Lo que hay que saber sobre el concierto de regreso de BTS

El primer concierto del supergrupo de k-pop en más de tres años se retransmitirá en directo por Netflix el sábado a las 7 a. m., hora del este de Estados Unidos.

La espera está a punto de terminar.

El sábado, el supergrupo de k-pop BTS dará su primer concierto en tres años, cinco meses y seis días -sí, los fans llevan la cuenta-- en el centro histórico de Seúl. Se transmitirá en directo en Netflix a las 8:00 p. m. hora local (7:00 a. m. hora de la costa este de Estados Unidos), y The New York Times lo cubrirá en directo, en inglés.

El espectáculo es un gran regreso a casa para un supergrupo de k-pop que catapultó el género a los escenarios de todo el mundo y se convirtió en una fuerza fundamental del poder blando surcoreano. También es la primera actuación de BTS con canciones de su nuevo álbum de estudio, Arirang.

El concierto es una especie de anticipo de la gira mundial de 82 fechas de BTS que comienza el mes que viene, y da el pistoletazo de salida al intento del grupo de reavivar sus carreras tras un paréntesis por proyectos en solitario y el servicio militar obligatorio.

Esto es lo que hay que saber.

Primero, lo básico

El espectáculo gratuito durará una hora y los suscriptores de Netflix podrán verlo sin costo adicional.

BTS actuará en la plaza Gwanghwamun, centro de actividad cívica y protestas políticas de la capital coreana. El escenario estará enmarcado por el palacio Gyeongbok, sede de la antigua dinastía Joseon de Corea, y algunos fans han dicho que tienen previsto vestir trajes tradicionales coreanos. (Es casi seguro que habrá mucho morado, el color característico del fandom).

Unos 22.000 aficionados consiguieron entradas para el espectáculo, pero las autoridades esperan que se congreguen en la zona más de 260.000 personas.

La historia es un tema tanto en el nuevo álbum como en el espectáculo del sábado. Arirang, el primer álbum de la banda desde la pandemia, es el nombre de un himno popular coreano que celebra la resistencia y el orgullo nacional.

El espectáculo da el pistoletazo de salida a un año ajetreado para BTS. El 9 de abril, el grupo iniciará una colosal gira por estadios de 34 ciudades. Las 41 fechas norteamericanas agotaron un total de casi 2,4 millones de entradas a principios de marzo.

¿Por qué necesita un regreso BTS?

Los integrantes de la banda --RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jungkook y J-Hope-- hicieron una pausa en 2022 para centrarse en proyectos en solitario y completar su servicio militar obligatorio.

En cierto modo, el concierto es la forma que tiene Corea del Sur de reconocer el sacrificio profesional en un momento en que los hijos de los ricos y famosos del país suelen ser acusados de evitar el servicio militar obligatorio.

En la década posterior al lanzamiento de su primer álbum, 2 Cool 4 Skool, en 2013, BTS se convirtió en un monstruo internacional y en el primer grupo de k-pop nominado a un Grammy. Su discográfica, Big Hit, creció hasta convertirse en Hybe Entertainment, ahora un actor importante en la floreciente escena musical de Corea del Sur.

¿Qué está en juego?

Hay mucho en juego en el espectáculo del regreso y en la gira, no solo para BTS, sino también para la economía y la estrategia de poder blando de Corea del Sur.

Desde que BTS convirtió el k-pop en un fenómeno global, el interés mundial por la cultura coreana ha seguido aumentando y se ha extendido a ámbitos como la cosmética, la alimentación y la televisión. La ola cultural del país, conocida como hallyu, no muestra signos de remitir, y las autoridades han dicho que esperan que este espectáculo la refuerce aún más.

BTS también tiene un enorme poder económico y, según algunas estimaciones, los ingresos de su gira podrían superar los 2000 millones de dólares de ventas brutas de entradas del tour "Eras" de Taylor Swift. El regreso ha provocado una oleada de visitantes internacionales a Seúl, y los comercios locales están ofreciendo ofertas temáticas: pizza de color morado, por ejemplo.

Otra cuestión es si BTS logra retomar su trayectoria desde donde la dejó.

Durante la pausa, los fans temían que la fama y la influencia del grupo disminuyeran. BTS regresa como grupo a un panorama del k-pop dominado por nuevos grupos --como Blackpink, Seventeen y NewJeans-- que, según algunos fans, se dirigen más a un público global que a su base.