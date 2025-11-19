Sobre el neonazismo republicano, Hamas e Israel: una epidemia de cobardía moral

Estudiantes de la Universidad de Columbia pintan una pancarta durante una manifestación a favor de Palestina en medio del conflicto entre el grupo terrorista Hamas e Israel (REUTERS/Caitlin Ochs/Archivo)

Hoy escribo sobre una epidemia. No es biológica. Es una epidemia de decisiones cobardes, inmorales y sin principios por parte de líderes de todo el espectro político. Nuestra última epidemia biológica —la COVID-19— fue un diminuto patógeno invisible que nos enfermó físicamente. Esta epidemia de cobardía moral está a la vista de todos y está erosionando los lazos cívicos que mantienen unidas a las sociedades.

Tres ejemplos me preocupan personalmente: El Partido Republicano tiene hoy un problema neonazi que se niega a afrontar. La izquierda progresista tiene hoy un problema con Hamas que se niega a afrontar. Y el pueblo judío e Israel tienen un problema con los colonos judíos radicales que se niegan a afrontar.

Si bien esta agrupación puede parecer extraña, sus elementos tienen más en común de lo que se podría pensar. Los neonazis en el campo republicano quieren una América blanca y cristiana de costa a costa, desprovista de la mayor diversidad posible. Los colonos radicales en Cisjordania quieren un Estado judío desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, desprovisto de la mayor cantidad posible de árabes palestinos. Los yihadistas de Hamas también quieren un estado islámico en Palestina, desde el mismo río hasta el mismo mar, con la menor cantidad posible de judíos israelíes.

Estos tres ejemplos tienen otras cosas en común. Una es que ya no les importa ocultar sus excesos ni sus agendas. Todo está a la vista en internet o en YouTube. No les da vergüenza.

Otro aspecto es cómo se retroalimentan mutuamente: cómo cada uno utiliza el peor comportamiento del otro como justificación y combustible para sus propias ideas retorcidas. Los neonazis republicanos explotan la condena internacional a la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania —además de los excesos de Israel en Gaza— como licencia para exhibir abiertamente su antisemitismo.

Los colonos supremacistas judíos, y quienes los apoyan en el gobierno israelí, utilizan la brutalidad de Hamás como una justificación moral para sus propios ataques ilegales contra los palestinos en Cisjordania. Recientemente, la derecha israelí ha iniciado una vehemente campaña para impedir el enjuiciamiento de los guardias de prisiones israelíes grabados abusando de un prisionero palestino.

Mientras tanto, Hamas ha citado los supuestos intentos israelíes de apoderarse de la Mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén —el tercer lugar más sagrado del Islam—, así como el abuso de palestinos en cárceles israelíes y la violencia del ejército israelí y los colonos contra los palestinos en Cisjordania, como parte de su justificación para el asesinato en masa de judíos israelíes el 7 de octubre.

Pero lo que realmente me repugna es el tercer punto en común: hasta qué punto su comportamiento es ahora excusado o normalizado por miembros de sus propias comunidades políticas.

Si lo analizamos en conjunto, resulta evidente que estamos presenciando un profundo colapso del orden liberal y humanista que dominó las democracias occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Se trata del desarraigo total de lo que yo llamo nuestros «manglares» sociales: las normas no escritas necesarias para contener, filtrar y amortiguar las conductas aberrantes y la incitación al odio, incluso cuando son técnicamente legales.

Se suele decir que el pastor y teólogo luterano antinazi Dietrich Bonhoeffer, ahorcado por los secuaces de Hitler poco antes de que su campo de concentración fuera liberado por los estadounidenses, describió las implicaciones morales de este tipo de comportamiento: “El silencio ante el mal es en sí mismo maldad. Dios no nos eximirá de culpa. No hablar es hablar. No actuar es actuar”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente, JD Vance, saludan durante una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, Estados Unidos. REUTERS/Kevin Lamarque

Pero eso es precisamente lo que está sucediendo hoy. Basta con mirar a nuestro alrededor y escuchar el silencio.

Respeto profundamente a quienes, de izquierda, derecha o centro, han protestado por la matanza de miles de civiles palestinos a manos de Israel como daño colateral —y a veces aparentemente deliberado— en la campaña de represalia/venganza israelí contra Hamás. Tales protestas son una señal de integridad moral.

Sin embargo, aún me sorprende la declaración firmada por más de 30 «Grupos de Solidaridad con Palestina» de Harvard a finales del 7 de octubre de hace dos años. El comunicado afirmaba: “Nosotros, las organizaciones estudiantiles abajo firmantes, responsabilizamos por completo al régimen israelí de toda la violencia que se está desarrollando”. Esto ocurrió apenas unas horas después de que Hamás asesinara indiscriminadamente a unas 1200 personas, entre hombres, mujeres, niños, soldados y ancianos en Israel, incluyendo a más de 360 ​​personas en un festival de música, y secuestrara a otras 250. Dicha declaración de Harvard se emitió mucho antes de que Israel invadiera Gaza en represalia.

Cuando los manifestantes pro-Hamas culpan de todo a Israel y eximen a Hamas de responsabilidad por sus asesinatos, abusos sexuales y secuestros; cuando ignoran todo lo demás que representa Hamas: su ideología islamista anti-LGBTQ+, antidemocrática, antisemita y que subyuga a las mujeres, la cual debería ser un anatema para todos; Y cuando ignoran los intentos pasados ​​y presentes de palestinos moderados, ajenos a Hamás, por forjar una solución de dos Estados con el Estado judío, como alternativa a la lucha armada, en mi opinión, están diciendo esencialmente al mundo: No son las acciones de Israel lo que nos motiva, sino su existencia. Por lo tanto, el proyecto de eliminar a Israel debe anteponerse a cualquier crítica a Hamás.

