Un golpe para las aulas sin celulares

Un día del pasado mes de febrero, Joel Nam, alumno de la preparatoria Van Nuys de Los Ángeles, salió de clase a la hora de comer y oyó un golpe seco que resonaba en el patio.

Esa mañana, su preparatoria había distribuido fundas Yondr, bolsillos de tela para teléfonos inteligentes que los centros escolares de todo el país están utilizando para hacer cumplir las prohibiciones de los teléfonos móviles en las clases. Unas cuatro horas más tarde, en Van Nuys, los alumnos habían descubierto que golpear las bolsas contra mesas y barandillas en un ángulo determinado hacía que se abrieran y liberaran los teléfonos inteligentes atrapados en su interior.

Pronto, los compañeros de Joel descubrieron que un potente imán disponible en Amazon también podía desbloquear las bolsas, dijo. "Muchos chicos tomaron piedras del suelo, piedras rectangulares planas, y las metieron dentro", relató Joel, de 18 años y estudiante de último curso. "No se nota si es un teléfono o no".

Es la clásica historia de un objeto sofisticado derribado por medios sencillos: iPhone, gota de agua. Ventana de Cybertruck, bola de acero. Bolsa de Yondr, potente imán. O árbol. O roca. O tijeras.

A algunos les divertiría un poco la facilidad con que el ingenio de los adolescentes deshacía los planes mejor trazados por los adultos. Joel, que escribía para el periódico de su colegio, tenía una opinión diferente. La iniciativa fue un costoso "fracaso", escribió en un artículo de opinión el verano pasado. "Lo mejor que salió de las bolsas Yondr fue un excelente estudio de caso sobre por qué las decisiones a nivel de distrito tomadas en el vacío casi siempre resultan contraproducentes".

Al menos 34 estados exigen a los distritos que prohíban o restrinjan el uso de teléfonos inteligentes por parte de los alumnos en el aula, pues alegan que causan caos a los profesores y perjudican la salud mental de los jóvenes. Yondr se ha presentado a los distritos como una solución ágil a estos complicados problemas, al ofrecer un "Programa Escuelas Libres de Teléfonos" que incluye las fundas bloqueadoras de señal, estaciones de bloqueo magnético y capacitación para profesores.

Según Yondr, 3 millones de alumnos de los 50 estados utilizan las fundas a diario, a un costo de entre 20 y 25 dólares por alumno. La empresa se negó a revelar cifras de ventas, pero según GovSpend, una base de datos que hace un seguimiento de los contratos locales, en 2025 consiguió 19 millones de dólares en ventas a escuelas K-12 de todo el país.

A medida que los adultos se acercan al consenso de que los espacios libres de teléfonos son una buena idea para los estudiantes, ha surgido un enigma secundario, y un mercado que lo acompaña: ¿Cómo se crean esos espacios?

De los conciertos a las aulas

Las bolsas Yondr no empezaron principalmente como un accesorio para las aulas. Graham Dugoni, de 39 años, exfutbolista profesional, fundó la empresa en 2014. La idea surgió al ver a gente que grababa a un hombre borracho en un festival de música en 2012. Pensó: Hay una sensación de libertad que solo puede disfrutarse cuando la gente deja a un lado sus teléfonos.

Al principio tuvo éxito con artistas en vivo, como el cómico Dave Chappelle, que utilizó las fundas para evitar que el público grabara sus actuaciones a partir de 2015. "Sé que mi espectáculo está protegido, y eso me permite ser más sincero y abierto con el público", declaró Chappelle a The New York Times al año siguiente.

Dugoni también se lo propuso a los colegios, algunos de los cuales ya tenían curiosidad por cómo eliminar los teléfonos de sus aulas. Las prohibiciones de celulares en las escuelas son anteriores a Yondr: El exalcalde Michael Bloomberg impuso una en la ciudad de Nueva York --ante enérgicas quejas-- ya en 2007.

La empresa empezó a hacer presentaciones a legisladores y consejos escolares: "Steve Jobs era un padre que utilizaba poco la tecnología", reza el título de una diapositiva de una presentación de Yondr en 2022 al consejo de educación de las Escuelas Públicas de Torrington, en Connecticut. En 2024, mientras los legisladores de Nueva York consideraban la prohibición de los teléfonos móviles, Yondr pagó a dos grupos de presión del estado más de 100.000 dólares, según las declaraciones públicas. Al año siguiente, Yondr recibió al menos 4 millones de dólares de distritos y escuelas de Nueva York, según GovSpend.

En algunos distritos, el enfoque de Yondr parece funcionar. Sari Beth Rosenberg, profesora de Historia de Estados Unidos en la Escuela Superior de Estudios Medioambientales de Nueva York, dijo que esperaba que sus alumnos "se opusieran y se enfadaran o sufrieran síndrome de abstinencia porque, a estas alturas, es una herramienta muy adictiva".

En cambio, cuando la escuela empezó a utilizar las fundas en 2025, los alumnos parecían "aliviados" de estar temporalmente sin sus dispositivos.

"Se estableció una norma que hizo que los teléfonos dejaran de formar parte de la cultura", añadió Rosenberg, que ha sido profesora durante 24 años. "Simplemente no tienes el teléfono en clase".

