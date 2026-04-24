La guerra contra Irán ha reducido el arsenal de EE. UU.

Desde que comenzó la guerra contra Irán a finales de febrero, Estados Unidos ha utilizado unos 1100 de sus misiles de crucero furtivos de largo alcance, construidos para una guerra con China, una cifra cercana al total que queda en el arsenal estadounidense. El ejército ha disparado más de 1000 misiles de crucero Tomahawk, aproximadamente 10 veces la cantidad que compra actualmente cada año.

El Pentágono utilizó más de 1200 misiles interceptores Patriot en la guerra, a más de 4 millones de dólares cada uno, y más de 1000 misiles terrestres Precision Strike y ATACMS, lo que dejó los inventarios en niveles preocupantemente bajos, según estimaciones internas del Departamento de Defensa y funcionarios del Congreso.

La guerra en Irán ha agotado significativamente gran parte del suministro mundial de municiones del ejército estadounidense, y ha obligado al Pentágono a enviar apresuradamente bombas, misiles y otros equipos a Medio Oriente desde los comandos en Asia y Europa. Según funcionarios del gobierno de Donald Trump y del Congreso, estas reducciones han dejado a dichos comandos regionales menos preparados para enfrentarse a posibles adversarios como Rusia y China, y han obligado a Estados Unidos a buscar maneras de aumentar la producción para paliar la escasez.

El conflicto también ha puesto de relieve la excesiva dependencia del Pentágono de misiles y municiones excesivamente caros, en especial los interceptores de defensa aérea, así como la preocupación por si la industria de defensa puede desarrollar armas más baratas, especialmente drones de ataque, mucho más rápidamente.

El Departamento de Defensa no ha revelado cuántas municiones utilizó en 38 días de guerra antes de que entrara en vigor un alto al fuego hace dos semanas. El Pentágono dice que alcanzó más de 13.000 objetivos, pero los funcionarios afirman que esa cifra oculta el gran número de bombas y misiles que utilizó porque los aviones de guerra, los aviones de ataque y la artillería suelen atacar objetivos grandes varias veces.

Los funcionarios de la Casa Blanca se han negado a calcular el costo del conflicto hasta ahora, pero dos grupos independientes afirman que el gasto es asombroso: entre 28.000 y 35.000 millones de dólares, o algo menos de 1000 millones de dólares al día.

Solo en los dos primeros días, según han informado funcionarios de defensa a los legisladores, el ejército utilizó 5600 millones de dólares en municiones.

Para restablecer el arsenal mundial estadounidense a su tamaño anterior, Estados Unidos tendrá que tomar decisiones difíciles sobre dónde mantener su fuerza militar mientras tanto. "Con los ritmos de producción actuales, reconstituir lo que hemos gastado podría llevar años", dijo esta semana el senador por Rhode Island Jack Reed, el principal demócrata del Comité de Servicios Armados.

"Estados Unidos tiene muchas municiones con inventarios adecuados, pero algunas municiones críticas de ataque terrestre y de defensa antimisiles escaseaban antes de la guerra y escasean aún más ahora", dijo Mark F. Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines y asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por su sigla en inglés), el cual publicó recientemente un estudio en el que se estimaba el estado de las municiones clave.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que "toda la premisa de esta historia es falsa". Y añadió: "Los Estados Unidos de América cuentan con el ejército más poderoso del mundo, totalmente cargado con armas y municiones más que suficientes, en arsenales aquí en el país y en todo el mundo, para defender eficazmente la patria y llevar a cabo cualquier operación militar dirigida por el comandante en jefe".

Sean Parnell, portavoz jefe del Pentágono, declinó hacer comentarios sobre "cualquier necesidad específica del escenario de operaciones o detallar nuestras capacidades globales de recursos", citando la seguridad operativa.

Algunos republicanos, entre ellos el senador por Kentucky Mitch McConnell, presidente del subcomité que financia el Pentágono, han presionado durante varios gobiernos para que se aumente el gasto en la producción de municiones. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha hecho de ese objetivo una de sus principales prioridades durante su mandato.

