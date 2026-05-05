El crucero afectado por el hantavirus se dirige a las islas Canarias, según la OMS

España dijo que decidiría la escala después de que los expertos en enfermedades inspeccionaran el barco. La Organización Mundial de la Salud dijo que la transmisión de persona a persona puede haber desempeñado un papel en el brote.

Se espera que un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus navegue hacia las Islas Canarias, dijo el martes la Organización Mundial de la Salud, aunque las autoridades españolas señalaron que un equipo de expertos en enfermedades investigaría el barco antes de que se tomara cualquier decisión sobre su destino.

PUBLICIDAD

La OMS también dijo el martes que algunas de las personas que habían enfermado podrían haberse infectado por transmisión de persona a persona, aunque advirtió que el barco aún debía someterse a una investigación completa y que la transmisión de persona a persona seguía siendo poco frecuente.

"El riesgo para el público en general es bajo", dijo Maria Van Kerkhove, jefa de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra.

PUBLICIDAD

"No se trata de un virus que se propague como la influenza o como la covid", añadió. "Es bastante diferente".

El barco, el MV Hondius, de bandera neerlandesa, ha estado anclado en los últimos días frente a la costa de Cabo Verde, archipiélago situado en el océano Atlántico frente a África Occidental, mientras el gobierno y las autoridades de salud se afanaban por encontrar la forma de evacuar a los enfermos que se encontraban a bordo. Según la OMS, el brote de hantavirus, un patógeno poco frecuente, está relacionado hasta ahora con siete personas del barco, con dos casos confirmados y cinco sospechosos. Tres personas han muerto.

PUBLICIDAD

"Sabemos que algunos de los casos tuvieron un contacto muy estrecho entre sí y ciertamente no puede descartarse la transmisión de persona a persona", declaró Van Kerkhove a la prensa. Dos de las víctimas, una pareja neerlandesa, habían estado viajando por Sudamérica antes de embarcar y compartían camarote, señaló.

El hantavirus se transmite principalmente a los humanos por inhalación de partículas de heces u orina de ratón, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

PUBLICIDAD

Van Kerkhove dijo en la conferencia de prensa que el barco se dirigiría a las Islas Canarias, territorio español situado a unos 1600 kilómetros al noreste de Cabo Verde. Pero el Ministerio de Sanidad español dijo el martes que aún no había decidido "qué escala es más pertinente". El ministerio dijo en las redes sociales que la decisión se basaría en "los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde".

El MV Hondius partió de Argentina a principios de abril con unos 150 pasajeros y miembros de la tripulación. Las autoridades de Cabo Verde no permitieron que los pasajeros desembarcaran, dijo Oceanwide Expeditions, operador del barco, en un comunicado el lunes.

PUBLICIDAD

"Se trata de una situación aislada, confinada en el barco, que no supone ningún riesgo para el territorio nacional", declaró Ângela Gomes, directora nacional de Sanidad de Cabo Verde, a los medios de comunicación locales.

La OMS dijo que equipos médicos de Cabo Verde habían subido al barco y recomendado que todos los pasajeros permanecieran en sus camarotes.

PUBLICIDAD

La primera víctima mortal fue un hombre neerlandés de 70 años que murió a bordo del barco el 11 de abril. La esposa del hombre, de 69 años, enfermó y murió el 26 de abril en Johannesburgo, Sudáfrica, cuando intentaba volar de vuelta a los Países Bajos. La OMS dijo que trabajaba para localizar a otros pasajeros del vuelo que la mujer tomó de Santa Elena, una isla del océano Atlántico, a Johannesburgo.

Una tercera persona, de nacionalidad alemana, murió en el barco el sábado, y los operadores del barco dijeron que trabajaban para evacuar a una persona "asociada" a esa víctima.

PUBLICIDAD

Por ahora, los investigadores suponen que los casos corresponden a la denominada especie andina del virus, que se sabe que causa cierta transmisión de persona a persona en contacto estrecho, dijo Van Kerkhove. Los epidemiólogos de Sudáfrica y Senegal trabajaban para identificar los casos restantes, dijo.

Se estaba preparando la evacuación de dos pacientes que seguían a bordo del barco, añadió Van Kerkhove. Una tercera persona a bordo de la que se sospechaba que había contraído la infección, dijo, "está bien y es asintomática". Una vez finalizada la evacuación médica, se espera que el barco abandone las aguas de Cabo Verde a medianoche, dijeron los responsables de la OMS en el país.

PUBLICIDAD

Un ciudadano británico que fue hospitalizado en Johannesburgo tras enfermarse en el barco está mejorando, dijo Van Kerkhove.

Hantavirus se refiere a una familia de virus que portan los roedores. El síndrome pulmonar por hantavirus, la enfermedad causada por el virus, puede provocar síntomas parecidos a los de la gripe y es mortal en casi cuatro de cada 10 personas.

Dado que los síntomas aparecen hasta ocho semanas después de la exposición inicial, las autoridades sanitarias siguen intentando identificar la fuente inicial de la infección del crucero.

El MV Hondius partió de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, e hizo escalas en regiones "remotas y ecológicamente diversas", como la Antártida continental, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor, Tristán de Acuña, Santa Elena y Ascensión, según la OMS.

"El alcance del contacto de los pasajeros con la fauna local durante el viaje o antes de embarcar en Ushuaia sigue sin determinarse", dijo la OMS.

Jake Rosmarin, un influente de viajes que se encuentra a bordo del MV Hondius, dijo el lunes en una publicación en las redes sociales que la incertidumbre sobre el barco le estaba afectando mucho.

"Lo que está ocurriendo ahora es muy real para todos los que estamos aquí", dijo en un video entre lágrimas. "Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa".

Carlos Barragán colaboró con reportería desde Madrid y Saikou Jammeh desde Dakar, Senegal.

Lynsey Chutel es una reportera del Times afincada en Londres que cubre noticias de última hora en África, Medio Oriente y Europa.

Claire Moses es periodista del Times en Londres y se dedica a cubrir noticias de último momento y tendencias.

Carlos Barragán colaboró con reportería desde Madrid y Saikou Jammeh desde Dakar, Senegal.