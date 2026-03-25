Irán dice que los barcos 'no hostiles' pueden navegar por el estrecho de Ormuz

Los barcos sin vínculos con Israel o EE. UU. podrán pasar, dijo el gobierno, pero no estaba claro si algún barco lo intentaría.

Irán ha comunicado a la organización marítima de las Naciones Unidas que los barcos "no hostiles" pueden atravesar con seguridad el estrecho de Ormuz, la angosta vía navegable que está cerrada en la práctica a los petroleros desde que comenzó la campaña militar de Estados Unidos e Israel el mes pasado.

En una carta difundida el martes a los miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI), el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán definió los buques no hostiles como aquellos que "ni participan ni apoyan actos de agresión contra Irán" ni pertenecen a Estados Unidos o Israel.

En temor a los ataques de Irán a la navegación, los operadores de buques cisterna dejaron de enviar sus barcos al estrecho, por el que viaja una quinta parte del petróleo y el gas del mundo en épocas normales.

En su carta, fechada el 22 de marzo, Irán dijo que había tomado "las medidas necesarias y proporcionadas para impedir que los agresores y sus partidarios exploten el estrecho de Ormuz".

No está claro si la carta persuadirá a muchos propietarios de buques para volver a viajar por el estrecho. Un retorno generalizado solo puede producirse si hay un acuerdo entre Estados Unidos e Israel con Irán para poner fin a la guerra.

El precio del petróleo se desplomó el miércoles, una caída de más del 5 por ciento, pero sigue siendo mucho más alto que antes de la guerra.

La carta de Irán decía que "el pleno restablecimiento de la seguridad y la estabilidad sostenible en el estrecho depende del cese de las agresiones y amenazas militares".

El presidente Donald Trump dijo el martes que se estaban llevando a cabo negociaciones con Irán para poner fin a la guerra y que a Irán le gustaría "llegar a un acuerdo". La postura pública de Irán es que no se están llevando a cabo negociaciones, pero funcionarios iraníes dicen que Teherán y Washington han estado intercambiando mensajes a través de intermediarios sobre la desescalada del conflicto.

La carta de Irán pretende indicar a la OMI que Irán no ha impuesto un bloqueo formal del estrecho, dijo Dimitris Ampatzidis, analista jefe de riesgos y cumplimiento de Kpler, una empresa de datos marítimos.

Unos 800 petroleros están parados en ambos lados del estrecho, según S&P Global Market Intelligence. Un pequeño número de buques ha atravesado la vía navegable en los últimos días, según MarineTraffic, una división de Kpler, lo que sugiere que Irán está permitiendo el paso de determinados buques.

La reducción drástica de los envíos de petróleo y gas procedentes del Golfo está causando graves alteraciones económicas en todo el mundo, y especialmente en Asia. Aunque muchas compañías navieras establecidas no se arriesgarían a atravesar el estrecho sin un acuerdo de paz, los países asiáticos que dependen del petróleo y el gas de Medio Oriente podrían enviar buques cisterna si confían en las garantías de Irán.

En la carta, Irán dijo que los barcos que atravesaran el estrecho tendrían que "cumplir plenamente las normas de seguridad y protección declaradas", pero no detalló ninguna.

Ampatzidis dijo que el carácter condicional de la carta de Irán "trae incertidumbre, lo que suele bastar para que los operadores y las aseguradoras se mantengan cautos".

Según Kpler, desde que comenzó la guerra, el 28 de febrero, 17 barcos han sido atacados en Medio Oriente.

Peter Eavis cubre el negocio de trasladar productos por todo el mundo.