¿El jengibre realmente puede aliviar el malestar estomacal?

P: ¿Qué ha dicho la ciencia sobre el jengibre como tratamiento de las náuseas y otros problemas estomacales y cuál es la mejor forma de consumirlo?

El jengibre ha sido un remedio para los problemas digestivos durante siglos. Y sigue siendo popular hoy en día, cuando los suplementos que contienen jengibre están entre los suplementos dietéticos más vendidos en Estados Unidos y a menudo superan a los que contienen té verde y equinácea.

Pero ¿el jengibre realmente es eficaz para aliviar diferentes dolencias estomacales? ¿Y qué presentaciones funcionan mejor? Solo unos pocos estudios relativamente pequeños han abordado estas preguntas, dijo Michael Curley, gastroenterólogo del Centro Médico Dartmouth Hitchcock de Lebanon, Nuevo Hampshire. Y la mayoría de esos estudios se han centrado específicamente en las náuseas y los vómitos.

Aun así, dijo Curley, la limitada investigación de que disponemos sugiere que el jengibre puede ser seguro y eficaz para tratar las náuseas y los vómitos en determinados contextos.

¿Cómo puede ayudar el jengibre?

Según dijo Megan Crichton, investigadora y dietista que estudia el jengibre en la Universidad Tecnológica de Queensland, Australia, el jengibre contiene dos compuestos picantes, el gingerol y el shogaol, que se cree que alivian las náuseas al bloquear las vías relacionadas con las náuseas en el intestino y el cerebro, impidiendo de manera eficaz que "se encienda el centro del vómito dentro del cerebro".

Algunas evidencias de alcance limitado hacen pensar también que los suplementos de jengibre pueden aliviar los síntomas al acelerar la velocidad de vaciado del estómago, dijo Keshab Paudel, farmacólogo y médico que estudia el jengibre en el Colegio Burrell de Medicina Osteopática de Florida.

Gran parte de la investigación sobre el jengibre y las náuseas ha utilizado suplementos que contienen polvo de raíz de jengibre seco, dijo Crichton, que ha demostrado ayudar a aliviar las náuseas en personas embarazadas, que reciben quimioterapia o que salen de una operación.

En una revisión de estudios de 2025, por ejemplo, Paudel y sus colegas descubrieron que las mujeres embarazadas que consumían entre 500 y 1500 miligramos de suplementos de jengibre al día presentaban una mejora de los síntomas de las náuseas, pero no vomitaban menos. Y en un ensayo clínico realizado en 2024 con unos 100 adultos en quimioterapia, Crichton y sus colegas descubrieron que cuando los participantes consumían 1200 miligramos de polvo de raíz de jengibre al día con la comida, a partir del día en que empezaban la quimioterapia y durante cuatro días después, experimentaban menos náuseas que los pacientes que tomaban un placebo.

Hay pocos estudios sobre cómo puede ayudar el jengibre en casos más agudos de náuseas, como las provocadas por infecciones estomacales, resacas o mareos. Y se sabe poco sobre la eficacia del jengibre con otras dolencias estomacales como la indigestión o el síndrome del intestino irritable.

Sin embargo, un pequeño estudio de 2023 concluyó que podía ayudar con los síntomas de la dispepsia funcional, un tipo de indigestión crónica. Los participantes informaron de una mejora de la acidez estomacal, el dolor y ardor en la parte superior del abdomen y la sensación de plenitud excesiva después de comer.

¿Qué presentación es eficaz?

El jengibre está disponible en muchas formas. Puedes comerlo crudo o como especia, beberlo en té o refresco, chuparlo en pastilla y tragarlo en cápsula. Pero hay muy pocos datos sobre cómo se comparan las distintas presentaciones a la hora de aliviar el estómago.

Joshua Forman, gastroenterólogo del Centro Médico St. Joseph de la Universidad de Maryland, suele recomendar a sus pacientes con náuseas que prueben suplementos de jengibre. Según dijo, ofrecen una dosificación más constante que el jengibre crudo o los alimentos y bebidas que lo contienen, y son mejor tolerados por quienes no les gusta su sabor.

Recomienda tomar 500 miligramos dos veces al día para tratar las náuseas provocadas por un problema crónico, como las náuseas matutinas, o por dolencias de corta duración, como las infecciones estomacales, las resacas y el mareo, aunque se ha investigado menos sobre la eficacia del jengibre en esos contextos.

Es posible que otros productos que contienen jengibre, como las cervezas con sabor a jengibre, los tés y las golosinas, ayuden a aliviar las náuseas, pero se ha investigado muy poco sobre ellos. Además, suelen estar menos concentrados que los suplementos, por lo que es posible que tengas que consumir más para obtener el mismo efecto, dijo Crichton. Descubrió, por ejemplo, que tendrías que comer 100 gramos de jengibre confitado --o entre dos y cuatro raciones típicas-- para obtener la misma cantidad de jengibre que contiene un suplemento de 300 miligramos.

Y algunos alimentos y bebidas con sabor a jengibre pueden no contener mucho jengibre en absoluto. En un estudio de 2017, Crichton y sus colegas descubrieron que dos populares tés de jengibre proporcionaban solo 0,04 y 0,15 miligramos de jengibre por ración. Forman advirtió que lo mismo podría ocurrir con algunas cervezas de jengibre, que podrían contener solo aromatizante de jengibre. "Ten cuidado y lee la etiqueta", dijo.

Aunque el jengibre en cualquiera de sus presentaciones se considera generalmente seguro, dijo Crichton, quien tome medicamentos, como anticoagulantes, inmunosupresores y fármacos para la tensión arterial o la diabetes, debe consultar al médico antes de consumir jengibre con regularidad. Aunque son raros los efectos secundarios graves, las personas pueden notar que eructan más después de consumirlo.

Dicho esto, el jengibre tiene pocos efectos secundarios y está respaldado por cierta ciencia, dijo Forman: es "una flecha valiosa para tener en el carcaj terapéutico".