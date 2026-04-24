¿Cómo evitar las caídas en casa?

P: Miro atentamente las aceras para evitar caerme, pero algunos de mis peores resbalones me han ocurrido en casa. ¿Qué puedo hacer para que mi casa sea más segura para evitar caídas?

Es prudente vigilar las aceras agrietadas y los bordillos desiguales, pero la mayoría de los tropiezos y resbalones que requieren atención urgente ocurren en interiores, y casi el 80 por ciento de ellos en casa.

Esto se debe probablemente a que la gente pasa la mayor parte del tiempo dentro de casa, dijo Suzanne Morley, educadora de salud del Instituto de Envejecimiento Saludable de Wisconsin. Y aunque tropezar o resbalar puede ocurrir a cualquier edad, los adultos mayores tienen más probabilidades de caerse.

La buena noticia: muchas caídas se pueden prevenir, y hay cosas sencillas que puedes hacer para reducir el riesgo.

Cómo prevenir las caídas

La gente puede ser "muy, muy buena prediciendo" cuándo tiene más probabilidades de caerse, dijo Susan Stark, profesora de Salud Pública, terapia ocupacional y trabajo social de la Universidad de Washington. Presta atención a los momentos en que actividades que antes eran fáciles, como subir la compra por las escaleras o levantarte del retrete, se vuelven más difíciles, explicó, y utiliza esa información para mitigar tus riesgos.

Los ejercicios que aumentan el equilibrio y la fuerza pueden reducir tus probabilidades generales de caerte, pero eliminar los peligros de tu casa también puede ayudar. En 2023, Stark y otros investigadores publicaron una revisión de 22 estudios sobre programas de prevención de caídas en el hogar para personas mayores, y descubrieron que la eliminación de peligros comunes --como descansos mal iluminados y escaleras sin barandilla-- reducía las caídas hasta en un 38 por ciento.

Stark también recomienda programar una visita a domicilio con un terapeuta ocupacional o un especialista en prevención de caídas para que te ayude a solucionar los problemas. Tal vez puedas obtener una derivación de tu proveedor de servicios médicos o encontrar un programa gratuito de eliminación de peligros domésticos en tu estado, dijo Morley.

Aquí tienes otras cinco formas de reducir las probabilidades de caerte:

Elimina el desorden y estabiliza las alfombras. Las cajas, los libros, la ropa y otros objetos dejados tirados y en el suelo contribuyen mucho a las caídas en casa, por lo que Morley sugiere eliminar el desorden a ras de suelo. Despeja también mesas y encimeras, añadió: si resbalas y necesitas apoyarte o agarrarte a una superficie, cualquier amontonamiento podría impedirte detener la caída, explicó.

Stark también recomendó utilizar cinta adhesiva de doble cara para asegurar las alfombras o sus bordes. Y si tienes un tapete de cocina, considera la posibilidad de utilizar uno con soporte de goma, dijo.

Compra e instala soportes. Si te duele la espalda o la cadera mientras cocinas, prueba con un taburete de altura regulable, dijo Stark. Si te sientes inestable al levantarte del inodoro, considera la posibilidad de añadir barras o un asiento de inodoro elevado, añadió.

A menudo, la gente se resiste a la sugerencia de añadir pasamanos, por miedo a que estropeen las paredes o los azulejos del cuarto de baño, pero pueden prevenir eficazmente las caídas, dijo Lawrence Melniker, médico de urgencias del Hospital Metodista Brooklyn NewYork-Presbyterian.

Reorganiza el almacenamiento. La mera mención de subirse a una silla o encimera tambaleante para alcanzar un estante de la cocina hace estremecerse a los expertos en prevención de caídas. Así que coloca las cosas que utilizas habitualmente "a la altura de los ojos", dijo Melniker.

Greg Jones, enfermero y coordinador de prevención de lesiones y divulgación en el Cedars-Sinai, también recomendó empaquetar el contenido de los artículos grandes --grandes sacos de arroz o jarras de jabón de lavandería-- en recipientes más pequeños que sean más fáciles de levantar.

Ajusta la iluminación. Muchas caídas se producen cuando la gente se levanta para ir al baño por la noche, y la luz tenue suele ser un factor, dijo Stark. Con la edad, "nuestra visión cambia, y no podemos adaptarnos a la oscuridad o a la luz tenue tan bien como antes", dijo.

Por tanto, asegúrate de que hay luz suficiente en toda la casa y, sobre todo, en los lugares en los que la distancia es fundamental, como las escaleras y los descansos, dijo Stark. Para ayudarte a llegar al baño con seguridad por la noche, también recomendó añadir luces con sensor de movimiento que funcionen con pilas, a unos 30 centímetros del suelo. Vienen con un reverso adhesivo y son "muy fáciles de instalar", dijo.

No hagas varias cosas a la vez. Las caídas suelen producirse cuando se intenta hacer más de una cosa a la vez: caminar mientras se habla, o darse la vuelta para tomar algo mientras se avanza. Por eso es importante centrarse en cómo te mueves e intentar "hacer una cosa cada vez", dijo Melnicker.

"Piensa en ser muy decidido y tener la mente muy clara a la hora de realizar cada tarea individualmente", dijo.