5 momentos clave de la película promocional de 'The Life of a Showgirl', de Taylor Swift

El nuevo álbum de la estrella del pop llegó con un estreno limitado de una película en la que estrena un video para "The Fate of Ophelia" y habla sobre las canciones del nuevo disco.

Los fans de Taylor Swift se congregaron el viernes en un cine AMC del Upper West Side vestidos con cárdigans estilo Folklore. Los asientos de una sala estaban adornados con pulseras de la amistad en las que se leía "I'd Lie" y "Reputation", nombres, por supuesto, de canciones y álbumes de Swift. En lugar de avances promocionales, el teatro reprodujo un preshow de canciones de Swift con carátulas de The Life of a Showgirl , el 12.o álbum original de la estrella del pop, que acaba de salir.

La ocasión era The Official Release Party of a Showgirl, la película de Swift que no es exactamente una película y que este fin de semana se está apoderando de las pantallas de todo el mundo.

A diferencia de la película-concierto Taylor Swift: the Eras Tour de 2023, The Official Release Party of a Showgirl se parece más a los materiales adicionales que consigues en un DVD. La película, de 89 minutos de duración, incluye el estreno del video del primer sencillo promocional del disco, "The Fate of Ophelia", que Swift escribió y dirigió, e imágenes entre bastidores del rodaje, además de videos con las letras del resto de las canciones del álbum con imágenes en bucle de Swift vestida de corista.

Antes de cada video, Swift explica brevemente el proceso de creación de la canción. A continuación, cinco momentos importantes:

Swift quería que "The Fate of Ophelia" tuviera firmes conexiones con Shakespeare

El video de "The Fate of Ophelia" empieza con Swift imitando el cuadro de John Everett Millais de Ofelia, la heroína condenada de Hamlet. Luego se desplaza a través de lo que más tarde describe como varios tipos de showgirls. En una escena, es una bailarina go-go de la década de 1960; en otra, una actriz de teatro al estilo de Sarah Bernhardt; más tarde, escenifica una secuencia de baile al estilo de Busby Berkeley, en la que va vestida con un traje de baño retro. Finalmente, se transforma en la estrella del pop que conocemos: coge un balón de fútbol americano en el pasillo de un hotel con un minivestido brillante.

El video termina con Swift medio sumergida en una bañera, la imagen exacta de la portada del álbum. Es un esfuerzo por subrayar la conexión con Ofelia, dice en la película mientras conversa con sus colaboradores, entre los que se encuentra el director de fotografía de Los asesinos de la luna, Rodrigo Prieto. "Así que esto es historia del arte para fans del pop".

Swift desglosa sus diss tracks

"Father Figure" y "Actually Romantic" son dos de las canciones de Showgirl sobre las que más se ha especulado, porque son las más fáciles de captar como diss tracks (canciones donde se ataca o crítica a otra persona). En The Official Release Party, Swift se explica, más o menos.

Al hablar de "Father Figure", describe por qué decidió interpolar la canción homónima de George Michael. "Siempre pensé que estaría bien utilizar la frase 'I'll be your father figure' como estímulo para la escritura creativa y convertirla en una historia sobre el poder y una historia sobre una joven ingenua y su mentor", dice, y más adelante señala que se identifica con ambas partes en su cuento inventado.

Swift también habla de ponerse en contacto con el patrimonio de Michael y mantenerlo al corriente del proceso, "porque sé lo sagrada que es la composición de canciones". Esa afirmación podría echar más leña al fuego de la teoría de que "Father Figure" se refiere a Olivia Rodrigo, quien dio a Swift crédito como compositora en dos temas de su debut, Sour .

Swift fue más reservada al hablar de "Actually Romantic", que muchos creen que trata sobre Charli XCX. En la cinta, Swift califica la canción como una "carta de amor a alguien que te odia", y añade: "En mi industria, la atención es afecto". Su introducción fue recibida con risas y aplausos por parte del público, quien, naturalmente, era del Equipo Swift.

"Wood" tiene una versión censurada

Swift escribió la que probablemente sea su canción más sexualmente explícita hasta la fecha con "Wood", que parece hacer referencia a la anatomía de su prometido, pero The Official Release Party es un evento para todo público. En lugar de confesar sus insinuaciones no tan veladas, dice que es una canción sobre "supersticiones". En el video de la letra se cambió "Su amor fue la llave que abrió mis muslos" por "Su amor fue la llave que abrió mis cielos".

Swift es una llamada obligada para los amigos "cancelados"

Swift tiene una vida elitista, pero en su introducción para "Cancelled!" intenta hacer ver que cualquiera puede saber lo que es sentir la "reacción negativa social". En el tema, canta sobre sus amigas que se llevan bien porque tienen "cicatrices a juego". Por lo visto, Swift es la mentora de quien necesita apoyo tras haber sido avergonzado públicamente. "Cuando la gente sufre una reacción negativa, suelo ser la persona a la que acuden", dice.

Swift cree que Sabrina Carpenter tiene lo necesario para ser una superestrella

La única otra artista que aparece en The Life of a Showgirl es Sabrina Carpenter, que aparece en la canción que da título al disco, un cuento sobre una corista ficticia llamada Kitty, que intenta advertir a Swift sobre su estilo de vida. Swift cuenta a sus espectadores que quería que Carpenter cantara una estrofa porque su colega cantautora tiene lo necesario para seguir sus pasos.

"También está muy bien preparada para esta carrera. Se le da muy bien superar las reacciones negativas o las críticas, o que la gente sea injusta con ella o la examine a detalle", dice Swift. "Tiene el temperamento necesario para maniobrar y utilizar eso como combustible". Carpenter grabó su parte durante unos días libres de su gira en Suecia. "Como toda una showgirl", anuncia Swift, radiante.