Lo que hace las cosas más peligrosas para el Pentágono, según los funcionarios, es que el Departamento de Defensa está esperando a que el Congreso apruebe financiación adicional antes de poder pagar a los fabricantes de armas para reponer el suministro estadounidense agotado. En enero, el gobierno anunció que había conseguido acuerdos de siete años con los principales contratistas de defensa, entre ellos Lockheed Martin, para aumentar la capacidad de producción de sistemas de defensa como los interceptores de misiles.

El acuerdo preveía cuadruplicar la producción de municiones guiadas de precisión y de interceptores de misiles THAAD. Los fabricantes de defensa, por su parte, acordaron financiar ampliaciones de las fábricas a cambio de pedidos garantizados a largo plazo.

Pero los funcionarios dijeron que no se había producido ningún movimiento para realmente iniciar la producción ampliada, porque el Pentágono luchaba por encontrar la financiación.

Mientras tanto, el ejército utiliza sus suministros de armas existentes a un ritmo vertiginoso para satisfacer las necesidades inmediatas del Comando Central en la guerra de Irán. Ciertos niveles de munición se están reduciendo más rápidamente que otros.

El Pentágono, por ejemplo, ha destinado la mayor parte de su inventario de misiles de crucero sigilosos y de largo alcance a la lucha contra Irán. Estos misiles, llamados Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (misil aire a superficie de largo alcance extendido), o JASSM-ER, se lanzan desde aviones caza y bombarderos y tienen un alcance de más de 960 kilómetros. Están diseñados para penetrar en objetivos difíciles fuera del alcance de las defensas aéreas enemigas.

Desde que comenzó la guerra, el ejército ha utilizado unos 1100 misiles JASSM-ER, que cuestan aproximadamente 1,1 millones de dólares cada uno, por lo que quedan unos 1500 en los inventarios militares, según estimaciones internas del Pentágono, un funcionario militar estadounidense y un funcionario del Congreso que hablaron bajo condición de anonimato para discutir evaluaciones confidenciales del combate.

Los Tomahawks, que cuestan unos 3,6 millones de dólares cada uno, son misiles de crucero de largo alcance que se han utilizado ampliamente en la lucha bélica estadounidense desde la primera guerra del Golfo Pérsico en 1991. Siguen siendo una munición clave para posibles guerras futuras, incluida una en Asia.

"Aunque existen municiones suficientes para librar esta guerra, el elevado gasto de Tomahawks y otros misiles en la Operación Furia Épica crea riesgos para Estados Unidos en otros escenarios, en particular en el Pacífico occidental", concluía un estudio del CSIS, que calculaba que las reservas restantes de Tomahawks rondaban los 3000 misiles.

Los misiles interceptores Patriot pueden costar casi 4 millones de dólares cada uno. Estados Unidos fabricó unos 600 en todo 2025. Hasta ahora se han utilizado en la guerra más de 1200, según estimaciones internas del Pentágono y funcionarios del Congreso.

En conjunto, el costo de la guerra hasta ahora oscila entre 25.000 y 35.000 millones de dólares, según un estudio de este mes del American Enterprise Institute elaborado por Elaine McCusker, alta funcionaria del Pentágono durante el primer gobierno de Trump. Cancian, del CSIS, dijo en un correo electrónico que él y sus analistas situaban el costo del conflicto hasta ahora en unos 28.000 millones de dólares.

El ejército también está incurriendo en costos inesperados por aviones dañados o destruidos. En la operación del Equipo 6 de los SEAL de la Marina para rescatar a un oficial de las Fuerzas Aéreas derribado en Irán, los militares tuvieron que destruir dos aviones de carga MC-130 y al menos tres helicópteros MH-6 que estos llevaban dentro, después de que el tren de aterrizaje delantero de los aviones se atascara en la arena húmeda de una pista de aterrizaje improvisada. Cancian estimó el costo total de los aviones perdidos en unos 275 millones de dólares. Tres aviones de reemplazo pusieron finalmente a salvo al aviador y a los comandos, pero el Pentágono no quería que la tecnología sensible de los aviones cayera en manos iraníes.

