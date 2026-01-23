Barron Trump llamó a la policía británica al ver que golpeaban a una mujer en una videollamada (REUTERS)

En las primeras horas de una fría noche de enero del año pasado, la policía de la ciudad de Londres recibió una llamada de emergencia. “Llamo desde Estados Unidos”, dijo la persona que llamó. “Eh, me acaba de llamar una chica, la están golpeando”.

El interlocutor era Barron Trump, el hijo menor del presidente Trump, y los detalles de la llamada se hicieron públicos durante un juicio celebrado esta semana en Londres.

Matvei Rumiantsev, ciudadano ruso de 22 años, está acusado de varios delitos como agresión, estrangulamiento y violación contra su ex pareja, la mujer a la que Trump se refirió en su llamada a la policía. No se puede nombrar a la mujer porque, como víctima de una presunta violación, tiene derecho automático al anonimato de por vida según la legislación británica.

Según Metro, el periódico británico que informó por primera vez sobre el juicio, la mujer declaró ante el tribunal el miércoles y dijo de Trump: “Ayudó a salvarme la vida. Esa llamada fue como una señal de Dios en ese momento”.

El hijo del presidente no comparecerá en persona para declarar en el juicio, dijeron los fiscales, pero su llamada de emergencia se ha utilizado como evidencia, junto con un correo electrónico que envió a la Policía de la Ciudad de Londres el pasado mes de mayo, después de que le escribieran solicitándole una declaración formal como testigo.

Trump describió a la mujer en el correo electrónico enviado a la policía como alguien “con quien tengo una relación muy estrecha” y dijo que la había conocido a través de las redes sociales. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.

En su correo electrónico a la policía, Trump escribió que había llamado a la mujer y “no esperaba que respondiera debido a la diferencia horaria”. Escribió que entonces alguien contestó al teléfono, “pero no era ella, para mi consternación”. Describió al hombre que aparecía en la videollamada como sin camisa y con el pelo oscuro. “Esta visión duró quizá un segundo y yo estaba acelerado por la adrenalina”, escribió. “La cámara pasó entonces a la víctima que recibía golpes mientras lloraba”.

Rumiantsev ha negado todos los cargos. En el juicio celebrado el jueves en el Tribunal de la Corona de Snaresbrook, al noreste de Londres, dijo que la mujer se había mostrado violenta con él la noche en cuestión y que había intentado darle un puñetazo en la cara. Dijo que se dio cuenta de que el teléfono celular estaba sonando y vio en la pantalla que era Trump.

“Respondí a la llamada, inmediatamente puse la cámara viendo hacia ella”, declaró ante el tribunal, y añadió: “Pensé que tal vez se daría cuenta de que su comportamiento no era razonable”.

Trump, de 19 años, creció en el ojo público. Tenía 10 años cuando su padre llegó por primera vez a la Casa Blanca en 2017. Sus padres intentaron entonces protegerlo de la publicidad, pero a medida que crecía e iba a la Universidad de Nueva York, la cobertura mediática aumentó. En 2024, cofundó una empresa de criptomoneda con sus hermanos y ha aparecido en muchos pódcasts en nombre de su padre, lo que ha aumentado su visibilidad.

El miércoles se reprodujo en el juicio una grabación de la llamada de Trump, y los fiscales facilitaron una transcripción.

La policía recibió la llamada a las 2:23 a.m., hora local, del 18 de enero de 2025. La transcripción mostró que Trump le dijo al operador de llamadas de la Policía de la Ciudad de Londres: “Es realmente una emergencia”.

Trump, que no se identificó por teléfono, le dio a la policía el nombre y la dirección de la mujer y dijo que había presenciado una agresión en una videollamada minutos antes. Cuando el responsable de la llamada le preguntó cómo conocía a la mujer, Trump respondió: “A ver, esos detalles no importan, la están golpeando”.

El operador de llamadas le dijo a Trump que necesitaban más información, incluida la de cómo la conocía, y Trump respondió: “No creo que estos detalles importen, la están golpeando, pero okay, está bien, también la conocí en las redes sociales, no creo que eso importe”.

El operador de llamadas dijo: “¿Puedes dejar de ser grosero y responder a mis preguntas?”.

Tras responder a varias preguntas más, Trump dijo: “Le están dando una paliza tremenda y la llamada fue hace unos ocho minutos, no sé qué puede haber pasado ya. Entonces, siento haber sido grosero”.

Cuando la policía llegó a la vivienda de la mujer, esta identificó a Trump como el autor de la llamada, según Metro.

Los documentos facilitados a los periodistas por los fiscales mostraban que la mujer había hecho dos llamadas a la policía poco antes de que Trump se pusiera en contacto con ellos, pero que las llamadas “se interrumpieron antes de que el operador pudiera obtener todos los detalles necesarios”.

Rumiantsev fue detenido el mismo día de la llamada a la policía. Niega haber cometido seis delitos contra la mujer, de violación, agresión y estrangulamiento la noche en que Trump se puso en contacto con la policía, y una violación y agresión anteriores que se le acusa de haber cometido en noviembre de 2024.

Rumiantsev también se declaró no culpable de un cargo de intento de “pervertir el curso de la justicia”, tras ser acusado de presionar a la mujer para que retirara sus acusaciones mediante llamadas telefónicas y una carta desde la cárcel.

