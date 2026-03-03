Al acercarse las elecciones intermedias, Texas se convierte en un caso de prueba para ambos partidos

FOTO DE ARCHIVO: Los representantes estatales de Texas James Talarico y John Bucy III (D-TX) conversan durante una sesión en Capitolio del Estado de Texas en Austin, Texas, EEUU el 20 de agosto de 2025 REUTERS/Sergio Flores/Foto de archivo

A medida que las elecciones intermedias que decidirán quién controla el Congreso se ponen plenamente en marcha esta semana con las primeras contiendas primarias, ambos partidos se enfrentan a una de las preguntas centrales de la política estadounidense en la era de Trump. ¿Quieren los votantes una furia partidista o un reinicio político?

En medio de uno de los momentos políticos más volátiles en décadas, los demócratas intentan determinar si su camino de regreso al poder consiste en revitalizar a su base con llamados ardientes o en cortejar a los votantes indecisos. Los republicanos están poniendo a prueba el poder continuo de la marca MAGA sobre el conservadurismo tradicional.

Dichas dinámicas se están probando en Texas, donde los votantes acudirán a las urnas el martes para emitir sus votos en unas primarias para el Senado de los EEUU que ya han batido récords de participación en la votación anticipada y de gasto político.

El senador John Cornyn, un senador de cuatro mandatos que alguna vez fue visto como la encarnación cortés y conservadora de la marca republicana de Texas, está luchando por su vida política contra Ken Paxton, el fiscal general del estado, marcado por los escándalos, quien es adorado por la base MAGA.

En el lado demócrata, James Talarico, un representante estatal, se ha propuesto hacer campaña en condados donde ganó el presidente Trump y hablar de su visión del cristianismo progresista. Se enfrenta a la representante Jasmine Crockett, una legisladora combativa con perfil nacional que sostiene que los demócratas pueden ganar mediante llamamientos audaces para inspirar a su base a votar.

Los resultados podrían ofrecer una indicación temprana de la dirección en la que se dirigen los partidos y los votantes mientras miran hacia las contiendas de mitad de período y más allá, hacia las carreras primarias presidenciales de 2028. Este año, los demócratas libran una batalla cuesta arriba para recuperar el Senado mediante la obtención de escaños en estados indecisos como Alaska, Maine, Carolina del Norte y Ohio, mientras defienden los estados que ya controlan.

El representante estadounidense Wesley Hunt (Texas) habla durante un mitin de campaña del candidato presidencial republicano y expresidente estadounidense Donald Trump en Reno, Nevada, EEUU, el 11 de octubre de 2024 REUTERS/Fred Greaves

Las imágenes de los candidatos mientras viajaban por el estado —desde los salones de culto de las iglesias negras en Dallas y San Antonio, hasta mercados de pulgas en ciudades fronterizas y locales de barbacoa en el este de Texas— capturan los contornos de una carrera primaria viciosa y costosa donde las divisiones son más estilísticas que ideológicas. Ha sido la primaria más cara de la que se tenga registro, según AdImpact, una firma de seguimiento de medios, con más de USD 110 millones gastados hasta ahora.

La mayoría del dinero se ha destinado a apuntalar al Sr. Cornyn, quien permanece en una contienda reñida con el Sr. Paxton tras meses de anuncios de ataque. Un tercer candidato, el representante Wesley Hunt, congresista de dos mandatos por Houston, también compite, lo que hace probable que la carrera republicana termine en una segunda vuelta a finales de mayo.

En el lado demócrata, el enfrentamiento entre el Sr. Talarico y la Sra. Crockett, ambos firmes opositores al presidente en casi todos los temas, ha impulsado un aumento en la participación de la votación anticipada mucho más allá de lo que el partido ha visto en primarias recientes.

“Todos deberíamos sentirnos muy bien por esto”, dijo Emmy Ruiz, exdirectora política de la Casa Blanca para la administración Biden y consultora política de Texas, quien no se ha comprometido con ningún candidato en la contienda.

Aun así, estrategas de ambos partidos coinciden en que, independientemente de quiénes sean los nominados, los demócratas enfrentarán una subida empinada en noviembre: ningún demócrata ha ganado una contienda estatal en Texas desde 1994. Karl Rove, un alto asesor de la Casa Blanca del ex presidente George W. Bush que se inició en la política de Texas, lo expresó de forma sencilla: “Texas no es una Nueva Jersey en espera”, dijo.

