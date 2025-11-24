Se terminó lo “woke”: es el turno de la rabia

Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

A menos de dos semanas del cierre del gobierno, el debate público sobre el asunto ha desaparecido. Esto demuestra que, independientemente de lo que se crea, hay una verdad simple: el cierre no tendrá consecuencias duraderas para las elecciones intermedias del próximo año. Lo único que persistirá es el sufrimiento económico. Y es precisamente por eso que los demócratas ganaron el 4 de noviembre.

Zohran Mamdani, Abigail Spanberger, Mikie Sherrill —incluso demócratas de Georgia en puestos más bajos— ganaron con amplios márgenes porque la gente está enfadada. Y la gente siempre dirige su ira hacia el partido en el poder. Los alquileres están fuera de control. Los jóvenes no pueden permitirse comprar una vivienda ni pagar la deuda estudiantil. Vivimos la mayor desigualdad económica desde los locos años veinte.

El presidente Trump no ha hecho nada para reducir el coste de lo que se necesita para respirar en Estados Unidos hoy, la promesa central de su campaña para 2024. La gente se está rebelando, y lo ha estado haciendo desde hace tiempo.

Esto ofrece a los demócratas el mayor regalo que se puede tener en la política estadounidense: una segunda oportunidad. Tengo 81 años y sé que, para muchos, llevo la antorcha de una supuesta era política centrista. Sin embargo, incluso para mí está clarísimo que el Partido Demócrata debe basarse en la plataforma económica más populista desde la Gran Depresión.

Es hora de que los demócratas adopten una plataforma radical, agresiva, sin adornos, sin complejos y totalmente inconfundible de pura furia económica. Esta es nuestra única salida del abismo.

Al igual que hicimos en 2018 e incluso en 2022, es casi seguro que los demócratas movilizarán a los votantes urbanos y suburbanos en las elecciones intermedias, especialmente a aquellos que votan con regularidad. En este momento, es prácticamente una garantía para nuestro partido, y debemos seguir impulsando a estos votantes. Lo que también debemos hacer es construir una plataforma que nos ayude a eliminar permanentemente la ventaja republicana en las regiones más rurales. Esto solo se puede lograr con el populismo económico tradicional, tanto en el mensaje como en la medida.

Al igual que en la campaña de Mamdani, la indignación contra el sistema amañado, desastroso y moralmente corrupto que nos provocó la crisis del coste de la vida debe ser el eje central de toda campaña demócrata en Estados Unidos. A menos que pertenezcas al 1% más rico, esto afecta a todos. Incluso los republicanos de toda la vida saben que esta economía no funciona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst

Tenemos que presentarnos como una oposición firme, incluso furiosa, al sistema que impide a los jóvenes votantes rurales comprar viviendas, aumenta las facturas de los servicios públicos y mantiene los precios de los alimentos en niveles astronómicos. Es vital que los demócratas, con mucha valentía, nos opongamos al sistema económico injusto que ha creado estas condiciones. De lo contrario, seguiremos siendo vistos como parte de él.

Para que esto funcione, no podemos desviarnos de nuestro mensaje. La mayor arma del Partido Republicano siempre ha sido su asombrosa capacidad para enfrentarnos entre nosotros. No se puede decir lo suficiente: la era de la política progresista performativa de 2020 a 2024 ha dejado una mancha duradera en nuestra imagen, especialmente entre los votantes rurales y los hombres. El término “latinx” fue despreciado incluso por muchos latinos. Llamar a la gente “BIPOC” nunca debió haber existido. “Desfinanciar a la policía” fue una pésima idea. Las encuestas muestran que casi el 70% de los estadounidenses piensa que el Partido Demócrata está “desfasado” y que está más interesado en los problemas sociales que en los económicos.

Ya no podemos ser un partido con un tufo de absolutismo moral. Podemos corregir esto solo mirando hacia el futuro, siempre, en cualquier situación posible, y recurriendo a una forma de furia económica como respuesta.

Con toda esta furia, también debemos tener un plan político audaz y sencillo, uno que todos los estadounidenses puedan entender. En el país más rico de la historia de nuestro planeta, no deberíamos temer aumentar el salario mínimo a 20 dólares la hora, una medida que tuvo un 74% de aprobación en 2023. No deberíamos temer un Estados Unidos con matrícula universitaria pública gratuita, algo que el 63% de los adultos estadounidenses favorecieron en una encuesta de 2021. Cuando el 62% de los estadounidenses afirma que sus facturas de electricidad o gas han aumentado en el último año y el 80% se siente impotente para controlar los costos de sus servicios públicos, no deberíamos temer la idea de expandir la banda ancha rural como un servicio público. O cuando el 70% de los estadounidenses afirma que criar hijos es demasiado caro, no deberíamos temer convertir el cuidado infantil universal en un bien público. Y, por supuesto, no deberíamos temer que presentar una plataforma de escala económica trascendental nos cueste unas elecciones generales. Ya hemos perdido a suficientes por miedo a intentarlo. La era de las políticas a medias ha terminado. Si eres un estudiante de historia, la Revolución Francesa está en el aire estadounidense. Mientras la bolsa se dispara, Trump y décadas de agendas económicas republicanas corruptas y moralmente insolventes han desgarrado el corazón mismo de la economía estadounidense. Unos pocos se enriquecen enormemente, mientras que una marea aplastante ahoga a la mayoría. Sin embargo, incluso mientras la aprobación de Trump cae al punto más bajo de su segundo mandato, los republicanos siguen depositando su fe en una economía construida sobre pilares de arena, mientras la gente sobrevive día tras día. Esto puede cambiar. Es hora de que nosotros, como partido, también lo hagamos.

Le peuple se lève.