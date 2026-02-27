Trump ordenó a todas las agencias del Gobierno de EEUU dejar de usar la lA de Anthropic tras el enfrentamiento con el Pentágono

Dario Amodei, CEO y Fundador de Anthropic (Graeme Sloan/Sipa USA)

El presidente Donald Trump ordenó a todas las agencias federales dejar de utilizar la tecnología de inteligencia artificial fabricada por Anthropic, una directiva que podría complicar enormemente el análisis de inteligencia y el trabajo en defensa.

Escribiendo en Truth Social, Trump utilizó duras palabras para referirse a Anthropic, describiéndola como una “compañía radical de inteligencia artificial de izquierda dirigida por personas que no tienen idea de cómo es el mundo real.

”Llamando a la empresa “chiflados de izquierda”, dijo que había cometido un error al intentar presionar al Pentágono. Durante días, Anthropic y el Pentágono han estado enfrascados en una batalla que se intensifica sobre cómo se utilizará la tecnología de inteligencia artificial más avanzada y de qué manera puede ayudar en las operaciones militares.

La postura de Donald Trump aumenta la incertidumbre en el sector tecnológico y en la seguridad nacional (Reuters)

No obstante, Trump anunció una “eliminación gradual de seis meses” para el Pentágono y algunas otras agencias, lo que podría permitir negociaciones más prolongadas entre Anthropic y el Departamento de Defensa.

Una publicación de Donald J. Trump en redes sociales ordena a las agencias federales de Estados Unidos para que detengan el uso de la tecnología de Anthropic. (Truth Social)

La declaración de Trump se produjo mientras el Pentágono y Anthropic seguían negociando un compromiso a pesar de la escalada de declaraciones hostiles. Aunque algunos funcionarios estadounidenses, tanto actuales como anteriores, habían expresado la esperanza de algún tipo de acuerdo antes de la fecha límite del Pentágono a las 17:01 del viernes, los comentarios Trump sin duda complicarán las cosas.

La publicación de Trump tomó por sorpresa a los directivos de Anthropic, según personas familiarizadas con las discusiones.

Los legisladores demócratas rápidamente se pusieron del lado de Anthropic. El senador Mark Warner de Virginia, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, dijo que Trump y Pete Hegseth, el secretario de Defensa, estaban tratando de intimidar a una empresa estadounidense líder, acciones que representan un riesgo para la preparación defensiva.

“La directiva del presidente de detener el uso de una empresa líder de inteligencia artificial estadounidense en todo el gobierno federal, combinada con la retórica incendiaria atacando a esa empresa, plantea serias preocupaciones sobre si las decisiones de seguridad nacional están siendo impulsadas por un análisis cuidadoso o por consideraciones políticas”, dijo Warner.

El modelo Grok de xAI, considerado menos eficiente, es la alternativa propuesta para reemplazar a Claude en sistemas clasificados (Europa Press)

Funcionarios del Departamento de Defensa ya estaban criticando al líder de Anthropic en sus propias publicaciones en redes sociales después de que la empresa rechazara el jueves su última oferta para resolver la disputa. El Pentágono ha amenazado con excluir a la empresa de negocios gubernamentales declarando que representa una amenaza para la cadena de suministro o forzándola a proporcionar su modelo de vanguardia sin restricciones bajo la Ley de Producción para la Defensa.

La noche del jueves, Emil Michael, un alto funcionario del Pentágono que supervisa la inteligencia artificial, atacó a Dario Amodei, el director ejecutivo de Anthropic, quien ese mismo día había publicado una declaración sobre por qué la empresa no aceptaría los últimos términos del Departamento de Defensa.

“Es una vergüenza que @DarioAmodei sea un mentiroso y tenga un complejo de dios”, escribió el Sr. Michael. “No quiere nada más que intentar controlar personalmente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y le parece bien poner en riesgo la seguridad de nuestra nación. El @DeptofWar SIEMPRE se ajustará a la ley, pero no se doblegará ante los caprichos de ninguna empresa tecnológica con fines de lucro.”