Cornyn intenta repeler un desafío vigoroso

El senador republicano de Texas John Cornyn en una parada de campaña en The Woodlands, Texas, el 28 de febrero del 2026 (AP foto/Annie Mulligan)

La campaña de Cornyn no esperaba una multitud. El patio exterior del restaurante, junto a una ruidosa autopista interestatal en Houston, solo podía albergar a unas pocas docenas de personas. Había muchas menos presentes, un grupo compuesto principalmente por simpatizantes de mucho tiempo y viejos amigos, cuando llegó el senador Cornyn.

“Estoy aquí para decirles que creo que el carácter todavía importa”, dijo el Sr. Cornyn ante un aplauso cortés. “Sé que la gente de Texas está conmigo”.

A lo largo de la amarga campaña, el Sr. Cornyn ha mantenido su compostura senatorial de habla pausada, incluso cuando sus seguidores se han mostrado cada vez más desesperados por salvar su vida política.

Su campaña y los super PAC aliados han gastado más de USD 60 millones en las primarias hasta ahora, inundando las ondas y las redes sociales de Texas con mensajes que vinculan al Sr. Cornyn con el Sr. Trump, atacando al Sr. Paxton y al Sr. Hunt, y adoptando posturas de línea dura populares entre los votantes de las primarias republicanas del estado, incluyendo algunas con una pronunciada retórica antimusulmana.

Sin embargo, el Sr. Cornyn, de 74 años, ha tenido dificultades para volver a presentarse ante los republicanos de Texas, quienes han crecido votando por él pero parecen haberse desencantado del tipo de política de negociación que él representa.

“Él es un estadista y no sé si nuestra sociedad tolerará más a un estadista”, dijo Suzanne Feather, una republicana de Houston que ha apoyado a Cornyn durante mucho tiempo. “Me dan ganas de llorar”.

El senador estadounidense John Cornyn (republicano por Texas) saluda a sus partidarios durante un evento de campaña para la reelección, en Schertz, Texas, EEUU, el 2 de marzo de 2026 REUTERS/Joel Angel Juarez

Entre las críticas más efectivas ha estado la burla al papel del Sr. Cornyn en el apoyo a una medida bipartidista de seguridad de armas tras la masacre escolar de 2022 en Uvalde, Texas. Fue abucheado rotundamente por ese esfuerzo en una convención estatal del partido en aquel momento, y el tema aún irrita a muchos republicanos.

El Sr. Cornyn ha argumentado que sus votos han estado en total sintonía con el Sr. Trump. A veces ha parecido motivado tanto por su firme deseo de evitar que el Sr. Paxton ascienda al Senado —tras años de escándalos legales y éticos— como por mantener su escaño.

En los últimos días de la campaña primaria, el Sr. Cornyn ha advertido que los republicanos en otros cargos en Texas sufrirían si el Sr. Paxton fuera el nominado al Senado. “Ken Paxton sería el beso de la muerte para los republicanos”, dijo el Sr. Cornyn.

Es un mensaje que, según consultores políticos republicanos, tenía como objetivo parcial convencer al Sr. Trump de que le lanzara un salvavidas mediante un respaldo definitivo. Hasta ahora, el Sr. Trump ha dicho que apoya a los tres candidatos.

Después de hablar, el Sr. Cornyn estrechó la mano de sus seguidores. Una mesa de refrigerios permanecía mayormente intacta, incluyendo una salsa adornada con pequeñas caritas sonrientes dibujadas con aderezo, sin que nadie la probara.

Paxton hace campaña en el “Angry Elephant”

El fiscal general de Texas Ken Paxton, candidato para el Senado federal, en una parada de campaña en Waco, Texas, el 2 de marzo del 2026 (AP foto/Tony Gutierrez)

Pocas horas después y a unas 50 millas al norte, en Magnolia, Texas, el Sr. Paxton tomó el micrófono como un comediante de monólogos para su propio evento de campaña dentro de un bar llamado Angry Elephant (El Elefante Enojado).

“Esto no se parece mucho a un evento de John Cornyn, ¿saben por qué?”, preguntó a la multitud de alrededor de cien personas.

