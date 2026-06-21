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Al líder supremo de Irán le disgusta el acuerdo con EE. UU., dice, pero accedió a él

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El ayatolá Mojtaba Jameneí dijo que había dado su visto bueno al acuerdo, pero que no estaba de acuerdo con firmarlo, "por una cuestión de principios".

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, se ha distanciado del acuerdo con Estados Unidos y ha dejado claro que sus negociadores tenían poco margen para hacer concesiones al "enemigo".

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En sus primeras declaraciones públicas sobre el acuerdo, realizadas en un comunicado emitido el jueves por la noche, Jameneí dijo que había dado su visto bueno al acuerdo, pero que no estaba de acuerdo con firmarlo, "por una cuestión de principios". No dio más detalles. El acuerdo otorga a Irán amplios beneficios económicos, al tiempo que aplaza para más adelante las negociaciones sobre su programa nuclear.

Jameneí dijo que había autorizado el acuerdo porque el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, había asumido la responsabilidad del mismo y se había comprometido a proteger los derechos de los iraníes y del "frente de resistencia", en probable referencia al grupo militante Hizbulá, respaldado por Irán, que está en guerra con Israel.

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"También ha dicho de manera explícita que, si la parte estadounidense busca exigencias excesivas, no se someterá a ellas", escribió Jameneí, refiriéndose a Pezeshkian.

Jameneí elogió a los diplomáticos iraníes y menospreció al presidente Donald Trump, al decir que había llegado al acuerdo "por desesperación".

En realidad, Jameneí ha desviado la responsabilidad del acuerdo al gobierno electo de Irán. El país tiene un sistema de gobierno híbrido, con algunas instituciones elegidas que disponen de mucho menos poder que los elementos teocráticos del gobierno, incluido el líder supremo, que es un clérigo.

Al hablar de "exigencias excesivas", Jameneí está limitando la capacidad de sus diplomáticos para hacer concesiones en la mesa de negociaciones, aunque no especificó qué se considera "excesivo".

"Es evidente que las negociaciones presenciales que se celebren en el futuro no implican aceptar el punto de vista del enemigo", escribió.

El padre de Jameneí y su predecesor como líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, solía adoptar una postura similar. Permitía que los diplomáticos iraníes mantuvieran conversaciones con Estados Unidos y las potencias mundiales sobre el programa nuclear del país, y respaldó el acuerdo resultante en 2015, pero luego criticó públicamente su aplicación y restó importancia a su propia participación en él.

El mensaje de Mojtaba Jameneí del jueves indicaba que el acuerdo con Estados Unidos no daría lugar a muchos más acuerdos de este tipo, escribió en las redes sociales Ali Afshari, un antiguo activista iraní y ahora analista político que vive en Estados Unidos.

El mensaje también daba a entender que es poco probable que la política exterior de confrontación del régimen vaya a cambiar, dijo.

Poco después de que se publicó el mensaje, altos cargos iraníes emitieron sus propias declaraciones en respuesta a Jameneí y para expresarle su gratitud. Un miembro de un importante órgano consultivo iraní dijo que cualquier acuerdo debe respetar las "líneas rojas" de Jameneí.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y quien ha liderado las negociaciones con Estados Unidos, le dio las gracias a Jameneí y trató de tranquilizarlo respecto al enfoque del equipo, en un comunicado publicado en los medios estatales a primera hora del viernes.

"Si el enemigo tiene exigencias exageradas en este proceso, ya hemos demostrado que tenemos el dedo en el gatillo y que no dudaremos en darle una respuesta aplastante, como la que ya ha sufrido en la guerra reciente", escribió Ghalibaf.

Yeganeh Torbati es la corresponsal en Irán para el Times.

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