Cómo 'One Piece' creó cabello de anime para la vida real

El éxito de Netflix utiliza una combinación de destreza y colaboración para hacer frente a uno de los retos más complicados para las adaptaciones de anime de acción real: las pelucas.

Llevar el anime y el manga a la vida real en la pantalla no es fácil, sobre todo en el caso del manga shonen fantástico --historias de acción y aventuras dirigidas principalmente a lectores varones adolescentes-- como One Piece de Eiichiro Oda. Los escenarios son extravagantes y singulares, y los mundos extensos, los coloridos personajes y las peculiares criaturas son difíciles (y caros) de hacer fielmente.

Además, hay un reto de producción más modesto pero no menos importante: el pelo.

El pelo ha sido un problema en muchas adaptaciones de anime de acción real. La mayor parte del manga japonés se imprime en blanco y negro, por lo que los artistas diferencian a los personajes con peinados salvajes y otras grandes decisiones gráficas, según escribió en un correo electrónico Jonathan Clements, autor de Anime: A History. Cuando un manga se adapta luego a la animación en color, a menudo se diferencian aún más los personajes con un arco iris de diferentes colores de pelo.

"Una vez que se va más allá de lo convencional, es mejor ir más allá de lo estrafalario", escribe Clements.

Sin embargo, al plasmar estos estilos en acción real, se corre el riesgo de que parezcan una tienda de disfraces para Halloween o simplemente una torpeza desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, Fullmetal Alchemist (2017) se basa en un manga ambientado en un país germánico ficticio, pero en la nueva versión japonesa de acción real, las pelucas rubias se asientan torpemente en las cabezas del reparto. "Es una especie de glaseado europeo de actores japoneses a través de pelucas y maquillaje", dijo Rayna Denison, profesora de la Universidad de Bristol y autora de Anime: A Critical Introduction.

Otras adaptaciones optan por saltarse por completo los peinados y decantarse por algo más manejable y realista. Entre ellas se incluye Dragonball evolución (2009), un fracaso de mala fama que aún se lamenta en los subreddits de anime y en los listados sobre las peores películas de anime.

Los creadores de One Piece, que ahora emite su segunda temporada en Netflix, eran conscientes de los peligros potenciales. "Fue todo un reto darle color y vida a estos personajes en 2D sin que parecieran disfraces", dijo Amanda Ross-McDonald, quien se encarga de la peluquería y el maquillaje de One Piece, en una entrevista en video.

La serie trata de un grupo de piratas, conocidos como los Sombrero de Paja, que viven extravagantes y peligrosas aventuras mientras persiguen un tesoro conocido como One Piece. Aunque el elenco internacional de actores contribuye a que One Piece se mantenga fiel al aspecto del variado elenco de personajes del manga, a la serie no le faltan retos capilares.

El espadachín Zoro (Mackenyu) luce una melena de un verde intenso; el asesino Mr. 3 (David Dastmalchian), que debuta esta temporada, tiene el pelo formado en un gran número 3. La segunda temporada presenta otros nuevos personajes con peinados salvajes, como Hanger, cuyo pelo tiene forma de percha, e Hiriluk (Mark Harelik), cuya peluca de pinchos tiene forma de cruz.

Ross-McDonald dijo que la clave para que se sintieran como un aspecto orgánico de un mundo de dibujos animados de acción en vivo fue una combinación de cuidadosa destreza de su oficio y colaboración en toda la producción.

Todas las pelucas están hechas de cabello humano real y se tiñen y anudan a mano, dijo. "Tardamos entre seis y ocho semanas en hacer a mano una peluca para uno de nuestros personajes".

Para asegurarse de que las pelucas se parecen lo más posible a los diseños del manga, el equipo utiliza como guía el libro de arte Color Walk, que recopila muchas de las ilustraciones originales de Oda y bocetos de personajes para One Piece. A continuación, afinan y ajustan las pelucas para complementar los tonos de piel de los actores. Para un personaje como Nami (Emily Rudd), su pelo naranja brillante es una mezcla de diferentes colores y texturas, incluyendo reflejos rojos, naranjas, marrones, amarillos y dorados.

Otros trabajos son más complicados. El personaje Igaram (Yonda Thomas), por ejemplo, tiene un pelo blanco y empolvado que parece una peluca colonial con esteroides. También esconde ahí armas pequeñas.

Ross-McDonald y su equipo le pidieron al departamento de atrezo y efectos especiales que construyera una jaula para las pistolas que también se forraría con luces. Para Mr. 3, el departamento de prótesis construyó un molde que se asentaría en la cabeza del actor como base, y los artistas capilares lo envolvieron con las pelucas.

"Todo empieza con una reunión en la que tomamos una peluca y les preguntamos a los demás departamentos qué elementos pueden aportar", dijo Ross-McDonald. "Es un toma y dame".

La cuidadosa construcción del cabello se extiende más allá del reparto principal. La clave para que One Piece parezca un lugar real, en un contexto de acción en vivo, es rodear a los bichos raros principales con un montón de otros.

"Tuvimos que traer esa parte del mundo a nuestro fondo para que sientas que viven en este mundo", dijo Ross-McDonald. "No son solo los héroes los que llevan esas fantásticas pelucas de colores".

En el primer episodio de la nueva temporada, los Piratas de Sombrero de Paja visitan Loguetown, una ciudad llena de atuendos extravagantes y, como en el caso del acertadamente llamado Hanger ('percha' o 'gancho'), peinados aún más extraños. Cuando Igaram y Mr. 3 llegan más adelante en la temporada, se sienten como en casa.

Para Ross-McDonald, el objetivo final es hacer que lo escandaloso parezca anodino. Le encanta que los espectadores se sorprendan al saber que personajes como Nami o Zoro llevan peluca. A veces incluso consigue engañar a sus colegas.

"Hay actores que se pasean por el plató y muchos de los miembros del equipo no saben quiénes son porque los transformamos de forma muy realista", dijo. "Eso es para mí lo más mágico que hacemos".