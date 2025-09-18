Los restos de una menor son hallados en un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd

El cuerpo de Celeste Rivas, desaparecida desde abril de 2024 del sur de California, fue hallado dentro del coche en un depósito de vehículos, dijeron las autoridades.

Los restos encontrados en el interior de un coche en un depósito de Los Ángeles la semana pasada han sido identificados como los de una adolescente que se encontraba desaparecida desde abril de 2024, dijeron las autoridades esta semana. El auto donde se encontraron sus restos estaba registrado a nombre del cantante D4vd, según una persona con conocimiento de la situación.

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles dijo el martes que los restos se encontraron en un Tesla en el depósito de vehículos y que correspondían a Celeste Rivas, cuya desaparición se denunció el 5 de abril de 2024 en Lake Elsinore, California, a unos 112 kilómetros al sureste de Los Ángeles.

Las autoridades aún no habían determinado cómo murió Celeste, quien tenía 13 años en el momento de su desaparición.

Su cuerpo estaba "gravemente descompuesto" y parecía haber estado dentro del vehículo durante un largo periodo de tiempo, dijo el forense.

El Tesla había estado estacionado en un depósito de West Hollywood desde el 5 de septiembre. La ciudad lo había remolcado allí tras responder a una denuncia ciudadana sobre el coche abandonado por más de 72 horas, dijeron las autoridades. No se había reportado como robado, dijo el agente Drake Madison, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Una persona familiarizada con la situación dijo a The New York Times que el vehículo estaba registrado a nombre de D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke y tiene millones de seguidores en las redes sociales y plataformas musicales. La persona pidió no ser identificada para poder hablar de una investigación en curso.

Los representantes de D4vd (que se pronuncia como David), de 20 años, quien creó el himno de Fortnite, no respondieron inmediatamente el miércoles a las solicitudes de comentarios.

Las marcas Hollister y Crocs dijeron que iban a retirar al cantante de una campaña publicitaria que se lanzó este mes mientras continuaba la investigación, según un informe del medio informativo del sector Footwear News.

El 8 de septiembre, unos agentes respondieron a unos informes sobre un olor nauseabundo en el depósito de vehículos de North Mansfield Avenue, en Los Ángeles, y encontraron los restos dentro del vehículo, dijo Madison.

Según un informe de la semana pasada del forense del condado de Los Ángeles, la persona cuyos restos se descubrieron en el vehículo medía 1,57 metros, pesaba 32 kilogramos, tenía el pelo negro ondulado y llevaba una camiseta de tirantes y leggings negros pequeños.

Un video de ABC 7 Eyewitness News mostraba el vehículo, un Tesla 2023, rodeado de cinta policial amarilla en el depósito.

D4vd lanzó su álbum debut este año y está de gira por Norteamérica y Europa. Actuó en el Fillmore de Mineápolis el 9 de septiembre y tenía previsto actuar en Seattle el miércoles por la noche. El local donde se celebraría el concierto no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios el miércoles.

Una persona que respondió al teléfono en la compañía de grúas, Hollywood Tow Service, declinó hacer comentarios.

La teniente Deirdre Vickers, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Riverside, que registró la desaparición de la menor, dijo el miércoles que la policía de Los Ángeles supervisaba la investigación en torno a la muerte de Celeste.

Alain Delaquérière colaboró con investigación.

Christine Hauser escribe noticias de última hora, reportajes y artículos explicativos.

Neil Vigdor es un reportero de noticias de última hora del Times, y se enfoca en política.

Matt Stevens es un reportero del Times que escribe sobre arte y cultura desde Los Ángeles.

