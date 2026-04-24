La desaprobación de Trump alcanza el nivel más alto de su segundo mandato

La caída del presidente en las encuestas se produce cuando la guerra de Irán ha elevado los precios de la gasolina y cada vez más estadounidenses están preocupados por la economía.

La desaprobación del presidente Donald Trump ha alcanzado el nivel más alto de su segundo mandato, según el promedio de encuestas de The New York Times, de acuerdo con el cual el 58 por ciento de los estadounidenses desaprueba el desempeño del presidente, mientras que solo el 39 por ciento lo aprueba.

Se trata del índice de desaprobación más alto al que se ha enfrentado Trump desde el final de su primer mandato, tras la derrota de su campaña de reelección y el atentado del 6 de enero en el Capitolio estadounidense.

El debilitamiento de Trump en las encuestas se produce en un momento en el que la guerra en Irán ha provocado una fuerte subida de los precios de la gasolina y en el que un número cada vez más grande de estadounidenses expresan su preocupación por la economía. Muchos demócratas están intentando hacer de las elecciones intermedias un referendo sobre la presidencia de Trump, y algunos de los antiguos aliados de Trump en los medios de comunicación conservadores, entre ellos Tucker Carlson, se han vuelto contra él en los últimos días.

Una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad Marquette realizada la semana pasada reveló que el índice de aprobación de Trump ha descendido al 28 por ciento entre los independientes políticos, frente al 39 por ciento que tenía cuando asumió el cargo. Entre los republicanos, el presidente también ha perdido algo de terreno, aunque la gran mayoría del partido --el 80 por ciento-- sigue aprobando su trabajo.

En conjunto, el promedio de encuestas del Times muestra que Trump tiene ahora un índice de aprobación neto --aprobación menos desaprobación-- de 19 puntos porcentuales negativos, a fecha del jueves.

Los índices de aprobación pueden variar de un día para otro a medida que las nuevas encuestas actualizan nuestra comprensión de cómo se siente el público estadounidense respecto al presidente, pero Trump ha experimentado varias semanas de debilitamiento en las cifras de las encuestas.

La preocupación por la economía está alcanzando un punto álgido. Siete de cada diez votantes dicen ahora que la economía está empeorando para ellos y sus familias, frente al 55 por ciento de hace solo un año en una encuesta reciente de Fox News. La ansiedad económica también ha aumentado considerablemente entre las bases del presidente. Casi la mitad de los republicanos dicen ahora que la economía está empeorando, el doble de los que opinaban lo mismo el pasado abril.

Esto se produce cuando la aprobación de Trump en materia económica se sitúa en el 34 por ciento y su aprobación en materia de gestión de la inflación en solo el 28 por ciento. Los votantes se muestran mucho más propensos a aprobar su gestión en materia de inmigración y la frontera. Casi la mitad de los votantes, el 46 por ciento, aprueban la política migratoria de Trump.

Ruth Igielnik es editora de encuestas del Times que conduce encuestas y analiza y reporta sobre los resultados.