“¡Aquí hay gente!”, gritó una mujer.

“¡Exactamente!”, respondió él, mientras la sala estallaba en risas.

La aparición fue uno de los pocos eventos públicos que el Sr. Paxton ha realizado durante la contienda, una falta de campaña agresiva que ha coincidido con su relativa falta de gasto en respuesta al torrente de anuncios del Sr. Cornyn.

El Sr. Paxton, de 63 años, aparece regularmente en el circuito de podcasts conservadores y programas de noticias de televisión. Sus seguidores dijeron que les gustaba su uso enérgico de su posición como fiscal general de Texas para atacar causas demócratas y apoyar al presidente Trump, incluyendo una demanda fallida que desafiaba los resultados de las elecciones de 2020.

“Las elecciones federales no son justas”, dijo en respuesta a una pregunta sobre cómo, de ser elegido al Senado, manejaría la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2028 en caso de una victoria demócrata. “No tenemos idea de si las personas que votan son las correctas”.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, habla durante un mitin de su campaña senatorial en el George's Banquet Hall de Waco, Texas, EEUU, el 2 de marzo de 2026 REUTERS/Kaylee Greenlee

Durante el último año, el Sr. Paxton ha acelerado el ritmo de demandas y comunicados de prensa desde su oficina —demandando para detener a una partera del área de Houston acusada de realizar abortos, buscando impedir que estudiantes de escuelas públicas protesten contra el ICE, desafiando a los desarrolladores musulmanes de una subdivisión de viviendas a las afueras de Dallas— ganando atención sin gastar dinero de campaña.

“Ken Paxton es muy beneficioso; no es un RINO, es un agitador”, dijo Freddie Brooks, quien vive cerca en el condado de Montgomery, utilizando un acrónimo (Republicano Solo de Nombre) para describir al Sr. Cornyn.

Gran parte de los comentarios del Sr. Paxton subrayaron sus tres mandatos como fiscal general en los que alternó entre demandar para detener acciones del gobierno federal bajo los demócratas, y reforzarlas bajo el presidente Trump.

Otro partidario, Steve Blanke, de 68 años, escuchaba en una mesa con su esposa Linda. El Sr. Blanke dijo que sabía todo sobre los cargos de corrupción contra el Sr. Paxton y las acusaciones de adulterio por parte de su esposa como parte de un divorcio complicado. “Sé que tiene sus controversias”, dijo. “Igual que nuestro presidente”.

Talarico habla de la “política del amor”

El candidato al Senado de Texas, James Talarico (demócrata por Texas), habla en un mitin de campaña el 2 de marzo de 2026 en Houston, Texas. Talarico está visitando varios lugares del estado antes de las primarias de mañana Danielle Villasana/Getty Images/AFP (Foto de Danielle Villasana / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

Una noche de miércoles en Dallas, el Sr. Talarico predicaba la política del amor desde el estrado de campaña.

Es un mensaje inusual para un político, admitió ante la multitud. Pero es uno que este hombre de 36 años cree que una nación dividida necesita escuchar desesperadamente.

“Mi fe me enseña que el amor es la fuerza más fuerte del universo”, dijo a la audiencia. “Hay un hambre profunda por un tipo diferente de política. No una política de odio, miedo o división, sino una política de amor”.

Su discurso tiene como objetivo ampliar su apoyo para incluir a votantes moderados y republicanos, una necesidad en un estado que el Sr. Trump ganó por casi 14 puntos en 2024.

Pero el corazón de su mensaje es un llamado espiritual y cultural para ganar a los votantes de Trump desafectos a través del lenguaje de la fe y la ansiedad económica de la clase trabajadora.

“Podemos estar enojados”, dijo a los periodistas después de su evento de campaña en Dallas el miércoles. “Pero no debemos perder de vista la humanidad de las personas a las que nos oponemos. Tenemos que amar a nuestros enemigos”.

El representante estatal de Texas, James Talarico, estrecha la mano de voluntarios tras un mitin en la Universidad de Texas en Dallas el 26 de febrero de 2026 en Richardson, Texas. Talarico se enfrenta a Jasmine Crockett en las primarias demócratas para el Senado del martes Richard Rodriguez/Getty Images/AFP (Foto de Richard Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

El enemigo, argumenta, no son los republicanos ni siquiera el Sr. Trump. Es una clase multimillonaria que divide a la nación “por partido, por raza, por género, por religión” a través de algoritmos de redes sociales que han convertido la política en un circo de provocaciones e insultos.

