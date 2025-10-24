Trump dice que no pedirá autorización para los ataques contra los cárteles

El presidente dijo que pasaría por alto al Congreso en lugar de pedir aprobación para su campaña militar contra los narcotraficantes, incluso cuando agregó que esta se extendería del mar a la tierra.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que pasaría por alto al Congreso en lugar de pedir su aprobación para ejecutar ataques militares contra los cárteles de narcotráfico que trafican drogas a Estados Unidos, al tiempo que prometió ampliar la operación desde ataques en el mar hasta objetivos en tierra.

"No creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra", dijo Trump a los periodistas sobre su campaña de ataques mortíferos contra buques en el mar Caribe, cerca de Colombia y Venezuela. "Creo que vamos a matar a las personas que introducen drogas en nuestro país, ¿de acuerdo? Vamos a matarlos, ¿sabes? Van a morir".

Hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca para promover el trabajo de las agencias que, según dijo Trump, estaban trabajando para "detener, procesar y expulsar permanentemente" a quienes formaban parte de una elaborada operación de cárteles de la droga dentro de Estados Unidos.

Estas afirmaciones se produjeron justo cuando el presidente ha hablado de ampliar la operación militar, de dudosa legalidad, que ha emprendido en las últimas semanas, en la que nueve ataques aéreos en el mar han ocasionado 37 muertes reconocidas.

Se espera que, la próxima semana, el Senado vote una resolución bipartidista que prohibiría a Estados Unidos participar en hostilidades dentro de Venezuela sin autorización explícita del Congreso.

La Constitución otorga al Congreso la autoridad para declarar la guerra, pero las declaraciones formales son poco frecuentes y no se han emitido desde la Segunda Guerra Mundial. Los legisladores han aprobado autorizaciones para el uso de la fuerza militar con el fin de conceder al presidente la autorización necesaria para usar la fuerza contra objetivos específicos.

La última vez que un presidente solicitó una resolución de este tipo fue en octubre de 2002, cuando el presidente George W. Bush pidió autorización para utilizar la fuerza militar contra Irak. El Congreso aprobó esa medida, que se ha citado durante décadas como base jurídica de operaciones militares en todo el mundo llevadas a cabo por gobiernos posteriores de ambos partidos.

Aunque se refirió repetidamente a la operación militar contra el narcotráfico como una "guerra", Trump dijo que no pediría ninguna aprobación formal a los legisladores para seguir atacando embarcaciones o ampliarla para incluir ataques aéreos contra países como Venezuela, de donde dice que proceden los cárteles.

"Los cárteles están librando una guerra contra Estados Unidos y, tal como prometí en la campaña, estamos librando una guerra contra ellos", dijo en el comedor de Estado de la Casa Blanca, flanqueado por miembros de su gabinete, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth; Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, y la fiscala general, Pam Bondi.

"La tierra va a ser la siguiente", añadió.

Hegseth dijo que la operación tenía como objetivo no solo la disuasión, sino también la eliminación.

"Cada barco que atacamos son 25.000 estadounidenses cuyas vidas se salvaron debido a las drogas que se dirigían en nuestra dirección", dijo Hegseth. "Nuestro mensaje a estas organizaciones terroristas extranjeras es: los trataremos como hemos tratado a Al Qaeda, los encontraremos, cartografiaremos sus redes, los perseguiremos y los mataremos".

Trump dijo que "puede que vaya al Senado" para informar a los legisladores cuando la campaña pase de las operaciones marítimas a los ataques terrestres, y dijo a Hegseth: "Ve al Congreso, cuéntaselos".

Pero parecía referirse a una sesión informativa y no a una solicitud formal de aprobación. Parecía confiar en que los legisladores apoyarían la acción, o al menos evitarían criticarla.

"¿Qué van a hacer? Algo como: 'Vaya, ¿no queremos impedir que entren drogas?'", dijo Trump. "Están matando a 300.000 personas al año".