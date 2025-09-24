Después de reunirse con Zelenski en la ONU, Trump cambia de postura respecto a Rusia

El presidente Trump dijo que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido en la guerra contra Rusia. Anteriormente, sugirió que los países de la OTAN deberían derribar los aviones militares rusos que entren en su espacio aéreo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que le había sorprendido el cambio de postura del presidente Donald Trump respecto a la guerra de Rusia con Ucrania y que creía que él y Trump tenían una "mejor relación que antes".

Sus declaraciones se produjeron en una entrevista con Fox News el martes por la noche, después de que Trump dijera en una publicación en Truth Social que ahora creía que Ucrania podría, con ayuda económica de la OTAN y la Unión Europea, recuperar todo el territorio que ha perdido a manos de Rusia. Fue un comentario que dio que pensar, al tener en cuenta que solo hace un mes el presidente respaldó un plan para que Ucrania cediera territorio a cambio de la paz.

Zelenski dijo también que la aparente falta de voluntad del presidente de Rusia, Vladímir Putin, para avanzar hacia la paz había favorecido la relación de Zelenski con el presidente estadounidense.

"El hecho de que Putin mintiera tantas veces al presidente Trump también marcó la diferencia entre nosotros", dijo Zelenski en una entrevista con Bret Baier, de Fox News. En la entrevista, el dirigente ucraniano mostró un cauto optimismo sobre el apoyo de Trump a la posición de Kiev en la guerra.

En su mensaje, Trump dijo que cree que, con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN, Ucrania "está en condiciones de luchar y RECUPERAR toda Ucrania en su forma original".

Las palabras de Trump fueron destacadas por el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes por la noche. Macron dijo que se alegraba de oír a Trump decir que Ucrania, en la guerra, "no solo resistirá, sino que hará prevalecer sus derechos", dijo.

En respuesta a una pregunta de Baier, Zelenski dijo que pensaba que el cambio de postura de Trump sobre el papel de las concesiones de territorio podría contribuir a poner fin a la guerra. "Creo que sí, y que Dios nos bendiga", dijo.

La relación entre Trump y Zelenski ha sido tensa. Esa tensión se puso de manifiesto en febrero, cuando Trump y el vicepresidente JD Vance reprendieron a Zelenski durante una reunión en el Despacho Oval.

Pero el martes, cuando Trump y Zelenski se reunieron al margen de la Asamblea General, Trump elogió al dirigente ucraniano como un "hombre valiente".

"Tenemos un gran respeto por la lucha que lleva a cabo Ucrania", dijo Trump. "Es bastante sorprendente, la verdad".

Zelenski dijo después a Baier: "Creo que no hemos tenido una relación estrecha porque no hemos tenido --quizá-- tiempo", dijo Zelenski. "Es bueno que tengamos a menudo llamadas telefónicas y reuniones", dijo en referencia a Trump.

Aunque Zelenski se mostró positivo sobre la nueva postura de apoyo de Trump respecto a la guerra, reiteró en la entrevista que su país se encuentra en una "posición muy difícil". Desde mayo, Rusia ha capturado entre 440 y 550 kilómetros cuadrados de territorio cada mes, según DeepState, un grupo que cartografía los cambios en el campo de batalla. Los comandantes ucranianos subrayan en las entrevistas que Rusia los supera constantemente en número de hombres y armas.

Catherine Porter colaboró con reportería.

Pranav Baskar es reportero internacional y miembro de la generación 2025-26 del Times Fellowship, un programa para periodistas al principio de su carrera.

