito de BTS convirtió el k-pop en un fenómeno mundial y ayudó a consolidar el estatus de Corea del Sur como potencia cultural. A veces, eso ha significado sentir que cargan con las expectativas de todo un país.

"Formar parte de un equipo como BTS es como llevar una corona enorme e increíble", dice RM. "A veces, el peso de la corona puede resultar muy pesado".

Los miembros explican que su estatus de superestrellas no coincide con cómo se ven a sí mismos. "Cuando me miro a mí mismo, no me considero tan importante", dice Jung Kook. "Hay una parte de mí que simplemente quiere ser reconocida como cantante".

'Arirang' hace referencia a una célebre canción popular coreana que tiene paralelismos con la historia de BTS

Cuando a BTS le cuesta encontrar un concepto general para su álbum, un director creativo de Hybe, la empresa que gestiona el grupo, sugiere que podría inspirarse en una historia real que, en muchos aspectos, imita la trayectoria del septeto.

En 1896, siete coreanos llegaron a Washington D. C. para estudiar en la Universidad Howard. A pesar de la barrera del idioma, lograron conectar con la comunidad universitaria a través de sus actuaciones vocales. Alice Fletcher, una etnóloga pionera, grabó a varios de ellos cantando la canción popular tradicional coreana "Arirang", la primera grabación de una canción coreana en Estados Unidos.

Se cree que la canción tiene al menos 600 años, con unas 4000 variaciones. Aunque el significado original de "Arirang" no está claro, la interpretación que se ofrece en el documental es que "ari" deriva de la palabra coreana para "belleza", y "rang" puede referirse a un profundo anhelo por alguien o algo que se ama.

Hubo mucho debate sobre la dirección creativa de 'Arirang'

En la película, BTS explica que quiere probar algo nuevo y experimental, pero el grupo no está seguro de hasta dónde está dispuesto a llegar y cómo podría reaccionar el público. Hay cierto debate sobre si "Swim" debería ser el sencillo principal, ya que su ritmo relajado contrasta notablemente con el estilo habitual de BTS, pero el grupo finalmente decide elegirlo por su sonido maduro y accesible.

Los miembros también discrepan en algunas de las otras canciones, como "Body to Body", que incluye un sample de la versión más famosa de "Arirang". En uno de los momentos más divertidos del filme, J-Hope baila con entusiasmo el tema, mientras RM y Suga mueven la cabeza en señal de desaprobación.

Como otros grupos de K-pop, BTS tiene que equilibrar las preferencias del público coreano e internacional.

Para que su nuevo álbum parezca más auténtico, Suga y RM proponen incorporar más letras coreanas a las canciones, pero un representante de Hybe insiste en que la mayoría de las letras deben estar en inglés para atraer a los fans internacionales. Aunque a RM le preocupa que no haya tiempo suficiente para que el grupo domine las letras en inglés, siguen adelante con el plan. El documental muestra escenas de los miembros esforzándose por pronunciar algunos versos en inglés.

Al mismo tiempo, Hybe aún quiere que BTS muestre su identidad coreana, pero de otras formas. Bang Si-hyuk, presidente de la empresa y productor jefe de BTS, insta a la banda a insertar un sampleo de "Arirang" en "Body to Body". Algunos de los miembros expresan su preocupación por el hecho de que samplear una canción folclórica tradicional coreana tan emblemática --especialmente una que se considera el himno nacional no oficial de Corea del Sur-- pueda parecer demasiado nacionalista para los coreanos, pero tras muchas discusiones, se incluye el sample.

La química auténtica del grupo es la clave de su éxito y longevidad

La mayoría de los grupos de k-pop firman inicialmente contratos de siete años con sus agencias, después de los cuales los miembros pueden elegir rescindir sus acuerdos. Algunos ni siquiera duran tanto o tienen cambios de integrantes poco después de su debut.

La película de Nguyen capta el estrecho vínculo fraternal que ha mantenido unido a BTS durante casi 13 años, en escenas en las que sus miembros pasan el rato en la piscina, comparten una comida o se relajan en la playa. Jin dice en un momento dado que puede saber lo que sus compañeros quieren que haga con solo mirarlos a los ojos.

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