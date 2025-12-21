Las revelaciones artísticas de 2025

En una era de culturas de nicho, burbujas algorítmicas y cámaras de eco en internet, tener un atractivo amplio es más difícil que nunca. Aun así, estos 10 artistas lograron llamar la atención por su audacia, desmarcándose del resto.

Owen Cooper

Cuando Owen Cooper ganó un Emmy al mejor actor de reparto en septiembre, a los 15 años, fue por un papel emocionalmente complejo y tumultuoso que podría haber representado un reto hasta para el actor más experimentado. Pero la interpretación en la miniserie de cuatro capítulos de Netflix Adolescencia --como Jamie, un chico de 13 años acusado de matar a una compañera de clase tras haberse radicalizado con ideas misóginas en internet-- fue su debut como actor.

El tema no podía ser más fuerte ni más actual, y la serie --un éxito inesperado tras su estreno en marzo, convirtiéndose rápidamente en la más vista de Netflix en decenas de países-- suscitó debates sobre el uso de los celulares y los contenidos nocivos que se ofrecen a niños y hombres en internet.

En su discurso de aceptación de los Emmy, Cooper explicó cómo superó sus nervios para intentar algo nuevo: "Si escuchas, te concentras y sales un poco de tu zona de confort, ¿a quién le importa si pasas vergüenza? Todo puede ser posible".

Su comentada irrupción lo ha llevado rápidamente a otra gran oportunidad: el año que viene protagonizará, como un joven Heathcliff, junto a Margot Robbie y Jacob Elordi, el drama gótico Cumbres borrascosas de Emerald Fennell.

Gabby Windey

Refinada pero desordenada, despistada pero sagaz, Gabby Windey es la astuta encarnación del camino que va de los programas de telerrealidad a la curiosidad en línea, pasando por la presentación de pódcast y llegando a ser una celebridad en todas partes.

Todo empezó en 2022 con su primera incursión en pantalla en The Bachelor, que inmediatamente se transformó en el papel principal de The Bachelorette y en una audición para Dancing With the Stars, en el que quedó en segundo lugar. Pero ha sido este año, con su triunfo en The Traitors, que Windey, a quien se compara con Jennifer Coolidge, se ha consolidado como una de las favoritas de la cultura pop.

En su pódcast, Long Winded , ha conseguido que monólogos poéticos y tortuosos se conviertan en memes. Cuando se casó con la comediante Robby Hoffman, quien ganó un Emmy este año por su papel de invitada en Hacks, los fans se alegraron.

El año que viene, Windey, de 34 años, probará suerte como presentadora en el programa de citas de Hulu Love Overboard , producido por Alex Cooper.

Incluso antes de entrar en el mundo del espectáculo, Windey tenía muchas facetas: fue enfermera en una unidad de cuidados intensivos en Colorado durante años, así como animadora de la NFL para los Denver Broncos.

"Siempre he sido la que está en desventaja", dijo a The Cut este verano. "La gente me subestima, pero aquí arriba pasan muchas cosas".

Chase Infiniti

"Hace tres años no podrías haber dicho que estaría donde estoy ahora", declaró recientemente Chase Infiniti a Deadline sobre su actuación junto a pesos pesados de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall y Teyana Taylor en la película Una batalla tras otra , candidata al Oscar.

Fue el debut cinematográfico de Infiniti, y qué debut: interpreta a Willa Ferguson, la decidida e impertérrita hija de dos antiguos revolucionarios, Bob Ferguson (DiCaprio) y Perfidia Beverly Hills (Taylor). El papel le valió a Infiniti, de 25 años, una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz este mes.

Infiniti, que nació y creció en Indianápolis, lleva dedicándose a la interpretación desde que tiene uso de razón, y se licenció en teatro musical en el Columbia College de Chicago.

"Nunca quise hacer otra cosa", dijo. Incluso su nombre se deriva del cine: Chase, por el personaje de Nicole Kidman, Chase Meridian, en Batman eternamente, e Infiniti, su segundo nombre, que utiliza como apellido profesional, por una frase memorable de Toy Story.

A continuación, protagonizará The Testaments , una secuela de El cuento de la criada en Hulu que se estrenará en abril de 2026; y después, el drama The Julia Set junto a Gillian Anderson y Jason Isaacs.

Josh Johnson

En un mundo inundado de fragmentos breves en línea, Josh Johnson encontró el éxito yendo a contracorriente.

