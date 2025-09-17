El 'estafador de Tinder' es detenido en Georgia

Shimon Hayut, conocido como Simon Leviev, ha sido acusado de utilizar múltiples alias para estafar por millones de dólares a mujeres a través de aplicaciones de citas. Su caso inspiró el documental de Netflix 'El estafador de Tinder'.

Un hombre israelí que fue acusado de estafar a mujeres que conoció por internet y que fue el tema del documental de Netflix El estafador de Tinder, ha sido detenido en Georgia, a petición de Alemania, por las acusaciones de fraude a una mujer en Berlín, dijo el martes su abogado.

El hombre, Shimon Hayut (también conocido como Simon Leviev), de 34 años, deslumbraba a sus citas de Tinder con romances arrolladores que incluían viajes en aviones privados y estancias en hoteles de cinco estrellas, antes de estafarlas por millones de dólares, según el documental de Netflix de 2022.

Hayut se hizo pasar por el hijo de un oligarca y luego estableció líneas de crédito y préstamos a nombre de mujeres que conoció en aplicaciones de citas, antes de desaparecer, según el documental.

Hayut, que tiene al menos cinco alias distintos, fue detenido en 2019 y condenado a 15 meses de prisión en Israel por fraude. Fue puesto en libertad cinco meses después. Canal 12, una cadena de televisión israelí, calculó que estafó por unos 10 millones de dólares a mujeres entre 2017 y 2019.

Sagiv Rotenberg, abogado de Hayut, dijo que su cliente fue detenido el domingo en el aeropuerto internacional de Batumi, Georgia, tras varias horas de interrogatorio.Un tribunal dictaminó el martes que permanecerá en prisión durante tres meses, o hasta que Alemania, que había pedido a Interpol que emitiera una solicitud para su detención, lo extradite. Rotenberg dijo que Hayut estaba apelando su detención en Georgia y también intentando que se desestimara el caso en Alemania.

Las acusaciones alemanas se derivan de acusaciones de que Hayut estafó a una mujer en Berlín entre 2017 y 2019, según documentos de Interpol vistos por The New York Times.

Según los documentos, los fiscales alemanes acusan a Hayut de robar casi 44.000 euros (unos 52.000 dólares) a la mujer y de incurrir en miles de dólares de gastos utilizando una tarjeta de crédito y un contrato telefónico a nombre de ella. La mujer también pagó casi 9000 euros (unos 10.600 dólares) en gastos de hotel y vuelos para él en las Islas Caimán, después de que él le dijera que su tarjeta de crédito estaba bloqueada, y nunca se lo devolvió, según las acusaciones.

Hayut ha negado las acusaciones y no entiende por qué Alemania no solicitó directamente a Israel su interrogatorio o extradición, según Rotenberg, su abogado.

"Está recluido en condiciones de detención extremadamente duras, sin alimentación adecuada y esposado la mayor parte del tiempo", dijo Rotenberg sobre su cliente, con quien habló el martes. Rotenberg dijo que su cliente no había sido acusado de ningún delito en Alemania.

Hayut dispone de siete días para apelar la sentencia del tribunal de Georgia, según los documentos emitidos por el Tribunal Municipal de Batumi.

Rotenberg dijo que su cliente había viajado libremente en los últimos años. "Estuvo en Dubai, en Europa y en otros lugares de Europa Oriental", dijo. "No fue detenido. No tuvo ningún problema".

Aaron Boxerman colaboró con reportería desde Jerusalén e Ivan Nechepurenko desde Moscú.

Jenny Gross es una reportera del Times que cubre noticias de última hora y otros temas.