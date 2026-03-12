El ritmo de los ataques de represalia de Irán parece estar disminuyendo

El mes pasado, antes de la guerra, se presentó un misil durante una marcha para conmemorar el 47.º aniversario de la Revolución Islámica en Teherán. Arash Khamooshi para The New York Times

Casi dos semanas de ataques estadounidenses e israelíes han dañado el arsenal de Irán, y ahora, el ritmo de los ataques de represalia de Teherán parece estar disminuyendo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el martes que Irán había disparado el menor número de misiles en un período de 24 horas desde que comenzó la guerra.

“Nuestros ataques significan que hemos logrado un progreso significativo en la reducción del número de ataques con misiles y drones desde Irán”, dijo.

Tan solo en los países del Golfo, Irán ha lanzado más de 2100 drones, 500 misiles balísticos y 20 misiles de crucero desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, según un recuento del New York Times basado en informes de ministerios de defensa y funcionarios regionales. Israel ha sufrido más ataques, pero el gobierno no ha compartido datos sobre la cantidad de armas que recibe.

Pero hay cada vez más indicios de que Irán ha tenido que frenar sus ataques, según los expertos, ya sea por el agotamiento de sus reservas o para conservar armamento en caso de que la guerra se prolongue.

Esto es lo que sabemos sobre las capacidades armamentísticas de Irán.

Cada vez hay más indicios de que las armas de Irán están degradadas

En los dos primeros días de la guerra, Irán lanzó unos 100 ataques contra Israel, según datos recopilados por el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, una organización independiente, con sede en Tel Aviv. Desde entonces, esa cifra se ha reducido a unos pocos ataques diarios, según los datos.

La desaceleración se refleja en las cifras de algunos países del Golfo, que Irán tiene en la mira por sus alianzas con Estados Unidos y, en algunos casos, por albergar bases estadounidenses.

“Los ataques con misiles balísticos siguen disminuyendo un 90% desde su inicio”, declaró el Sr. Hegseth el martes. “Y los drones de ataque unidireccionales han disminuido un 83% desde el inicio de la operación, lo que demuestra la capacidad de nuestros defensores aéreos y nuestros sistemas de defensa aérea”.

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos declaró el martes que Irán había lanzado 1.475 drones, 262 misiles balísticos y ocho misiles de crucero contra el país desde el inicio de la guerra. De lunes a martes, Irán realizó unos 35 ataques con drones, en comparación con el inicio del conflicto, cuando se lanzaban más de 100 ataques diarios contra los Emiratos.

Un dron de fabricación nacional exhibido en una exposición militar en Teherán en octubre. Arash Khamooshi para The New York Times

Irán disparó unos 165 misiles balísticos contra los Emiratos Árabes Unidos en los dos primeros días de la guerra, según el ministerio. En los últimos días, esa cifra se redujo a entre seis y doce misiles diarios. Irán también lanzó misiles de crucero contra el país en los dos primeros días de la guerra, pero ninguno desde entonces, según el ministerio.

En Bahréin, los informes diarios del ejército muestran que los ataques con misiles disminuyeron rápidamente al comienzo de los combates, de 45 el primer día a alrededor de media docena por día ahora.

En otros países del Golfo, el panorama es más heterogéneo o los datos son más difíciles de conseguir.

Irán podría estar intentando preservar armas

La desaceleración puede reflejar el esfuerzo de Irán por conservar misiles para lo que podría ser una guerra prolongada, dijo Danny Citrinowicz, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional.

Irán podría estar desviando su potencia de fuego hacia países más cercanos para que aumenten la presión sobre el presidente Trump y detenga la guerra, afirmó. Irán también podría estar recurriendo a Hezbolá, su aliado en el Líbano, para atacar a Israel, añadió.

“Están preparados”, dijo Citrinowicz sobre Irán, “y probablemente se estén preparando para lo que podría ser una guerra larga”.

Fabian Hoffmann, investigador doctoral del Proyecto Nuclear de Oslo y experto en tecnología de misiles que ha analizado los ataques iraníes, afirmó que era difícil confirmar de forma independiente el número de ataques iraníes y las armas utilizadas, ya que los informes difieren entre países. Lo que está claro, afirmó, es que las capacidades de Irán “aún no están en cero”.

Irán generalmente no proporciona información sobre sus reservas de armas, el número de ataques de represalia o los tipos de armas utilizadas.

Sin embargo, un portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del país declaró el martes que Trump había afirmado falsamente el día anterior que los lanzamientos de misiles iraníes estaban disminuyendo. De hecho, afirmó, los misiles que se utilizan ahora son más grandes y potentes que los disparados al principio de la guerra, según Tasnim, una agencia de noticias afiliada a la Guardia Revolucionaria.

Los misiles son centrales en la estrategia de Irán

La respuesta de Irán ha revelado la sofisticación y el alcance de sus armas, así como su capacidad para alcanzar objetivos estratégicos con precisión, según los expertos. Las armas iraníes han alcanzado al menos nueve países desde el inicio del conflicto, alcanzando instalaciones energéticas y bases militares estadounidenses, sistemas de defensa aérea y de radar en Oriente Medio.

