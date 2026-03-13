¿Timothée Chalamet podrá romper la maldición de los Oscar?

En el papel de un ambicioso jugador de tenis de mesa dispuesto a hacer lo que sea para salir adelante, Timothée Chalamet entrega uno de sus mejores trabajos en Marty Supremo y es casi seguro que conseguirá su tercera nominación al Oscar a fines de este mes. Ganar el premio, sin embargo, le exigirá superar una desventaja mucho más desalentadora que cualquier cosa a la que se enfrente su personaje en pantalla.

Durante casi un siglo, los votantes de los Oscar se han mostrado reacios a entregar el premio al mejor actor a hombres jóvenes, y han optado casi siempre por recompensar a intérpretes más veteranos. Chalamet, quien cumplió 30 años el 27 de diciembre, se convertiría en el segundo ganador más joven como mejor actor en la historia de la academia:Adrien Brody tenía 29 años cuando ganó por El pianista y sigue siendo el único hombre veinteañero que ha triunfado en esa máxima categoría.

¿Podrá Chalamet romper esa longeva maldición o seguirá los pasos de Leonardo DiCaprio, cuya condición de "eterna dama de honor" en los Oscar se convirtió en una broma recurrente a lo largo de sus 20 y 30 años?

Aunque los votantes de los Oscar no tienen reparos en recompensar a las actrices jóvenes, tradicionalmente quieren ver más experiencia en los hombres. Aparte de Chalamet, que ya obtuvo nominaciones por Llámame por tu nombre y Un completo desconocido, solo otros dos hombres menores de 30 años han sido nominados a mejor actor en la última década, Daniel Kaluuya (¡Huye!) y Paul Mescal (Aftersun). Durante ese mismo periodo, siete mujeres menores de 30 años fueron nominadas a mejor actriz, y tres --Brie Larson (La habitación), Emma Stone (La La Land. Una historia de amor) y Mikey Madison (Anora)-- llegaron a ganar.

A lo largo de los años, en las fiestas de la industria y en los eventos de la temporada de premios, he observado cómo se desarrolla esa dinámica, ya que los votantes masculinos de más edad charlan con entusiasmo con bellas ingenuas, mientras que muestran mucho menos interés por los jóvenes guapos con rumores de Oscar. Si un actor prometedor parece el tipo de hombre por el que se desmayaría su nieta, puede surgir la resistencia, y pueden pasar años hasta que ese actor se gane el respeto genuino de los mayores.

DiCaprio puede dar fe: cuando Titanic lo convirtió en una superestrella y empató el récord de victorias en los Oscar, los votantes se negaron incluso a nominarlo. La percepción de que DiCaprio era solo un rompecorazones adolescente perduró cuando pasó a papeles más maduros en películas de Martin Scorsese, y la academia le hizo esperar hasta los 40 años para recibir su primer Oscar, por El Renacido, un extenuante drama en tierras salvajes que demostró que había dejado muy atrás su imagen juvenil.

¿A qué se debe esa resistencia? Apostaría a que parte de ella tiene que ver con la forma en que hombres jóvenes como DiCaprio y Chalamet se abrieron paso en papeles románticos. Aunque las películas con esos papeles son algunas de las pocas que cuentan con actores menores de 30 años --es donde Mescal (Normal People), Robert Pattinson (Crepúsculo) y Jacob Elordi (El stand de los besos) se dieron a conocer--, el tufillo a romance también puede desanimar, dependiendo de quien lo huela.

Los hombres heterosexuales a menudo detestan a los actores que las mujeres adoran, una tensión que yo llamo la "brecha de la novia": en la década de 2010, mientras analizaba los datos sobre famosos de la empresa de estudios de mercado E-Poll, me sorprendió la cantidad de hombres que daban puntuaciones bajísimas a ídolos románticos como Pattinson y Zac Efron simplemente porque sabían que las mujeres los adoraban. (Buena suerte a Hudson Williams y Connor Storrie, los talentosos protagonistas de la romántica y exitosa serie Más que rivales, quienes merecen papeles importantes en el cine pero pueden enfrentarse a esa misma fricción).

¿Son los votantes de los Oscar realmente tan reaccionarios como esos resentidos hombres de clase media estadounidenses? Uno esperaría una sensibilidad más elitista, y con la diversificación de la academia en los últimos años, los caprichos de un bloque de votantes heterosexuales varones pueden tener menos peso.

Aún así, esa tradición consagrada me da que pensar incluso a la hora de predecir las nominaciones de este año para actores como Elordi y Michael B. Jordan, quienes encabezan importantes contendientes -Frankenstein y Sinners- pero aún así se enfrentan a vientos en contra en los Oscar. Jordan en particular nunca ha sido nominado, a pesar de un trabajo más que meritorio en Pantera Negra y Creed. Corazón de campeón. ¿Cuánto tiempo más harán esperar a este fenómeno de 38 años?

Cuando mujeres como Jennifer Lawrence y Natalie Portman cumplieron 30 años, los Oscar ya las habían canonizado como unas de las intérpretes preeminentes de sus generaciones. Puede que Chalamet y Jordan no necesiten esa validación para seguir prosperando como estrellas, pero yo diría que la academia tiene mucho más que perder si sigue pasándolos por alto.

Los Oscar están tan ansiosos por atraer a los hombres jóvenes a su retransmisión que la ceremonia pronto se trasladará a YouTube para llegar mejor a ellos. Y en los últimos años se han tomado varias decisiones en la academia --como ampliar la categoría de mejor película y proponer un Oscar a la mejor película popular-- con la intención de hacer sitio a más nominadas taquilleras que los hombres jóvenes puedan sintonizar para ver.

He aquí una reflexión: si cortejar a los hombres jóvenes es una prioridad, premiarlos debería ser más que una posibilidad. Apostaría a que hoy en día son muchos más los hombres jóvenes que sueñan con ser influentes que ganadores de un Oscar. Pero si vieran a actores de su edad en ese escenario, podría recordarles que esta tradición de casi 100 años sigue siendo importante.

Kyle Buchanan es reportero de cultura pop y escribe The Projectionist, la columna de la temporada de premios del Times.