¿Hacia dónde nos lleva la IA?

Ocho pensadores destacados comparten sus visiones

Se ha trabajado en inteligencia artificial durante décadas. Pero hace cinco años, pocos predecían que la IA se convertiría en la tecnología más importante de la década de 2020, y posiblemente del siglo. Los grandes modelos de lenguaje han convertido la IA en un tema cotidiano, pero todas sus áreas han avanzado a pasos agigantados.

Ahora, nos vemos inundados de conversaciones sobre cuánto transformará la IA nuestras vidas y nuestro mundo. Las empresas ya están buscando maneras de delegar tareas e incluso trabajos completos a la IA. Cada vez más personas recurren a la IA para la interacción social y el apoyo a la salud mental. Los educadores se esfuerzan por gestionar la creciente dependencia de los estudiantes de estas herramientas. Y en un futuro próximo, la IA podría conducir a avances en el descubrimiento de fármacos y la energía; podría permitir que más personas creen obras de arte y culturales, o convertir estas industrias en fábricas de desechos.

Mientras la sociedad se debate entre si la IA nos llevará a un futuro mejor o catastrófico, Times Opinion consultó a ocho expertos para que predijeran el futuro de la IA en los próximos cinco años. Escucharlos puede ayudarnos a sacar lo mejor de esta nueva tecnología y mitigar sus efectos negativos.

Participantes

Melanie Mitchell

Informática y profesora del Instituto Santa Fe

Yuval Noah Harari

Historiador, filósofo y autor

Carl Benedikt Frey

Profesor de IA y trabaja en la Universidad de Oxford

Gary Marcus

Fundador de Geometric.AI (adquirida por Uber) y autor de “Domando Silicon Valley”

Nick Frosst

Cofundador de Cohere, una startup de IA

Ajeya Cotra

Evaluador de riesgos de IA en METR, una organización de investigación sin fines de lucro

Aravind Srinivas

Cofundador y director ejecutivo de Perplexity, un motor de búsqueda de chatbots

Helen Toner

Directora ejecutiva interina del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown

¿Cuál es su mayor apuesta sobre el futuro de la IA en cinco años?

Yuval Noah Harari

Dentro de cinco años, es probable que los agentes de IA se conviertan en personas jurídicas en al menos algunos países.

Melanie Mitchell

La IA no habrá curado el cáncer ni resuelto la física. Además, nadie considerará la capacidad de conversar con fluidez como una señal definitiva de inteligencia.

Helen Toner

Espero que tengamos sistemas de IA que puedan contribuir claramente a la vanguardia de múltiples campos científicos, pero que aún así no confiarías para planificar campamentos de verano para tus hijos.

Nick Frosst

La IA se volverá aburrida en el mejor sentido. Se desvanecerá en un segundo plano como el GPS o las hojas de cálculo, impulsando las herramientas cotidianas y a los humanos en el trabajo. Son los casos de uso más banales los que tienen el impacto más transformador.

Carl Benedikt Frey

La IA no generará prosperidad duradera si se utiliza principalmente para automatizar lo que ya hacemos. Las herramientas de productividad nos brindan hojas de cálculo más económicas, de la misma manera que los mejores telares nos brindaron telas más baratas. Pero los grandes avances provienen de nuevas industrias, no de una repetición más rápida.

Gary Marcus

La inteligencia artificial general no llegará de ninguna manera para finales de 2027, y muy probablemente ni siquiera para finales de 2032.

Ajeya Cotra

Creo que las empresas de IA podrían haber automatizado sustancialmente sus propias operaciones con IA dentro de cinco años, y esto podría acelerar mucho el progreso de la IA.

Aravind Srinivas

La gente quiere asistentes de IA altamente personales que trabajen para ellos. Es su IA, no la IA. Nosotros las construimos y lucharemos por el derecho de los usuarios a tener asistentes de IA de forma privada y segura.

¿Cuál será el impacto de la IA en la medicina a corto plazo?