Todos los mandos militares regionales sienten la presión de la disminución de las reservas de municiones.

En Europa, la guerra ha provocado el agotamiento de sistemas de armamento fundamentales para defender el flanco oriental de la OTAN de la agresión rusa, según información del Pentágono revisada por The New York Times.

Un problema calificado de grave fue la pérdida de drones de vigilancia y ataque. Las exigencias de la guerra de Irán también han reducido los ejercicios y el entrenamiento. Según los oficiales militares, esto perjudica la capacidad de montar operaciones ofensivas en Europa, así como la disuasión de posibles ataques rusos.

Al preguntarle por las deficiencias, el general Alexus G. Grynkewich, jefe del Comando Europeo de Estados Unidos, dijo en un comunicado: "Nuestros combatientes están orgullosos del apoyo que hemos prestado al USCENTCOM (Comando Central) en apoyo de las históricas operaciones del presidente Trump contra Irán".

Pero el mayor impacto se ha producido en los soldados de Asia.

Antes de que comenzara la guerra con Irán, los mandos militares estadounidenses redirigieron el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln del mar de China Meridional a Medio Oriente. Desde entonces, se han enviado a Medio Oriente desde el Pacífico dos Unidades Expedicionarias de Marines, cada una con unos 2200 infantes de marina. El Pentágono también ha trasladado sofisticadas defensas aéreas desde Asia para reforzar la protección contra los drones y cohetes iraníes.

Las armas redirigidas incluyen misiles Patriot e interceptores del sistema THAAD de Corea del Sur, el único aliado asiático que alberga el avanzado sistema de defensa antimisiles, desplegado por el Pentágono para contrarrestar la creciente amenaza de misiles de Corea del Norte. Ahora, por primera vez, los interceptores del sistema se trasladan a otro lugar, según funcionarios estadounidenses.

La preparación de Estados Unidos en el Pacífico se vio afectada anteriormente por el despliegue por parte del Pentágono de buques de guerra y aviones en Medio Oriente tras el inicio de la guerra entre Israel y Gaza en octubre de 2023 y después de que las fuerzas de la milicia hutíes en Yemen empezaran a atacar buques en el Mar Rojo para apoyar a los palestinos, según los funcionarios.

La campaña de bombardeos de un mes de duración contra los hutíes el año pasado --una operación que el Pentágono denominó Rough Rider-- fue mucho mayor de lo que el gobierno de Trump reveló inicialmente en su momento. El Pentágono gastó unos 200 millones de dólares en municiones solo en las tres primeras semanas, dijeron funcionarios estadounidenses. Los costos de la operación global superaron con creces los 1000 millones de dólares si se tienen en cuenta los gastos operativos y de personal, añadieron los funcionarios.

Los barcos y aviones estadounidenses, así como los militares que trabajan en ellos, están siendo sometidos a lo que los militares denominan un alto ritmo operativo. Incluso el mantenimiento básico de los equipos se convierte en un problema en esas duras condiciones.

Una portavoz del almirante Samuel J. Paparo Jr., jefe del Comando Indo-Pacífico del ejército, declinó hacer comentarios sobre las armas desviadas de Asia a Medio Oriente.

El almirante Paparo eludió en gran medida la cuestión de la escasez de arsenales durante una comparecencia ante el Senado el martes, y solo reconoció que "el arsenal tiene límites finitos".

Michael Schwirtz y Adam Goldman colaboraron con reportería desde Londres. John Ismay, Helene Cooper y Maggie Haberman colaboraron con reportería desde Washington.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas.

Jonathan Swan es corresponsal del Times en la Casa Blanca y cubre el gobierno de Donald Trump. Puedes contactarlo de manera segura en Signal: @jonathan.941

Michael Schwirtz y Adam Goldman colaboraron con reportería desde Londres. John Ismay, Helene Cooper y Maggie Haberman colaboraron con reportería desde Washington.