Un misil iraní cayó la semana pasada cerca de un aeropuerto en Qamishli, Siria. Orhan Qereman/Reuters

El arsenal de misiles de Irán, que según los expertos es uno de los mayores y más variados de Oriente Medio, está en el centro de su estrategia.

El programa alimenta las tensiones regionales, en particular con Israel, a quien le preocupa que algún día los misiles de largo alcance puedan adaptarse para transportar armas nucleares. Irán rechaza tal idea.

Durante el conflicto actual, Irán ha recurrido en gran medida a su gran arsenal de misiles balísticos de corto alcance para atacar ciudades e instalaciones militares en el Golfo Pérsico, muchas de ellas a menos de 160 kilómetros de su costa. Su limitado alcance puede ser una ventaja durante una confrontación: disparados en rápida sucesión, ofrecen poco tiempo de advertencia y dificultan los ataques preventivos.

En videos verificados por The Times, misiles de corto alcance atacan objetivos en Bahréin, Kuwait y Qatar.

“Los iraníes tienen una tonelada de misiles balísticos de corto alcance en bases de misiles que no fueron tocadas durante las rondas de conflicto anteriores con los israelíes”, dijo Sam Lair, investigador asociado que estudia los misiles iraníes en el Centro James Martin de Estudios de No Proliferación.

Durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio pasado, un intercambio de ataques agotó gran parte del arsenal iraní de misiles de largo alcance, afirmó. Sin embargo, los misiles de corto alcance, adecuados para objetivos en el Golfo Pérsico, permanecieron prácticamente intactos, añadió.

La semana pasada, funcionarios del Pentágono dijeron a los legisladores en reuniones informativas confidenciales en el Capitolio que Irán aún conservaba hasta el 50 por ciento de sus misiles y lanzadores, pero que la campaña aérea estaba reduciendo esa cantidad cada día.

Irán sigue decidido a atacar a Israel, pero sólo ciertas clases de sus armas pueden alcanzarlo.

El ejército israelí acusó esta semana a Irán de lanzar docenas de ojivas en racimo que se separan en unas 20 municiones más pequeñas en zonas civiles densamente pobladas.

En un caso, imágenes verificadas por el Times muestran un misil balístico iraní dispersando municiones de racimo sobre el centro de Israel a principios de este mes. Las ojivas detonan y matan indiscriminadamente. Desde 2008, más de 100 países han firmado un acuerdo internacional para prohibirlas, aunque Irán, Israel y Estados Unidos no se han adherido al tratado.

Un edificio dañado por un ataque con drones iraníes en Manama, Bahréin, visto el martes. Reuters

Teherán depende en gran medida de los drones para tomar represalias

Los ataques de represalia de Irán han puesto de relieve el creciente dominio de los drones en el conflicto, dicen los expertos.

Irán ha enviado miles de drones a ataques en todo Oriente Medio durante la guerra. Aunque son más lentos que los misiles, los drones son más económicos y fáciles de usar en grandes cantidades, exigen a los países defender su espacio aéreo y obligan a aeropuertos, puertos, bases militares y otras infraestructuras críticas a cerrar o permanecer en alerta.

Entre los drones utilizados hay variantes del Shahed, de forma triangular, que Rusia ha desplegado en Ucrania, y del Samad, desplegado anteriormente por los hutíes, el grupo militante respaldado por Irán en Yemen.

Funcionarios de defensa e inteligencia estadounidenses realizaron reuniones informativas a puertas cerradas en el Capitolio este mes para advertir a los legisladores sobre la amenaza que representan los drones iraníes, particularmente los Shaheds, según un funcionario del Congreso que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados.

Las contramedidas estadounidenses que se emplean en Oriente Medio incluyen interferencias electrónicas, nuevos sistemas láser y antidrones basados ​​en diseños iraníes. Sin embargo, ni siquiera todos estos sistemas pueden proteger todos los objetivos, como lo demostró el ataque del 1 de marzo al puerto de Shuaiba, en Kuwait, que causó la muerte de al menos seis militares estadounidenses.

Cientos de drones también han alcanzado objetivos en los Emiratos, incluido un almacén en una base naval francesa, según el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. Dos drones impactaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita la semana pasada.

La Armada de Irán ha sufrido duros golpes

Las fuerzas navales de Irán se dividen en dos ramas: la Armada de la República Islámica de Irán, que forma parte del ejército regular, y la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que se especializa en tácticas no convencionales.

Antes del ataque a Irán, la armada regular contaba con tres submarinos, ocho fragatas y dos corbetas (pequeños buques de guerra con armamento ligero) en su flota, según datos de la firma de inteligencia de defensa Janes. También contaba con 22 submarinos pequeños, diseñados para operar en las aguas poco profundas del Golfo Pérsico, según el ejército estadounidense.

La armada de la Guardia estaba equipada principalmente con cientos de embarcaciones pequeñas y rápidas y patrullas costeras, según Janes.

Estados Unidos ha atacado numerosas bases navales iraníes y hundido varios buques. El Departamento de Defensa estadounidense anunció el martes que 50 buques de guerra iraníes habían sido retirados del servicio.

Pero los analistas dicen que incluso después de estas pérdidas, detener por completo la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo a través de la vital ruta del Estrecho de Ormuz seguirá siendo difícil.