Pequeño

Ajeya Cotra y Gary Marcus

Moderado

Melanie Mitchell, Carl Benedikt Frey, Yuval Noah Harari y Helen Toner

Grande

Nick Frosst y Aravind Srinivas

Gary Marcus

Hemos visto muchas pruebas de concepto, pero, que yo sepa, aún no se ha aplicado mucho en el mundo real más allá de la toma de notas médicas.

Nick Frosst

La IA aumentará sin duda la eficacia de los médicos al reducir su carga de trabajo por paciente en áreas como la capacidad de revisar rápidamente sus historiales médicos, organizar eficazmente la nueva información médica e identificar posibles problemas con mayor antelación.

Pero si bien la IA es extremadamente buena analizando grandes cantidades de datos y encontrando respuestas y patrones útiles, es realmente deficiente a la hora de generar ideas completamente nuevas. ¿La idea de que la IA pueda crear nuevos medicamentos de forma autónoma, por ejemplo? Probablemente la gente se decepcionará.

¿Cuál será el impacto de la IA en la programación?

Grande

Ajeya Cotra, Melanie Mitchell, Yuval Noah Harari, Gary Marcus, Helen Toner, Carl Benedikt Frey, Nick Frosst y Aravind Srinivas

Yuval Noah Harari

La programación se basa principalmente en la manipulación de información e implica pocas restricciones físicas y biológicas. Es un entorno ideal para la IA.

Carl Benedikt Frey

En una prueba aleatoria, los desarrolladores completaron una tarea un 56% más rápido utilizando GitHub Copilot. Más del 80% de los desarrolladores en 2025 afirmaron estar utilizando o planean utilizar herramientas de IA, aunque solo un tercio confiaba en los resultados. La revisión humana sigue siendo importante.

¿Cuál será el impacto de la IA en la investigación científica?

Moderado

Gary Marcus, Ajeya Cotra, Helen Toner, Melanie Mitchell y Carl Benedikt Frey

Grande

Yuval Noah Harari, Nick Frosst y Aravind Srinivas

Melanie Mitchell

Creo que este impacto no será tan rápido como muchos creen. Los sistemas de IA aún no pueden realizar tareas esenciales para los humanos, como formular las preguntas correctas, planificar experimentos y programas científicos completos, y comprender datos en diferentes contextos.

Aravind Srinivas

A medida que la IA abarca cada vez más conocimiento del mundo, se convierte en una herramienta aún más poderosa para cualquier persona con preguntas. Los humanos siempre hemos sido expertos en hacer preguntas. La IA será experta en encontrar respuestas.

¿Cuál será el impacto de la IA en el transporte?

Pequeño

Gary Marcus, Yuval Noah Harari, Ajeya Cotra y Helen Toner

Moderado

Melanie Mitchell, Aravind Srinivas y Nick Frosst

Grande

Carl Benedikt Frey

Nick Frosst

Me entusiasma mucho cómo la IA mejorará la logística del transporte entre bastidores para que el transporte de personas y mercancías sea más eficiente y seguro, con soluciones como el mantenimiento predictivo, el análisis inteligente del tráfico, la optimización de rutas y las funciones de seguridad para los conductores.

Helen Toner

Me entusiasma mucho la expansión de los coches autónomos, dadas las decenas de miles de muertes por accidentes de tráfico que podrían evitar cada año en Estados Unidos. Sin embargo, su implementación avanza con relativa lentitud y no está claro cuán significativos serán los efectos de la IA en otros medios de transporte.

¿Cuál será el impacto de la IA en la educación?

Moderado

Yuval Noah Harari, Ajeya Cotra, Nick Frosst y Helen Toner

Grande

Melanie Mitchell, Carl Benedikt Frey, Gary Marcus y Aravind Srinivas

Carl Benedikt Frey

Los tutores de IA pueden ya superar a la mayoría de los profesores humanos, pero también hacen que los atajos sean tentadores y pueden obstaculizar la exploración genuina. Necesitamos reservar tiempo libre de IA para leer y explorar de forma independiente, y fomentar el uso de tutores de IA para cuestionar y explorar la propia comprensión.

