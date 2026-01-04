The New York Times

Así es la cárcel donde está detenido Nicolás Maduro en Brooklyn

Reportajes Especiales - News

Guardar

El Centro Metropolitano de Detención, conocido como MDC, es una de las cárceles federales más infames de Estados Unidos.

Nicolás Maduro, el presidente venezolano capturado por Estados Unidos el sábado, está recluido en un conocido complejo penitenciario de Brooklyn que ha estado plagado de escándalos y acusaciones de mala gestión.

El Centro Metropolitano de Detención es una imponente instalación de Brooklyn que, durante décadas, ha albergado a algunos de los criminales acusados más infames de Estados Unidos mientras esperan juicio.

Conocida como MDC (por su sigla en inglés), es una de las mayores cárceles federales del país y puede albergar a unos 1600 reclusos en un momento dado. Aunque algunos enfrentan cargos graves, como narcotráfico internacional o terrorismo, la gran mayoría se enfrenta a delitos menores. El centro penitenciario es una especie de estación de paso para los detenidos mientras esperan el juicio o la sentencia.

También arrastra serios problemas. En los últimos años, ha sido escenario de apuñalamientos y asesinatos. Se convirtió en el único centro penitenciario federal de Nueva York en 2021, después de que el Departamento de Justicia cerró el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, al menos temporalmente, debido al deterioro de sus condiciones.

En 2019, el complejo quedó sumido en un apagón de una semana de duración cuando la calefacción y la electricidad de la cárcel se interrumpieron durante un vórtice polar, cuando las temperaturas en la ciudad descendieron a unos 12 grados Celsius bajo cero. Un informe del Departamento de Justicia concluyó que los funcionarios habían gestionado la crisis de manera gravemente deficiente.

Maduro, que ingresó en la cárcel el sábado, se unirá a las filas de detenidos de alto perfil que han pasado por el MDC. Otros son Ghislaine Maxwell, pareja del delincuente sexual y financiero convicto Jeffrey Epstein; Sean "Diddy" Combs; y el cantante R. Kelly, condenado por tráfico sexual.

Maduro se enfrenta a cargos federales de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Se espera que él y su esposa, Cilia Flores, comparezcan pronto ante el tribunal de Manhattan.

Ali Watkins cubre noticias internacionales y está afincada en Londres. Más de Ali Watkins.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Cómo Trump se decantó por Rodríguez como nueva líder de Venezuela

Reportajes Especiales - News

Cómo Trump se decantó por

El valor de los objetos saqueados por los nazis no se mide en escala monetaria

Reportajes Especiales - Lifestyle

El valor de los objetos

¿EE. UU. puede 'manejar' legalmente Venezuela tras la captura de Maduro? Esto sabemos

Reportajes Especiales - News

¿EE. UU. puede 'manejar' legalmente

Al menos 40 personas murieron en el ataque de EE. UU., según un funcionario venezolano

Reportajes Especiales - News

Al menos 40 personas murieron

¿Quién es Delcy Rodríguez?

Reportajes Especiales - News

¿Quién es Delcy Rodríguez?
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Mercado inmobiliario: precios de venta y alquiler de departamentos y casas en CABA y el Gran Buenos Aires

Nicolás Maduro podría recibir más de 100 años de cárcel, asegura penalista: estos son los cargos contra el dictador venezolano

Última hora del temporal por la borrasca ‘Francis’: el Ministerio de Transportes despliega 279 quitanieves y 45.000 toneladas de sal ante las nevadas en Cantabria y Madrid

Fernández Noroña protagoniza confrontación con mexicano durante su estancia en Roma

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania asegura que ya se

Ucrania asegura que ya se ha cerrado el 90 por ciento de un acuerdo de paz

El ataque de EEUU ha causado daños en dos subestaciones eléctricas de la región de Caracas

El lago Eyre se divide en dos colores opuestos tras lluvias extremas y sorprende desde el espacio

Dinamarca insta a EEUU a "poner fin a las amenazas" por la anexión de Groenlandia

Identificadas las 40 víctimas mortales del incendio de Suiza, la mitad de ellas menores de edad

ENTRETENIMIENTO

Cómo Christopher Nolan usó el

Cómo Christopher Nolan usó el logo de Batman para anticipar el conflicto de toda su trilogía

El inesperado reto técnico que convirtió a Gwyneth Paltrow en protagonista de uno de los momentos más recordados de “Glee”

Finn Wolfhard compartió su visión sobre el futuro del entretenimiento: “No creo que el streaming sea el fin del cine”

Leonardo DiCaprio analizó la transformación acelerada de la industria del cine y el streaming: “Estamos ante una gran transición”

La insólita reacción de Leo McCarey tras ganar el Oscar en 1937 que marcó un antes y un después en la historia de Hollywood