A sus 35 años, este comediante nacido en Luisiana, que lleva mucho tiempo arrasando en los clubes de comedia con su estilo característico que explora temas delicados de forma sorprendente, ha conseguido cultivar una audiencia de millones de personas dándoles más.

Johnson publica en internet decenas de rutinas de humor político y social que pueden durar entre 15 minutos y una hora. Su primer éxito viral, Catfishing the KKK , de 2017, sobre una breve amistad en línea con un supremacista blanco, tiene 13 millones de visitas en YouTube.

Ese mismo año se incorporó a The Daily Show como guionista. Y en 2024 fue nombrado corresponsal.

Pero este año, Johnson triunfó donde muchos otros antes habían fracasado: trasladó su popularidad en internet a una forma tradicional cuando presentó The Daily Show por primera vez en julio, batiendo récords para el programa. Ese episodio fue el más visto del año sin Jon Stewart como presentador, según Nielsen.

"Creo que va por el mundo con una curiosidad auténtica y natural", declaró Stewart al Times en abril. "Pero también tiene el oficio de saber traducir esa curiosidad natural y esa autenticidad en contenidos reales y viables".

Robbie Blue

Aunque no hayas visto a Robbie Blue bailando junto a Lady Gaga en el video de "Abracadabra" (o junto a Taylor Swift o Charli XCX en años recientes), es muy probable que este año hayas visto su arte.

Su coreografía en el escenario de los Grammy en febrero para la actuación de Doechii fue "tres minutos de felicidad, y la actuación de la noche", como dijo nuestra crítica de danza Gia Kourlas. Con los brazos enroscados y la espalda doblada, fue una presentación que catapultó la carrera de Blue y le valió un Emmy a la mejor coreografía.

Con solo 25 años, Blue ya ha perfeccionado un estilo de danza tan distintivo --que Kourlas calificó de "descarado pero astutamente sofisticado" e "instantáneas de una generación"-- que, una vez que lo conozcas, lo reconocerás en cualquier parte.

No hay más que fijarse en las manos de los bailarines, que Kourlas coreografía con tanto esmero como cualquier otra parte del cuerpo: ya sea en el video de Doechii para "Anxiety", que está nominado al Grammy por mejor video en 2026 (le valió un MTV Video Music Award a la mejor coreografía en septiembre); en el video de FKA twigs para "Childlike Things"; o incluso en el anuncio viral de Gap del grupo de chicas Katseye.

"Es una locura", dijo sobre la incesante demanda desde los Grammy. "La mejor palabra que puedo usar es rendición. Me rendí a mi obsesión con este oficio".

Olivia Dean

Olivia Dean, de 26 años, lleva publicando música desde los 19, pero "ha habido muchos obstáculos", declaró a The New York Times en octubre.

En gran parte, eso se debe a que su sonido es tan diverso como su origen: nació en Londres, de madre guyanesa-jamaicana y padre inglés, y su estilo mezcla R&B, pop-soul y Motown con toques de jazz y, de vez en cuando, un tambor metálico. (Su segundo nombre es Lauryn, por Lauryn Hill).

Su perseverancia dio sus frutos en 2025: su nuevo álbum, The Art of Loving, se disparó a la cima de la lista de álbumes en el Reino Unido, donde su sencillo Man I Need alcanzó el número 1. Fue la semana de estreno más exitosa para una artista británica desde 30 de Adele en 2021.

En noviembre, causó sensación en Estados Unidos con una aparición en Saturday Night Live, poco antes de abrir como telonera para Sabrina Carpenter durante cinco noches en el Madison Square Garden; Dean encabezará su propio espectáculo allí el próximo verano. Y en febrero estará nominada al Grammy a la mejor artista revelación.

"De repente, todo el mundo me mira", dijo Dean. "Es increíble, pero también muy, muy divertido".

Amy Poehler

Amy Poehler, ¿una estrella revelación? Tiene un nombre muy conocido y ha logrado mucho durante su carrera de décadas como actriz y comediante, incluyendo una célebre carrera en Saturday Night Live, dirigiendo la popular comedia Parks and Recreation y prestando su voz al éxito de taquilla Intensa mente como Joy.

Pero este año, Poehler, de 54 años, ha demostrado que tiene más trucos bajo la manga. Con su nuevo pódcast, Good Hang With Amy Poehler, fue capaz de sacudirse el dominio de la manosfera sobre los pódcasts de entrevistas, destronando a Joe Rogan del primer puesto de Spotify la semana en que su programa debutó en marzo. Con 40 episodios desde entonces, ahora está en la lista de los 10 mejores pódcasts del año de Spotify y fue el nuevo pódcast más visto de Apple en 2025.

