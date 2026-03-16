¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla?

P. La gente suele decir que nunca debes ponerte ropa nueva antes de lavarla. Eso parece un poco extremo. ¿Es cierto?

En una publicación en TikTok, una mujer mostraba fotos de sus brazos, piernas y cara cubiertos de ronchas rosas, una reacción que se produjo poco después de ponerse un vestido nuevo que compró en internet.

En Reddit, abundan las historias similares sobre "bultos rojos que pican" y urticaria que aparecen en la piel de la gente poco después de ponerse ropa nueva.

Susan Massick, dermatóloga del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, dijo que era habitual que sus pacientes se quejaran de reacciones cutáneas a la ropa nueva, sobre todo en zonas que experimentan fricción, como axilas, ingles, cinturas y cuellos.

Hablamos con expertos para averiguar qué puede causar la irritación y si lavar la ropa nueva antes de ponérsela puede ayudar.

¿Por qué causa reacciones la ropa nueva?

La ropa nueva suele contener diversas sustancias que pueden irritar la piel o provocar reacciones alérgicas, dijo Shamsa Kanwal, dermatóloga de Portland, Oregón.

La suciedad y el polvo, que pueden acumularse al guardarla, pueden provocar una erupción roja, con picor o dolor, añadió, sobre todo en quienes tienen la piel sensible. Las causas más comunes de irritación, sin embargo, son los miles de productos químicos utilizados durante la fabricación textil, dijo Kanwal.

Muchas prendas se tratan con diversas sustancias --como fungicidas, agentes químicos de acabado textil y fragancias-- que reducen las arrugas, prolongan la vida útil, resisten las manchas y el moho y mantienen las prendas con un olor agradable, dijo Kanwal.

No todas estas sustancias provocan reacciones, añadió, pero los tintes son un culpable habitual, sobre todo los colorantes azoicos, que suelen utilizarse en materiales sintéticos como el poliéster.

El formaldehído (que se utiliza para evitar las arrugas), los residuos de pesticidas (que suelen encontrarse en la ropa de algodón) y las fragancias también pueden causar una erupción roja y con picor en las zonas de contacto cercano, dijo Kanwal.

En un estudio de 2022, unos investigadores españoles examinaron 120 prendas de ropa de bebé, niño pequeño y maternidad compradas a varios minoristas en España y por internet. Encontraron formaldehído en el 20 por ciento de las muestras.

Incluso la ropa etiquetada como "ecológica" puede tener tintes, agentes de acabado, suavizantes y fragancias, dijo Kanwal.

¿Ayuda lavarlas?

Lavar la ropa antes de ponérsela ayuda a eliminar algunos irritantes potenciales, como el exceso de colorantes, fragancias y formaldehído, dijeron los expertos con los que hablamos. "En nuestras pruebas, un solo ciclo corto de lavado con agua fría eliminó casi todo el formaldehído presente", dijo Joaquim Rovira Solano, investigador de la Universidad Rovira i Virgili de España, quien fue coautor del estudio de 2022.

Pero no todas las sustancias químicas problemáticas se eliminan completamente con el lavado, dijo Sylvana Brickley, enfermera especializada en dermatología del Hospital y Centro Médico Lahey de Burlington, Massachusetts. Muchas sustancias químicas que pueden irritar la piel, como los retardantes de llama y los tratamientos antimicrobianos utilizados para evitar el olor en algunas prendas activas, están diseñadas para permanecer en la ropa después de varios lavados. Quien sea sensible a esas sustancias químicas puede tener reacciones, independientemente de cuántas veces se lave la ropa, dijo Brickley.

En el caso de las prendas que solo se lavan en seco, vaporizarlas o airearlas antes de ponérselas por primera vez puede ayudar a disipar algunas fragancias u otros olores, dijo Kanwal, pero probablemente no ayudará con otros acabados más duraderos, como las resinas resistentes a las arrugas, los tratamientos antimanchas y algunos revestimientos de alto rendimiento. Sugirió llevar una capa de barrera, como una camiseta delgada, debajo de la ropa nueva que no se puede lavar.

Si persiste una reacción cutánea después de lavar la ropa, Massick recomendó consultar a un dermatólogo. Lo más frecuente, dijo, es que se trate de una dermatitis por contacto irritativa, una erupción cutánea roja y pruriginosa que suele durar poco tiempo, aparece en cuestión de minutos u horas tras el contacto directo con una sustancia y, por lo general, no requiere más tratamiento que evitar el irritante.

Una reacción más problemática y menos frecuente es la dermatitis alérgica de contacto, que se produce cuando tu cuerpo desarrolla una alergia a una sustancia tras exposiciones repetidas a ella. Incluso pequeñas exposiciones pueden causar reacciones como erupción cutánea con picor, hinchazón, protuberancias, ampollas, ardor o sensibilidad, que pueden tardar de dos a cuatro días en desarrollarse, dijo Brickley.

Si desarrollas cualquier tipo de erupción por llevar ropa, Massick aconsejó resistir el impulso de rascarte, que puede empeorar la erupción o causar decoloración de la piel o una infección.

Al fin y al cabo, dijo Brickley, lavar la ropa antes de ponértela puede tener algunos inconvenientes. Los cuellos pueden no estar tan rígidos, y los colores pueden no ser tan vibrantes. Pero "todo se reduce a si quieres o no esas cosas en tu ropa", dijo.