Por qué China construyó paneles solares en la meseta más alta del mundo

En la meseta tibetana, a unos 3000 metros de altura, los paneles solares se extienden hasta donde alcanza la vista y cubren una superficie siete veces mayor que Manhattan. Absorben una luz solar mucho más intensa que a nivel del mar, ya que el aire es menos denso.

En las cordilleras cercanas, las turbinas eólicas se alinean en largas hileras sobre llanuras áridas y deshabitadas, sobre las que de vez en cuando se distingue un pastor guiando su rebaño. Capturan las brisas nocturnas, compensando la energía que los paneles solares producen durante el día. Las presas hidroeléctricas se asientan donde los ríos se derraman por los desfiladeros de la meseta. Y las líneas de alta tensión llevan toda esta electricidad a fábricas y hogares situados a más de 1600 kilómetros de distancia.

China está construyendo una enorme red de industrias de energía limpia en la meseta tibetana, la más alta del mundo. Su objetivo es aprovechar el sol radiante, las bajas temperaturas y la altitud extrema de la región para proporcionar energía renovable de bajo costo. El resultado: suficiente energía renovable para abastecer casi todas las necesidades de la meseta, incluidos los centros de datos que impulsan el desarrollo de la inteligencia artificial de China.

Aunque China sigue quemando tanto carbón como el resto del mundo combinado, el mes pasado el presidente Xi Jinping hizo una promesa sorprendente. Hablando ante las Naciones Unidas, anunció por primera vez que el país reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero en toda su economía y multiplicaría por seis su capacidad de energía renovable en los próximos años. Fue un momento de relevancia mundial para el país que hoy es el mayor emisor de contaminantes del planeta.

Los esfuerzos de China en materia de energía limpia contrastan con las ambiciones de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump, que ha utilizado su poder diplomático y económico para presionar a otros países a comprar más gas, petróleo y carbón estadounidenses. China, en cambio, invierte en tecnología solar y eólica más barata, además de baterías y vehículos eléctricos, con la intención de convertirse en el proveedor mundial de energía renovable y de los productos que dependen de ella.

El principal conjunto de plantas solares, conocido como el Parque Solar Talatan, supera con creces cualquier otro complejo similar en el mundo. Abarca 420 kilómetros cuadrados en el condado de Gonghe, un desierto alpino en la poco poblada provincia de Qinghai, en el oeste de China.

[Una imagen de satélite muestra una vasta región desértica, con algunos focos de vegetación y lagos. Enormes campos de paneles solares llenan el espacio. A un lado, la forma de Manhattan se superpone a la imagen para ofrecer escala. La superficie total de los paneles solares es aproximadamente siete veces el tamaño de Manhattan].

Ningún otro país del planeta aprovecha las grandes altitudes para producir energía solar, eólica e hidroeléctrica a la escala que lo hace China en la meseta tibetana. Este esfuerzo se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo China ha logrado dominar el futuro de la energía limpia. Gracias a enormes inversiones públicas y a una planificación centralizada, las compañías eléctricas están reduciendo la dependencia del país del petróleo, el gas natural y el carbón importados, una prioridad nacional.

La energía renovable permite a China impulsar 48.000 kilómetros de rutas de trenes de alta velocidad y su creciente flota de automóviles eléctricos. Al mismo tiempo, la electricidad barata le permite fabricar aún más paneles solares, que dominan los mercados globales y alimentan los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial.

La electricidad de origen solar y eólico en Qinghai, que ocupa el tercio norte de la meseta tibetana, cuesta alrededor de un 40 por ciento menos que la producida con carbón. Qinghai abarca la mayor parte de una región conocida entre los tibetanos como Amdo e incluye el lugar de nacimiento del actual dalái lama, hoy exiliado.