Además, deberíamos hacer mayor hincapié en la enseñanza presencial, de estilo tutorial, en la que los estudiantes debaten, defienden sus puntos de vista y se les anima a articular su razonamiento.

Gary Marcus

La mayor parte del impacto ha sido negativo; las escuelas secundarias y universidades no saben cómo proceder ahora que los trabajos académicos ya no son válidos ni como evaluación ni como medio para que los estudiantes reflexionen. La mayoría de las demás aplicaciones siguen siendo especulativas.

Helen Toner

La educación ya estaba a punto de experimentar una transformación significativa, por lo que la necesidad de adaptarse a las nuevas herramientas de IA podría ser una bendición disfrazada.

¿Cuál será el impacto de la IA en la salud mental?

Pequeño

Carl Benedikt Frey y Gary Marcus

Moderado

Nick Frosst, Melanie Mitchell, Yuval Noah Harari, Ajeya Cotra y Helen Toner

Grande

Aravind Srinivas

Melanie Mitchell

Lo negativo: ¡Psicosis inducida por IA! Lo positivo es que algunas personas obtendrán grandes beneficios del uso de chatbots como terapeutas.

Yuval Noah Harari

Es probable que los rápidos cambios de la revolución de la IA provoquen una crisis de salud mental a medida que los humanos luchan por adaptarse. Estamos a punto de realizar el mayor experimento psicológico de la historia de la humanidad, con miles de millones de conejillos de indias humanos, y nadie puede predecir los resultados.

Nick Frosst

Los chatbots de IA ofrecen apoyo escalable para síntomas leves, pero no sustituyen a los terapeutas humanos. La tecnología tiene dificultades con los matices, el contexto cultural y la profundidad emocional a largo plazo. Existen muchos desafíos en la atención de la salud mental que deberían ser abordados por profesionales humanos.

¿Cuál será el impacto de la IA en el arte y la creatividad?

Moderado

Helen Toner, Nick Frosst, Ajeya Cotra y Carl Benedikt Frey

Grande

Melanie Mitchell, Yuval Noah Harari, Gary Marcus y Aravind Srinivas

Melanie Mitchell

La IA es, y seguirá siendo, transformadora en el arte, la escritura, la música, etc., no porque sea más creativa que los humanos, sino porque es mucho más económica, y lamentablemente, a menudo eso influye más en su uso.

Yuval Noah Harari

En cada vez más campos, la IA demuestra ser más creativa que los humanos. Cualquier actividad creativa que se reduzca a encontrar y romper patrones probablemente será superada por la IA.

Nick Frosst

Como músico y desarrollador de IA, veo el potencial creativo de esta tecnología desde una perspectiva única. La IA puede generar retroalimentación o ideas, pero es el ser humano quien decide qué es lo correcto.

¿Cuál es una idea errónea sobre la IA que crees que vale la pena disipar?

Melanie Mitchell

La idea errónea de que la IA posee habilidades “mágicas” o “emergentes” imposibles de comprender y predecir. Esta es principalmente una opinión del público (y, en cierta medida, de los legisladores). Los tecnólogos y Silicon Valley suelen impulsar esta narrativa, pero no sé hasta qué punto la creen realmente.

Yuval Noah Harari

La IA no es una herramienta completamente controlada por el ser humano; es un agente que puede tomar decisiones e inventar ideas por sí mismo. Si bien no creo que la IA adquiera consciencia en un futuro próximo, es muy probable que estos modelos puedan simular la consciencia de forma muy eficaz, lo que hará que un porcentaje significativo de la humanidad crea que la tiene.

Carl Benedikt Frey

Es un error asumir que la IA dejará intacto el trabajo manual. En la práctica, los sistemas de IA están reduciendo las barreras del conocimiento y permitiendo reparaciones competentes por cuenta propia. Un propietario puede fotografiar una lavadora o caldera desgastada, recibir una lista de piezas y seguir una guía clara y paso a paso para reemplazarla.

