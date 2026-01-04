Así es la cárcel donde está detenido Nicolás Maduro en Brooklyn

El Centro Metropolitano de Detención, conocido como MDC, es una de las cárceles federales más infames de Estados Unidos.

Nicolás Maduro, el presidente venezolano capturado por Estados Unidos el sábado, está recluido en un conocido complejo penitenciario de Brooklyn que ha estado plagado de escándalos y acusaciones de mala gestión.

El Centro Metropolitano de Detención es una imponente instalación de Brooklyn que, durante décadas, ha albergado a algunos de los criminales acusados más infames de Estados Unidos mientras esperan juicio.

Conocida como MDC (por su sigla en inglés), es una de las mayores cárceles federales del país y puede albergar a unos 1600 reclusos en un momento dado. Aunque algunos enfrentan cargos graves, como narcotráfico internacional o terrorismo, la gran mayoría se enfrenta a delitos menores. El centro penitenciario es una especie de estación de paso para los detenidos mientras esperan el juicio o la sentencia.

También arrastra serios problemas. En los últimos años, ha sido escenario de apuñalamientos y asesinatos. Se convirtió en el único centro penitenciario federal de Nueva York en 2021, después de que el Departamento de Justicia cerró el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, al menos temporalmente, debido al deterioro de sus condiciones.

En 2019, el complejo quedó sumido en un apagón de una semana de duración cuando la calefacción y la electricidad de la cárcel se interrumpieron durante un vórtice polar, cuando las temperaturas en la ciudad descendieron a unos 12 grados Celsius bajo cero. Un informe del Departamento de Justicia concluyó que los funcionarios habían gestionado la crisis de manera gravemente deficiente.

Maduro, que ingresó en la cárcel el sábado, se unirá a las filas de detenidos de alto perfil que han pasado por el MDC. Otros son Ghislaine Maxwell, pareja del delincuente sexual y financiero convicto Jeffrey Epstein; Sean "Diddy" Combs; y el cantante R. Kelly, condenado por tráfico sexual.

Maduro se enfrenta a cargos federales de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Se espera que él y su esposa, Cilia Flores, comparezcan pronto ante el tribunal de Manhattan.

