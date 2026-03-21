El regreso de BTS rinde homenaje a sus raíces

El título del nuevo álbum, 'Arirang', es el nombre de un himno popular coreano que simboliza la resistencia y el orgullo nacional.

El mayor exponente del k-pop ha vuelto.

El viernes, la boy band y fenómeno mundial BTS publicó su primer álbum de música nueva desde la pandemia. El sábado, el grupo actuó en directo en el centro de Seúl, la capital de Corea del Sur. Fue su primer concierto en tres años, cinco meses y seis días, como señalan sus fans obsesivos.

El espectáculo en la plaza Gwanghwamun empezó a las 8 p. m. en Seúl, o las 7 a. m. en Nueva York, y terminó puntualmente una hora después. La actuación estuvo centrada en el nuevo álbum del grupo, Arirang, pero también incluyó viejos éxitos como "Butter", "Mic Drop" y "Dynamite". Terminaron con "Mikrokosmos", un tema de 2019.

En cierto modo, fue un gran regreso a casa para una fuerza fundamental del poder blando de Corea del Sur. El espectáculo fue inusual en un sentido: RM, el líder de la banda, se había lesionado el tobillo y no estaba totalmente integrado en el conjunto. Por ejemplo, durante la interpretación de "2.0", un tema nuevo, se sentó en un taburete mientras los otros seis miembros de BTS bailaban con destreza.

El espectáculo fue transmitido en directo por Netflix, lo que demuestra el alcance y la popularidad del grupo en todo el mundo. La gira mundial de 82 fechas del grupo es una prueba más de ese atractivo y también de su poder financiero. Según algunas estimaciones, la gira podría rivalizar con los 2000 millones de dólares en ventas brutas de entradas de la Eras Tour de Taylor Swift o incluso superarlos.

Alrededor de 22.000 fans tenían entradas para el concierto. Las autoridades esperaban que más de un cuarto de millón de personas se congregaran en la plaza y sus alrededores. Pero a mitad del concierto, los datos de seguimiento de multitudes del gobierno de Seúl mostraron que solo había unas 60.000 personas en la zona.

Los miembros de la banda --RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jungkook y J-Hope-- hicieron una pausa en 2022 para centrarse en proyectos en solitario y completar su servicio militar obligatorio.

"La actuación fue muy limpia", dijo Kausha Campbell, una bailarina de 33 años proveniente de Los Ángeles. "El servicio militar hizo que fueran aún más limpios y nítidos".

BTS regresó a un nuevo panorama del k-pop dominado por la película Las guerreras k-pop, ganadora de premios Oscar y Grammy, y que algunos fans coreanos argumentan que está más orientada a un público extranjero que a su base de fans en casa.

El regreso de la banda rindió homenaje a sus raíces. El título del nuevo álbum, Arirang, es el nombre de un himno popular coreano que simboliza la resistencia y el orgullo nacional. El lugar del concierto del sábado también celebraba la herencia coreana: el grupo actuó a la sombra de una montaña sagrada con vistas a un antiguo palacio y una estatua de seis metros del rey Sejong el Grande.

Esto es lo que estamos cubriendo:

Una discografía: hemos destacado los álbumes clave de BTS y los lanzamientos en solitario de sus siete miembros. Leer más (en español)

Vestuario: los atuendos de la banda, de la marca coreana Songzio, contaron una historia más amplia sobre la cultura y el sentido coreanos. Leer más

Promoción: la gira del álbum previo de BTS comenzó con apariciones en Nueva York antes que en Seúl. Esta vez es al revés. Leer más

Ambiente festivo: la manía de BTS se apoderó de Seúl antes del concierto. Hubo luces, drones y pizza morada. Leer más

Entorno histórico: la plaza Gwanghwamun, lugar del espectáculo, está cerca de un palacio de una dinastía que gobernó Corea durante medio milenio hasta 1910. Leer más

Fuerte dispositivo de seguridad: las autoridades de Seúl dijeron que había cerca de 15.000 efectivos de seguridad asignados al evento. Leer más

Fans entregados: algunos fans que no tenían entradas llegaron al recinto horas antes para hacerse con un buen sitio. Leer más

Perturbaciones locales: el espectáculo fue un quebradero de cabeza para los vecinos. Leer más

Nuevo álbum: el nuevo álbum del grupo, Arirang, incluye un guiño a una querida canción popular coreana y otras referencias históricas. Leer más

Nailah Morgan y Jiawei Wang colaboraron con reportería.

Jin Yu Young informa desde Seúl sobre Corea del Sur, la región Asia-Pacífico y las últimas noticias mundiales.

Yan Zhuang es reportera en la oficina del Times en Seúl y cubre noticias de último momento.

Nailah Morgan y Jiawei Wang colaboraron con reportería.