La fórmula es sencilla, pero ha conseguido revitalizar el pódcast de famosos sirviendo de antídoto contra el ruido y cumpliendo su promesa: una charla relajada pero animada con amigos de todo el espectro de la cultura pop. Sus invitados, como Tina Fey, Idris Elba, Ina Garten y Adam Scott, tienen poco que demostrar y mucho que compartir.

Ayoung Kim

En la serie Delivery Dancer de Ayoung Kim, las escenas parecen sacadas directamente del futuro, pero en realidad son escenas del presente o, más exactamente, del pasado cercano.

Utilizando motores de videojuegos, imágenes de acción en vivo, tecnología de captura de movimientos e inteligencia artificial, Kim, de 46 años, ofrece una experiencia sensorial --en parte vídeos ultrarrápidos, en parte esculturas evocadoras-- inspirada en los repartidores urbanos que prácticamente fueron los dueños de las calles casi vacías de Seúl durante la pandemia.

El resultado es una exposición sorprendentemente divertida, vertiginosa y sugerente --una reflexión sobre el trabajo, la identidad y la fase actual de la era tecnológica----que ha entusiasmado a los visitantes del MoMA PS1 de Nueva York, donde estará expuesta hasta mediados de marzo.

Kim, quien vive y trabaja en Seúl, lleva más de una década haciendo videos. Y las obras que componen esta serie han recorrido desde Frieze London hasta el Tate de Londres, pasando por el museo M+ de Hong Kong y el museo Hamburger Bahnhof de Berlín, cosechando elogios por el camino.

Jasmine Amy Rogers

Conseguir el papel principal en un debut en Broadway podría ser suficiente para incluir a cualquiera en esta lista, pero ser nominada a un Tony por ese papel es un triunfo de otro nivel. Ese es exactamente el tipo de año que ha tenido Jasmine Amy Rogers, nominada como mejor actriz protagonista de un musical por interpretar al personaje de dibujos animados de la era del jazz, Betty Boop, en Boop! The Musical .

Rogers, de 26 años y nacida en Massachusetts, fue una chica de teatro excepcional. En 2017, fue finalista en los premios Jimmy, que honran a destacados intérpretes de teatro musical de preparatoria. Luego hizo la peregrinación a Nueva York y asistió a la Manhattan School of Music, aunque, al sentirse estancada, abandonó los estudios a los dos años.

Poco después, Jerry Mitchell --que luego coreografiaría y dirigiría Boop!-- le dio un papel en el musical Becoming Nancy , y a partir de ahí se unió a la gira de Mean Girls como Gretchen Wieners. Después, Mitchell volvió a llamar a su puerta.

Ahora protagoniza el reestreno de The 25th Annual Putnam County Spelling Bee, un espectáculo que nuestra crítica calificó de "tierno, alegre, agridulce y muy, muy divertido".

Xabier Anduaga

Cuando el tenor español Xabier Anduaga debutó en la Ópera Metropolitana en 2023, en L'elisir d'amore, Peter Gelb, director general del Met, se quedó "boquiabierto", dijo Gelb en octubre a The Associated Press. "No digo que sea el próximo Pavarotti pero podría serlo".

Anduaga, de 30 años, quien empezó a cantar de niño en su ciudad natal en España, San Sebastián, es ya una auténtica estrella en Europa. Ahora, tras su actuación en la producción de Rolando Villazón de La Sonnambula para el Met este otoño, se ha hecho un lugar en Estados Unidos. "Su tenor fluye en un legato interminable, capaz de diluirse en un hilo de seda o florecer en fortissimos sonoros y afelpados", escribió nuestro crítica.

Aunque no se espera que regrese al Met hasta la temporada 2028-29, como Duque en Rigoletto y Romeo en Romeo et Juliette --"de hecho, hemos tenido dificultades para contratarlo, porque está muy solicitado", dijo Gelb-- Anduaga interpretará el papel principal de Werther en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en mayo, entre otros papeles y actuaciones por Europa.

En cuanto a la comparación con Pavarotti, "no me gusta 'el nuevo esto' o 'el nuevo aquello'", dijo Anduaga a AP. "Yo intento hacerlo lo mejor posible. Así que digamos que soy yo: soy el nuevo yo".

Maya Salam es editora y reportera, y se dedica principalmente a la cultura pop en todos sus géneros.