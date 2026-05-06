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Un visitante de la nube de Oort: un raro cometa aparece en los cielos del hemisferio sur

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Conocido como C/2025 R3 PANSTARRS, el cometa será visible para los observadores de estrellas que utilicen un telescopio en Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

Los cielos nocturnos del hemisferio sur recibirán a un extraño visitante durante las próximas dos semanas. Un brillante cometa azul verdoso, que se cree que se originó en una región helada del borde del sistema solar, oscilará sobre Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

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El cometa --conocido como C/2025 R3 PANSTARRS-- se descubrió en 2025 y ha ido pasando lentamente junto a la Tierra. El mes pasado fue visible en el hemisferio norte durante varias semanas. Ahora es el momento de que lo vean los observadores de estrellas del hemisferio sur.

El cometa será visible durante unas dos semanas a través de telescopio, binoculares o el objetivo de una cámara antes de que disminuya su brillo y se desvanezca durante decenas de miles de años.

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Josh Aoraki, astrónomo residente del Te Whatu Stardome de Auckland, Nueva Zelanda, dijo que los cometas se dividen en dos categorías: de período corto y de período largo. El primero es cualquier cometa que tarda menos de 200 años en orbitar alrededor del Sol, como el cometa Halley (que volverá en 2061).

Los cometas de período largo, como el C/2025 R3 PANSTARRS, tardan muchos más años en completar su viaje. En este caso, es posible que el cometa no regrese hasta dentro de 170.000 años.

"Siempre que los divisamos, es por primera vez, y también es la única ocasión que los veremos en toda nuestra vida", dijo Aoraki.

Aunque cada año se descubren cometas de período largo, la mayoría solo pueden verse con telescopios espaciales especializados, dijo Aoraki. Solo unos pocos son perceptibles con telescopios de aficionado y aún menos a simple vista.

Los astrónomos creen que el cometa se originó en una región denominada nube de Oort, que se encuentra más allá de Plutón, en el borde del sistema solar, y está formada por objetos helados similares a cometas. Muchos cometas de período largo proceden de esta parte del espacio.

Durante las tres últimas noches, John Drummond, director de la sección de cometas de la Real Sociedad Astronómica de Nueva Zelanda, ha estado observando el cometa sobre su cabeza.

"Me gusta observar cometas porque son un cuerpo en movimiento en un universo bastante estático", dijo.

La mejor forma de ver el cometa es alejarse de cualquier contaminación lumínica en una noche clara y mirar hacia el oeste, cerca de la constelación de Orión, dijo Drummond.

Warwick Anderson, miembro del comité de la Sociedad Astronómica de Canberra, dijo que el cometa "aparecerá como una mancha gris y borrosa en el cielo".

Yudish Ramanjooloo, investigador junior de defensa planetaria en el proyecto Pan-STARRS del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, fue el primero en divisar el cometa en septiembre de 2025.

"Nos ocupamos sobre todo de asteroides y cuando vemos algo inusual, siempre es un poco emocionante", dijo el martes.

El revoltijo de números y letras del nombre del cometa es un código que indica de qué tipo de cometa se trata, cuándo fue descubierto y por quién, dijo Ramanjooloo.

Los cometas básicamente están entre los "bloques de construcción primordiales" del sistema solar, dijo.

"Nos dan pistas sobre cómo era nuestro sistema solar cuando se formaron, y podemos saber cómo eso ha evolucionado con el tiempo", añadió.

Laura Chung es reportera e investigadora del Times en Sídney, y cubre Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico.

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