Gary Marcus

La gente está muy confundida con los grandes modelos de lenguaje, atribuyendo una inteligencia similar a la humana a máquinas imitadoras que resultan ser superficiales y poco fiables. La inteligencia consiste en razonar con flexibilidad ante lo desconocido, y los grandes modelos de lenguaje siguen teniendo serias dificultades para ello.

Nick Frosst

Es un error pensar que la IA es autónoma. Los sistemas actuales son sofisticados buscadores de patrones, no pensadores.

Ajeya Cotra

Siempre que la última generación de IA no logra un impacto enorme de inmediato, los escépticos de la IA asumen erróneamente que esto refuta las preocupaciones sobre los riesgos catastróficos de la IA.

Aravind Srinivas

Es un error pensar que la IA provocará un desempleo masivo. Las nuevas tecnologías a veces cambian la naturaleza del trabajo en la sociedad, pero no lo eliminan de la sociedad.

Helen Toner

Creo que la narrativa en torno a los impactos ambientales negativos de la IA se ha descontrolado. Sí, en conjunto, la industria consume bastante energía y agua, pero eso es cierto para cualquier gran industria. La pregunta relevante es cómo se compara con otras industrias y cómo se compara con el valor que obtenemos de ella.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones cree que será verdadera para 2030?

“El desempleo en Estados Unidos habrá aumentado significativamente como resultado de la IA”.

Verdadero

Gary Marcus

Falso

Melanie Mitchell, Yuval Noah Harari, Carl Benedikt Frey, Nick Frosst, Ajeya Cotra, Aravind Srinivas y Helen Toner

“La IA habrá conducido a un tratamiento o cura innovador para una enfermedad grave”.

Verdadero

Yuval Noah Harari, Carl Benedikt Frey, Gary Marcus, Aravind Srinivas y Helen Toner

Falso

Melanie Mitchell, Nick Frosst y Ajeya Cotra

“La IA habrá desempeñado un papel en un importante evento de seguridad global”.

Verdadero

Melanie Mitchell, Yuval Noah Harari, Carl Benedikt Frey, Gary Marcus, Nick Frosst y Helen Toner

Falso

Ajeya Cotra y Aravind Srinivas

“La mayoría de los estadounidenses utilizarán chatbots de IA al menos una vez al día”.

Verdadero

Melanie Mitchell, Yuval Noah Harari, Carl Benedikt Frey, Gary Marcus, Nick Frosst, Ajeya Cotra y Helen Toner

Falso

Aravind Srinivas

La mayoría de la gente define la inteligencia artificial general como una forma de IA comparable a la inteligencia humana. ¿Qué probabilidad hay de que veamos IAG en los próximos 10 años?

Poco probable

Nick Frosst, Melanie Mitchell, Carl Benedikt Frey y Helen Toner

Posible

Gary Marcus y Aravind Srinivas

Muy probable

Ajeya Cotra y Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari

Todo depende de la definición. Creo que definir la IAG como “comparable a la inteligencia humana” carece de sentido. Es como definir a los aviones como “capaces de volar como pájaros”. De igual manera, para 2035 la inteligencia de la IA será muy superior a la de los humanos en algunos aspectos, y muy inferior en otros. No hay motivos para esperar que la IA progrese hacia la meta de la “inteligencia humana”.

Pero la IA será capaz de desenvolverse en sistemas como las finanzas y el derecho mejor que el ser humano promedio, y también podrá superar a los humanos en la guerra y en la invención e interpretación de mitologías religiosas.

Nick Frosst

La IA requiere abstracción, autoconciencia y transferencia de aprendizaje entre dominios; todas ellas capacidades que están lejos de alcanzarse. La arquitectura del cerebro humano sigue siendo una caja negra, y los paradigmas informáticos no están diseñados para ella. ¿Será posible en 50 años? Quizás. ¿En 10? Improbable.

Aravind Srinivas

La IA todavía no está bien definida. Por eso no pensamos mucho en ella.

¿Qué tecnología tuvo un impacto transformador similar al de la IA?

Melanie Mitchell

Redes sociales.