“Hubo un gran impulso durante la primera administración de Trump de que se quería a una persona dura para contraatacar”, dijo Osvaldo Domínguez, de 27 años, mientras esperaba a que hablara el Sr. Talarico. “Ahora la gente quiere tener algún tipo de normalidad con la política”.

Pero convencer a suficientes votantes de las primarias demócratas para que prefieran ampliar su coalición por encima de su rabia contra la administración Trump podría ser difícil.

Sentada en la audiencia, Nicole Estrada, una maestra de primaria de Dallas, dijo que se inclinaba por apoyar a la Sra. Crockett, a quien describió como “combativa”, pero que quería escuchar lo que el Sr. Talarico tenía que ofrecer.

“Ella dice lo que piensa y no se calla nada, eso es lo que me gusta”, dijo sobre la Sra. Crockett. “Solo necesito ver si escucho un poco más de eso de parte de él”.

Crockett se presenta como “una luchadora probada”

La candidata a las primarias para el Senado federal, la representante federal Jasmine Crockett, demócrata por Texas, durante un acto de campaña, el 19 de febrero de 2026, en Richardson, Texas (AP Foto/LM Otero)

La Sra. Crockett entró tarde en la contienda, con poco menos de tres meses antes de las elecciones primarias para cumplir la promesa de su candidatura de energizar a los votantes y atraer a las urnas a los demócratas apáticos y a los texanos que no votan.

Intentó hacerlo mediante la celebración de grandes eventos, incluidos mítines en lugares como Lubbock y San Antonio, y también participando en reuniones mucho más íntimas. En un restaurante de Houston una mañana reciente, la Sra. Crockett, que es negra, se reunió con unas dos docenas de pastores negros para desayunar, con la esperanza de que su apoyo repercutiera en las diversas comunidades eclesiásticas que representaban.

“Estamos en la lucha de nuestras vidas”, dijo a los pastores. “La gente puede arriesgarse con alguien que dice que luchará, o puede ir con una luchadora probada”.

T. Grant-Malone, de la Iglesia Bautista Misionera St. John en Houston, dijo que quería que “la base se galvanizara”.

“Tienen un gigante dormido en Texas”, dijo otro pastor, Charles Turner, de la Iglesia Bautista Misionera New Pleasant Grove, refiriéndose a la numerosa y creciente población negra de Texas, que es la más grande de cualquier estado de los EEUU con más de 4 millones de residentes, según el Pew Research Center.

La primaria demócrata ha estado marcada por una aguda división a lo largo de líneas raciales. La Sra. Crockett ha atraído un fuerte apoyo de los votantes negros, según las encuestas, mientras que su oponente, el Sr. Talarico, que es blanco, ha visto un mayor apoyo entre los votantes blancos. Ambos han cortejado a los votantes hispanos, que constituyen el grupo demográfico más grande del estado, pero sus eventos han sido en gran medida un contraste en blanco y negro.

Los partidarios del Sr. Talarico han cuestionado si la Sra. Crockett podría ganar una contienda estatal en Texas, argumentando que su personalidad partidista agresiva alienaría a grandes sectores de independientes y a algunos republicanos que se han desencantado del presidente Trump. Los republicanos, incluido el gobernador Greg Abbott, ya la han incluido en anuncios como parte de un esfuerzo para atraer a más votantes de las primarias republicanas a las urnas.

La Sra. Crockett, de 44 años, ha denunciado las preguntas sobre su elegibilidad como una “insinuación racial”. En el evento de Houston, enfatizó su perfil nacional y su disposición a luchar. Y describió su currículum —abogada convertida en representante estatal y luego en congresista— como el de una candidata natural para el Senado de los EEUU.

“La gente sigue diciéndonos que la única forma de ganar algo en la Texas profundamente roja es asegurándose de hacer lo que sea necesario para apaciguar a la gente”, dijo, describiendo el enfoque del Sr. Talarico.

Dijo que los estadounidenses estaban sufriendo y que el momento exigía que los demócratas de Texas “no tuvieran miedo”, sino que intentaran ganar siendo audaces.