En apariencia, la disputa entre el Pentágono y Anthropic es una disputa contractual sobre detalles técnicos del funcionamiento del modelo artificial y el uso que le daría el ejército. Pero, como mostraron los comentarios de Trump, también se ha transformado en una lucha profundamente política.

El Pentágono quiere que todos sus contratistas se adhieran a una sola norma: que el ejército puede utilizar lo que compra como desee, siempre que cumpla con la ley. Pero los funcionarios del Pentágono también se han mostrado ávidos de enfrentarse a empresas tecnológicas, especialmente a aquellas que la administración Trump ha calificado como “progresistas”.

Para Anthropic, una firma que prioriza tanto la seguridad nacional como la seguridad tecnológica, las apuestas políticas son altas. Los partidarios celebraron la afirmación de Amodei de que su empresa no cedería ni permitiría que su modelo se usara para la vigilancia masiva de estadounidenses o para comandar drones sin piloto.

La empresa ha manifestado estar dispuesta a continuar negociando, pero no retrocederá en sus líneas rojas.

Los empleados de la empresa han celebrado la firme postura de su director ejecutivo. Y en un raro gesto de unidad entre empresas de inteligencia artificial de Silicon Valley, empleados de dos de las competidoras de Anthropic, OpenAI y Google, firmaron cartas respaldando la posición de Anthropic.

La decisión presidencial de eliminar la inteligencia artificial de Anthropic genera debate sobre el futuro de la tecnología en la defensa estadounidense (Reuters)

Una carta publicada el jueves fue firmada por casi 50 empleados de OpenAI y 175 de Google. Criticaba las tácticas de negociación del Pentágono y pedía a sus líderes que “dejara de lado sus diferencias y se unieran para seguir rechazando las demandas actuales del Departamento de Guerra”.

“Están intentando dividir a cada empresa con el temor de que la otra ceda”, decía la carta.

En su primer intento de compromiso, el Pentágono dijo el jueves que no tenía interés en usar el modelo de Anthropic, que funciona en sistemas clasificados, ni para la vigilancia masiva ni para armamento completamente autónomo. Pero al rechazar esa oferta, Anthropic argumentó que la afirmación del Pentágono de que no usaría el modelo, denominado Claude, para esos fines, estaba desmentida por el lenguaje legal del contrato.

“En un conjunto limitado de casos, creemos que la inteligencia artificial puede socavar, en vez de defender, los valores democráticos”, escribió Amodei. “Algunos usos también están simplemente fuera del alcance de lo que la tecnología actual puede hacer de manera segura y fiable.”

La publicación de Trump parece invalidar la fecha límite del viernes impuesta por el Pentágono. Pero puede que eso no afecte completamente las negociaciones entre la empresa y los funcionarios militares. Y el Pentágono todavía podría tomar medidas este viernes.

Ex funcionarios gubernamentales y personas familiarizadas con las negociaciones dijeron que cualquier acción del Pentágono para calificar a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro o para forzarla a cumplir con la Ley de Producción para la Defensa probablemente provocaría acciones legales por parte de Anthropic. La orden de Trump podría tener el mismo efecto.

Si bien muchos de los usos de la inteligencia artificial para ayudar a las operaciones militares en el terreno aún se encuentran en fase de desarrollo, los modelos se utilizan activamente para el análisis de inteligencia. Obligar a retirar Claude de las computadoras gubernamentales perjudicaría a los analistas de la Agencia de Seguridad Nacional que filtran interceptaciones de comunicaciones en el extranjero. También podría dificultar el trabajo de los analistas de la CIA que buscan patrones en los informes de inteligencia.

Ex funcionarios han señalado que los funcionarios de la CIA están ansiosos por encontrar una manera de seguir utilizando Claude, que ha agilizado y profundizado su trabajo. Pero antes de los comentarios de Trump, los funcionarios habían advertido que cualquier orden presidencial podría forzar a la agencia a buscar otras soluciones.

El Pentágono está listo para avanzar con Grok, producido por xAI de Elon Musk, en su sistema clasificado. Pero Grok es considerado por funcionarios de gobierno, actuales y anteriores, como un producto inferior. Y cambiar el software de inteligencia artificial tomaría tiempo y casi con toda seguridad provocaría interrupciones.

© The New York Times 2026.