Yuval Noah Harari

La evolución del lenguaje en la Edad de Piedra. La IA es la primera tecnología que es un agente en lugar de una herramienta. Y la IA es la primera entidad del planeta que dominará el lenguaje mejor que los humanos y, de esa manera, obtendrá el control de todos los sistemas basados ​​en el lenguaje que los humanos han creado desde la Edad de Piedra, desde las finanzas hasta la religión.

Carl Benedikt Frey

El ordenador personal e internet.

Gary Marcus

La IA será tan omnipresente como los teléfonos móviles, pero hasta ahora ha presentado más desventajas.

Nick Frosst

El vuelo humano, especialmente si pensamos en la IA. El vuelo ha sido profundamente transformador para los humanos y nuestra forma de vida, al igual que la IA. Sí, pero así como el vuelo artificial no imita a las aves, los “cerebros” de la inteligencia artificial no funcionan de la misma manera que la inteligencia humana.

Ajeya Cotra

Creo que la IA acabará siendo más transformadora que la invención de la agricultura, tan transformadora como el surgimiento del Homo sapiens como especie.

Aravind Srinivas

No hay nada igual. No tenemos precedentes. La IA es la mejor herramienta que potencia la búsqueda humana de sabiduría. La historia está llena de herramientas de este tipo, pero lo que la hace única es su capacidad de contener tantas respuestas sobre el mundo que nos rodea.

A corto plazo, muchas de las respuestas del mundo están restringidas a ciertas industrias o solo se transmiten entre las élites. La IA cambia eso.

Helen Toner

La máquina de vapor.

¿Qué consejo le darías a un estudiante de secundaria sobre cómo pensar en la IA y prepararse para el futuro?

Melanie Mitchell

Aprende cómo funcionan estos sistemas, cuáles son sus limitaciones y cómo usarlos para ayudarte a hacer las cosas en lugar de que te las hagan a ti. ¡No los uses para hacer tus tareas!

Carl Benedikt Frey

A medida que la escritura automatizada se vuelve omnipresente, la experiencia presencial será un factor diferenciador clave. Elige carreras definidas por el cambio, donde la interacción humana y el aprendizaje experiencial confieren la ventaja.

Gary Marcus

La creatividad y el pensamiento crítico siempre serán demandados.

Nick Frosst

Aprende a colaborar con la IA. Estudia campos que combinen conocimientos técnicos con habilidades que solo los humanos pueden desarrollar.

Ajeya Cotra

Piensa en la IA como el surgimiento de una especie alienígena inteligente. Esta nueva especie podría ser catastrófica para la humanidad, incluso llevarnos a la extinción. También podría irnos muy bien, pero debes estar preparado para que los buenos resultados sean muy descabellados. Este es el principal desafío de tu generación, y debes intentar encontrar la manera de contribuir a que mejore.

Aravind Srinivas

Aprende a hacer más preguntas. Nada importará más en la era de la IA.

Helen Toner

Para cualquier cosa en la que trabajes, pregúntate: ¿Es como una obra o como un gimnasio? En una obra, las máquinas son increíbles: puedes levantar cosas más pesadas y construir mejores edificios con una excavadora y una grúa. Pero en el gimnasio, la clave es aumentar tu propia capacidad.

Con la IA, la analogía es que ahora todos necesitamos descubrir dónde la IA puede ayudarnos a hacer cosas más grandes y geniales, como crear software personalizado, y dónde necesitamos desarrollar primero nuestras propias habilidades cognitivas, como aprender a escribir.

Yuval Noah Harari

Esta es la primera vez en la historia que nadie tiene idea de cómo será el mundo en 10 años: cómo será el mercado laboral, cómo serán las relaciones sociales, etc. Así que, prepárate. No te centres en un tema específico como la programación. Dale la misma importancia a tu cabeza (habilidades intelectuales), a tu corazón (habilidades sociales) y a tus manos (habilidades motoras). Es en la combinación de estas tres que los humanos aún tienen una gran ventaja sobre la IA.

Además, intenta disfrutar del viaje.

Nota: El New York Times ha demandado a Perplexity por infracción de derechos de autor.

