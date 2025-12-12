Visas millonarias: la nueva apuesta migratoria del gobierno de Trump

Según el presidente Trump, el programa ayudará a generar miles de millones y a atraer empresarios e inversionistas que "beneficien al país".

El gobierno de Donald Trump lanzó el miércoles un sitio web que abre el proceso de solicitud para una "tarjeta dorada", una visa acelerada que el gobierno federal planea otorgar a quienes paguen al menos 1 millón de dólares.

Según el sitio web, para solicitar la tarjeta hay que pagar una tasa de tramitación no reembolsable de 15.000 dólares. Después de que los solicitantes sean evaluados y aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional, deberán pagar 1 millón de dólares para "recibir la residencia estadounidense en tiempo récord" y convertirse en residentes permanentes legales.

"Una contribución de 1 millón de dólares al completar la verificación del solicitante es evidencia de que la persona beneficiará sustancialmente a Estados Unidos", dice el sitio web. "También es posible que el individuo tenga que pagar tarifas adicionales, de menor cantidad, al Departamento de Estado de EE. UU., dependiendo de sus circunstancias".

El sitio web también proporciona una imagen de la tarjeta, que presenta un retrato del presidente Trump sobre el fondo de una con una bandera estadounidense y su firma bajo las palabras "TRUMP GOLD CARD".

Las empresas también pueden solicitar una "tarjeta dorada corporativa" para patrocinar a sus empleados. Las compañías deberán pagar una tasa de tramitación de 15.000 dólares y 2 millones de dólares por cada empleado aprobado para la tarjeta, según el sitio web.

El nuevo programa lleva meses en preparación. Tras adelantar la tarjeta dorada a principios de este año, Trump firmó en septiembre una orden ejecutiva por la que se creaba oficialmente el programa. Lo ha presentado como una forma para que el gobierno recaude miles de millones de dólares y priorice la admisión de inmigrantes que "beneficien positivamente a la nación, incluidos empresarios, inversores y hombres y mujeres de negocios de éxito".

Algunos demócratas y defensores de los inmigrantes han denunciado el programa, diciendo que daría una prioridad injusta a la admisión de personas ricas. Otros también han cuestionado la legalidad de la creación del programa por parte del presidente.

En el sitio web también se adelantaba la creación de una "tarjeta platino", que permitiría a ciudadanos extranjeros residir en Estados Unidos hasta 270 días al año sin estar sujetos a impuestos sobre ingresos obtenidos en el extranjero. Los ciudadanos extranjeros aprobados para la tarjeta tendrían que pagar 5 millones de dólares, además de una cuota de tramitación de 15.000 dólares.

El gobierno ha creado una lista de espera para el programa de la tarjeta platino. "No hay ninguna garantía de que la contribución para la Tarjeta Platino se mantenga en 5 millones de dólares, así que deberían unirse a la lista de espera ahora", señala el sitio web.

Según el sitio, y sujeto a disponibilidad, los solicitantes aprobados para la tarjeta dorada obtendrán estatus legal como titulares de una visa EB-1 o EB-2. Una vez recibidas la solicitud y el pago, se prevé que el proceso dure semanas. Pero los funcionarios señalaron que "un pequeño número de países podría enfrentar tiempos de espera de hasta un año o más, según la disponibilidad de visas".

En las últimas semanas, el gobierno de Trump ha realizado cambios radicales en el sistema de inmigración legal. Funcionarios federales suspendieron las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de los 19 países sujetos al veto migratorio del presidente, la mayoría de ellos en África y Medio Oriente. También han puesto en pausa las decisiones sobre solicitudes de asilo y prometido revisar las más de 50.000 solicitudes de asilo aprobadas durante el gobierno de Biden.

Estos cambios se produjeron tras el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington el mes pasado, que dejó un muerto. Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que recibió asilo en abril, ha sido acusado del ataque. Se ha declarado inocente.

Funcionarios del gobierno de Trump han citado el tiroteo para justificar las reformas, diciendo que son necesarias para reforzar la verificación de los inmigrantes en el país.

Madeleine Ngo cubre temas de inmigración y política económica para The Times.