Eso es una visión distorsionada, y no se engañen, no es una opinión exclusiva de unos pocos en la extrema izquierda.

Desafortunadamente, demasiados israelíes y judíos de la diáspora se han cegado ante la misma realidad. No pasa un día sin que aparezca un reportaje como este reciente del periódico israelí Haaretz:

“Los ataques del 7 de octubre y la posterior devastación de Gaza por parte de Israel también desataron una ola de violencia letal de colonos en la Cisjordania ocupada. Durante el mismo período de dos años en que las fuerzas israelíes asesinaron a más de 68.000 palestinos en Gaza, más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania. Se han construido nuevos asentamientos a gran velocidad, desplazando a comunidades palestinas enteras, un proceso a menudo facilitado por el ejército israelí. […] Ante esta realidad, parece haber una campaña concertada por parte de la derecha proisraelí para negarla”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y sus aliados —entre los que incluyo al lobby proisraelí AIPAC, que le ha brindado apoyo aéreo en Washington D.C. durante sus 18 años en el cargo— han hecho más por socavar la seguridad a largo plazo de Israel y del pueblo judío que cualquier combatiente de Hamás.

¿Por qué digo esto? Porque han presidido y fomentado la destrucción de los tres pilares más importantes de la seguridad israelí. Me refiero a la unidad nacional de Israel —Bibi ha intentado deliberadamente gobernar mediante la división, no la unión—, así como al compromiso histórico de Israel con los valores democráticos y la independencia judicial, y a su compromiso de librar sus guerras, si bien aplicado de forma inconsistente a lo largo de los años, con un espíritu humanitario.

Netanyahu y sus aliados están destrozando estos tres pilares en su obsesión desmedida por anexar Cisjordania. Israel se encuentra ahora en grave peligro, y todas las amenazas provienen de dentro.

Y luego estamos nosotros. Politico publicó recientemente la noticia sobre lo que se decía en un chat grupal de Telegram entre líderes de grupos de Jóvenes Republicanos de cuatro estados: “Se referían a las personas negras como monos y ‘gente sandía’, y fantaseaban con meter a sus oponentes políticos en cámaras de gas. Hablaban de violar a sus enemigos y llevarlos al suicidio, y elogiaban a los republicanos que, según ellos, apoyaban la esclavitud”. También se expresó mucho antisemitismo.

“Bah”, dijo el vicepresidente JD Vance, “aquí no hay nada de qué preocuparse”. “La realidad es que los jóvenes hacen tonterías, sobre todo los chicos”, dijo Vance. “Cuentan chistes subidos de tono y ofensivos”.

Sí, los adolescentes serán adolescentes, salvo que Mother Jones descubrió que ocho de los once operadores republicanos que participaron en la conversación ofensiva parecen tener entre 24 y 35 años.

Por supuesto, el presidente Trump ni siquiera insinuó una leve condena. Igual que no tuvo ningún problema con la reciente entrevista, a la que se dedicaron Tucker Carlson y Nick Fuentes, promoviendo las simpatías neonazis y nacionalistas blancas de Fuentes.

Como era de esperar, la defensa que hizo Trump de Carlson se centró principalmente en su propio ego. «Ha dicho cosas buenas de mí a lo largo de los años», dijo el presidente sobre Carlson. ¿Acaso nada más importa?

Trump podría haber dicho que Carlson tiene derecho a entrevistar a quien quiera, algo que nunca debería censurarse, pero que le preocupaba mucho el abierto desprecio que Fuentes mostraba hacia los judíos estadounidenses. Pero ni Trump ni Vance dijeron eso, porque sin duda saben que una minoría nada despreciable de sus votantes alberga estas ideas racistas y antisemitas, y no quieren alienarlos antes de las elecciones de mitad de mandato, que se prevén muy reñidas.

Qué bajo hemos caído. En el pasado, algunos movimientos políticos utilizaron el antisemitismo para intentar llegar a la Casa Blanca —por ejemplo, quienes querían que el conocido antisemita Charles Lindbergh se presentara a la presidencia en 1940—, pero hasta la llegada de Vance y Trump, no habíamos visto que se normalizara como estrategia para mantenerse en el poder. Hemos visto a supremacistas judíos, como el rabino Meir Kahane, ser elegidos para la Knéset israelí, pero nunca los habíamos visto influir en la política de defensa de Israel, hasta que Netanyahu les dio el poder. Hemos visto multitud de manifestaciones propalestinas a lo largo de los años, pero, que yo recuerde, ninguna que justificara tan abiertamente a Hamás tras el asesinato en masa de civiles israelíes.

Así es como se derrumban las normas y arrastran consigo a sus sociedades.

Por lo tanto, a Trump, Vance, Netanyahu y a los manifestantes pro-Hamas, les tengo un mensaje. Es el mismo que Liz Cheney dirigió a sus colegas republicanos de la Cámara de Representantes que hicieron la vista gorda ante la instigación de Trump a la insurrección del 6 de enero en el Capitolio: «Les digo a mis colegas republicanos que defienden lo indefendible: llegará el día en que Donald Trump ya no esté, pero su deshonra permanecerá».