En julio, el primer ministro chino, Li Qiang, supervisó la puesta en marcha de cinco nuevas presas en el río Yarlung Tsangpo, en el sur del Tíbet, una región de China estrictamente controlada por el Partido Comunista y cerrada a los periodistas occidentales. El gobierno chino ha divulgado muy poca información sobre la construcción de las presas, pero se espera que tardará años en completarse y que probablemente constituirá el mayor proyecto hidroeléctrico del mundo. Su construcción ha alarmado a India, que teme que China pueda cortar el suministro de agua a las zonas bajas del este del país.

China no es el primer país que experimenta con energía limpia a gran altitud. Pero otros lugares tan elevados como la meseta tibetana son montañosos y escarpados. Qinghai, ligeramente más grande que Texas, es mayoritariamente plana, lo que resulta óptimo para los paneles solares y las carreteras necesarias para transportarlos. Además, el aire frío mejora la eficacia de los paneles solares.

Suiza ha experimentado con pequeñas instalaciones de energía solar en la cima de teleféricos. Abrió un parque solar a unos 1800 metros de altura, pero solo puede generar unos 0,5 megavatios, suficientes para abastecer a unos 80 hogares estadounidenses.

La empresa estatal Power Construction Corporation of China completó el año pasado un proyecto solar de 480 megavatios a una altitud de más de 1200 metros en el altiplano del desierto de Atacama en Chile, el desierto no polar más seco del mundo, aunque a mucho menor altura que la meseta tibetana.

El proyecto solar Talatan de Qinghai los eclipsa. Tiene una capacidad de 16.930 megavatios de energía, suficiente para abastecer a todos los hogares de Chicago. El proyecto sigue en expansión, agregando paneles con la meta de alcanzar en tres años un área 10 veces mayor que Manhattan. Además, en la zona hay otros 4700 megavatios de energía eólica y 7380 megavatios de presas hidroeléctricas.

[Mapa del potencial solar de China, en el que los tonos azul-gris representan un potencial solar más bajo que cubre gran parte del sureste, incluyendo los alrededores de grandes ciudades como Shanghái, Cantón y Chengdú. Los tonos amarillos y naranjas representan un potencial solar más elevado, que muestra la meseta tibetana en regiones más remotas del norte, cerca de Mongolia, con un potencial solar bastante elevado. La ubicación del Parque Solar de Talatan muestra una gran elevación y un alto potencial solar.]

China está construyendo aún más alto, en valles montañosos de la meseta tibetana, aunque con parques solares más pequeños. Cerca de Lhasa, la capital del Tíbet, una compañía eléctrica china instaló recientemente 150 megavatios de paneles solares a 5180 metros de altura.

Como incentivo para la construcción de parques solares, muchas provincias del oeste de China ofrecieron inicialmente terrenos gratuitos a las empresas. Recientemente, el gobierno central ha ordenado a las provincias que empiecen a cobrar tarifas anuales simbólicas, con el fin de fomentar un uso más eficiente del suelo.

El proyecto solar Talatan se encuentra sobre suelo arenoso con vegetación escasa, utilizado como pastizales por pastores tibetanos. Los primeros paneles instalados en 2012 quedaban tan bajos que las ovejas tenían dificultades para pastar debajo y alrededor de ellos. Ahora, todos los paneles están montados a mayor altura, dijo Liu Ta, gerente del proyecto.

El desplazamiento de personas por proyectos energéticos es un tema políticamente sensible en todo el mundo. Pero los proyectos a gran altitud afectan a relativamente pocas personas en asentamientos poco poblados. Hace un cuarto de siglo, China desalojó a más de un millón de personas en el centro-oeste del país e inundó una vasta zona para crear el embalse de la presa de las Tres Gargantas. Este año, China ha estado instalando suficientes paneles solares cada tres semanas para igualar la capacidad de generación de energía de esa presa.

Generar energía eólica en el altiplano es más complicado. A gran altitud, los vientos soplan con fuerza, pero el aire fino no impulsa las alas de los aerogeneradores con la misma eficacia que el aire más denso cerca del nivel del mar.