Otros profesores han tenido una experiencia más desigual. Ben Mosley, director del colegio Glenmount Elementary/Middle School de Baltimore, pidió las fundas por primera vez en 2021, antes de que su distrito adoptara una política de ausencia de teléfonos. Las fundas fueron útiles para que los alumnos se adaptaran a un entorno sin teléfonos, aseguró. Pero cuando los alumnos las destruían --las dejaban tiradas en la cafetería, en los baños y en el asfalto--, el colegio tenía que pagar la cuenta.

"Gastábamos dinero que no teníamos", señaló Mosley.

Dugoni dijo que la mayoría de los centros con los que trabaja Yondr habían probado métodos más improvisados para mantener a los alumnos alejados de sus dispositivos, pero que "realmente no funcionan". Argumentó que el sistema de su empresa iba más allá que esas soluciones, al proporcionar formación y apoyo a los profesores antes y durante el curso escolar.

"Si un colegio tiene otra forma de hacerlo y le funciona, fantástico", añadió.

En Glenmount, dijo Mosley, el personal del centro recoge ahora los teléfonos al comienzo de la jornada y los deposita en una taquilla. Se ha implementado "de manera sencilla", dijo.

Robert Docter, profesor de gobierno en Van Nuys, también ha probado métodos más fáciles. Sus alumnos guardan sus teléfonos móviles en una caja de plástico transparente que cuelga de la pared de la clase. Cuesta 10 dólares y funciona bien, dice.

"Creo que gastarse un montón de dinero en un producto de inmediato no fue acertado", comentó sobre Yondr.

Acabar con los "zombis del celular"

A pesar de la determinación de algunos estudiantes de burlar las prohibiciones telefónicas de sus centros, hay muchos que dicen que aprecian la política más de lo que esperaban. Rex Wolpoff, de 15 años, estudiante de segundo curso en Weston, Connecticut, dice que ha visto a estudiantes que solían ser "zombis del celular" charlar con sus amigos durante el tiempo libre.

No es el único: Más del 40 por ciento de los adolescentes de 13 a 17 años son partidarios de prohibir los teléfonos móviles durante las clases, según una encuesta del Centro de Investigaciones Pew realizada en otoño.

Elijah Bayron, de 17 años, estudiante de tercer año en Ithaca, Nueva York, dijo que sin teléfonos, sus clases eran más fáciles de seguir y sus compañeros participaban más. Pero las fundas Yondr que la escuela repartió a principios de curso parecían haber desaparecido a finales de noviembre, dijo Elijah. Los alumnos simplemente no las utilizaban; en su lugar, los profesores ahora piden a los alumnos que guarden sus teléfonos en sus mochilas o casilleros.

"Definitivamente creo que esa misma cantidad de dinero podría haberse destinado a muchas otras cosas para mejorar la experiencia educativa", afirmó Elijah. (Un mejor sistema de aire acondicionado, por ejemplo). "No tenía que ser tan complicado para obtener los mismos resultados", añadió.

A Kalynn Bayron, la madre de Elijah, le gusta que pueda acceder a su teléfono de inmediato en caso de emergencia, sin tener que correr a la estación de desbloqueo magnético más cercana.

A otras familias les ha resultado más difícil la transición.

Lyla Long, de 16 años y estudiante de tercer año en el Cold Spring Harbor High School de Cold Spring Harbor, Nueva York, y su madre dijeron que tenían un Google Doc compartido a través del cual podían comunicarse durante el día escribiendo mensajes en el documento colaborativo.

"Si no tienen su teléfono porque está en el Yondr, puedo hablar con ellos en un Google Doc si se trata de una emergencia", comentó Melinda Long, la madre de Lyla.

Lyla dijo que su escuela estaba intentando imponer el uso de las fundas Yondr, pero que la nueva política "no funciona como debería". Describió a compañeros que habían abierto las fundas utilizando lápices y "golpeándolas contra el suelo".

Por ahora, las prohibiciones de los celulares no parecen ir a ninguna parte. Joel, el estudiante de último curso de Van Nuys, cree que las fundas son una solución temporal inadecuada para un problema mucho más profundo: lo apegados que están los adolescentes a sus celulares.

"Yo también hablo por teléfono durante las clases, quizá más a menudo de lo que debería", admitió. Quiere que la prohibición del teléfono tenga éxito. Pero aún no está convencido de que Yondr sea la solución adecuada.

Tal vez sea difícil que un solo método --bolsa, contenedor, casillero-- resuelva el problema de los adolescentes pegados a sus dispositivos. Algunos sugieren que también hay un fenómeno social más amplio en juego.

Al observar el afán de sus compañeros por manipular las bolsas Yondr en su escuela, Rex, el chico de 15 años de Connecticut, reflexionó: "Había casi un sentimiento juvenil y rebelde en nosotros de ir contra el sistema".

En algunos colegios, Yondr, una funda comercializada para mantener a los niños alejados de los dispositivos, ha demostrado no ser rival para los niños en realidad. (Tonje Thilesen/The New York Times)

Algunos profesores han intentado encontrar medios más sencillos de hacer cumplir las prohibiciones telefónicas, y piden a los alumnos que depositen sus teléfonos en un contenedor de plástico. (Tonje Thilesen/The New York Times)