Aun así, la región tiene muchos aerogeneradores. Los operadores de la red eléctrica intentan equilibrar la generación de energía solar durante el día con la energía eólica por la noche para mantener un voltaje estable y evitar apagones.

La provincia de Qinghai envía el excedente de energía solar a la provincia de Shaanxi, en el centro-oeste de China. A cambio, Qinghai completa la energía eólica generada localmente por la noche con pequeñas cantidades de electricidad generada en plantas de carbón de Shaanxi.

Además, Qinghai recurre cada vez más a la energía hidroeléctrica para equilibrar la energía solar de la meseta, con la esperanza de reducir el uso de carbón.

Hace más de una década, se construyeron ocho presas en el río Amarillo, que desciende 1000 metros por el lado oriental de la meseta hasta el este de China. Se están construyendo más presas para equilibrar y complementar la energía solar que se genera en la provincia de Qinghai.

"Cuando la energía fotovoltaica es insuficiente, puedo recurrir a la hidroeléctrica para compensarla", dijo Zhu Yuanqing, director de la división de energía de la Oficina Provincial de Energía de Qinghai.

Se están construyendo dos nuevos proyectos hidroeléctricos en valles montañosos cercanos al Parque Solar Talatan. Según funcionarios de Qinghai, el plan para ambos consiste en utilizar el exceso de energía solar generada durante el día para bombear agua hacia los embalses, situados varios kilómetros más arriba. Por la noche, el agua caerá a través de conductos montañosos hasta la meseta, haciendo girar turbinas gigantes para generar enormes cantidades de electricidad.

Varias industrias de alto consumo eléctrico se están trasladando a la región para aprovechar su energía barata. Una de ellas transforma la cuarcita extraída de minas en polisilicio para fabricar paneles solares. Los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial también están siendo atraídos por la zona.

Qinghai planea aumentar la capacidad de sus centros de datos más de cinco veces para 2030. Estas instalaciones se encuentran en Xining, la capital provincial, a una altitud de 2286 metros, y en Yushu y Golog, dos poblaciones a más de 3658 metros donde hace más frío.

Los centros de datos consumen un 40 por ciento menos de electricidad, su principal costo operativo, que otros similares a nivel del mar, porque el aire acondicionado casi no es necesario, explicó Zhang Jingang, vicegobernador ejecutivo de Qinghai. El aire caliente generado por los servidores de los centros de datos se circula por tuberías subterráneas para calentar otros edificios de Yushu y Golong, sustituyendo las calderas de carbón.

Zhang habló en una conferencia de prensa en Xining, como parte de una gira de medios de comunicación organizada por el gobierno este verano para visitar instalaciones de energía limpia en Qinghai, que suele restringir el acceso de los medios de comunicación extranjeros para ocultar el descontento de su numerosa población tibetana. El New York Times cubrió sus propios costos de viaje.

Para conectar la capacidad de cálculo de los centros de datos con muchas de las empresas tecnológicas de China, los datos se transfieren de Shanghái hasta Qinghai a través de la red nacional de fibra óptica del país. La programación de inteligencia artificial de robots humanoides bailarines para una gala televisada durante el Año Nuevo Lunar en enero se realizó en centros de datos de Qinghai.

Pero incluso los cables de fibra óptica no permiten una comunicación lo suficientemente rápida para una de las necesidades de cómputo de más rápido crecimiento en China: los automóviles sin conductor. Los centros de datos para estos vehículos aún se encuentran en el este de China, donde vive y conduce la mayor parte de la población.

"Ese tipo de centro de datos no debe ubicarse en Qinghai", dijo Zhu. "Podría ocurrir un accidente si no se tiene cuidado".

Li You colaboró con investigación desde el condado de Gonghe.

Keith Bradsher es el jefe de la corresponsalía de Pekín para el Times. Antes fue jefe del buró en Shanghái, Hong Kong y Detroit, y corresponsal en Washington. Vivió e informó en China continental durante la pandemia.

