La llamada telefónica que condujo a la captura del asesino de Charlie Kirk

Agentes de las fuerzas del orden trabajan en la Universidad del Valle de Utah, donde el activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado tras recibir un disparo durante un evento en Orem (REUTERS/Jim Urquhart)

Kash Patel, director del FBI, describió el viernes como “histórico” el arresto del hombre acusado de matar al activista Charlie Kirk, un triunfo rápido para las fuerzas del orden que demostró la eficacia de la iniciativa de la administración Trump de “dejar que los buenos policías sean policías”.

La realidad era más complicada.

Aunque el Gobierno federal, liderado por el FBI, aumentó los efectivos de investigación y la potencia tecnológica —drones de alta tecnología, expertos en huellas dactilares, analistas de vídeo, equipos de procesamiento de pruebas—, la búsqueda del asesino de Kirk terminó de la forma mundana en que terminan muchas persecuciones. Alguien llamó a la policía local para dar una pista e identificó al sospechoso, Tyler Robinson, un hombre de 22 años de Utah.

“Un familiar de Tyler Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quien a su vez se comunicó con la Oficina del Sheriff del Condado de Washington para informarles que Robinson les había confesado o insinuado que él había cometido el incidente”, dijo el gobernador Spencer Cox de Utah a los periodistas el viernes. “Lo tenemos”.

Lo que hizo que la investigación fuera histórica fue el intenso nivel de participación federal impulsado por la importancia política del hombre asesinado y el impacto inconmensurable de su asesinato en un país dividido que se desliza de la virulencia a la violencia. Kirk era cercano al presidente Trump, quien dio la noticia del arresto en Fox. Patel, un expodcaster, se movía en los mismos círculos conservadores que Kirk y lo consideraba un amigo.

Es probable que las pruebas recopiladas y analizadas por la agencia desempeñen un papel fundamental en los procesos judiciales estatales y locales. Sin embargo, no está claro si las acciones del FBI en los días posteriores al tiroteo fueron decisivas para acortar la búsqueda.

La detención de Robinson el jueves por la noche encaja en muchos sentidos con el patrón impredecible de las investigaciones de redada, que a menudo se resuelven gracias a una combinación de trabajo policial sobre el terreno, técnicas forenses de alta tecnología y simple suerte. Rara vez se ajustan a una narrativa clara y, a menudo, se ven obstaculizadas por errores de cálculo y pasos en falso antes de alcanzar su objetivo, según las autoridades.

Ese parece ser el caso de Robinson, que se entregó a las autoridades locales tras una frenética búsqueda de 33 horas que terminó a 250 millas al sur de la escena del crimen.

Kash Patel, director del FBI (REUTERS/Cheney Orr)

Kirk recibió un disparo poco después del mediodía del miércoles, y el repentino ataque provocó la huida de miles de asistentes a su evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

El evento contaba con un modesto contingente de agentes de policía del campus, junto con la seguridad de Kirk, pero no había una presencia policial importante que hubiera dificultado la huida del tirador. El FBI llegó al lugar en 16 minutos. La agencia movilizó aviones, equipos de rescate de rehenes y técnicos, mientras trasladaba las pruebas a los laboratorios forenses de la costa este.

Cerca del campus, los agentes peinaron los barrios, llamaron a las puertas y buscaron en posibles escondites: dentro de gallineros, en una obra, en patios traseros. Pero el tirador parecía haber desaparecido hacía tiempo.

A medida que se ampliaba la búsqueda, según Cox y los responsables policiales, el Gobierno federal proporcionó un importante apoyo técnico y logístico. Patel elogió la eficacia de la coordinación entre todos los implicados en la búsqueda.

Es posible, según dijeron funcionarios actuales y antiguos, que las imágenes del tirador tomadas por las cámaras de vigilancia en el lugar de los hechos y difundidas el jueves por las autoridades federales hayan impulsado a la familia de Robinson a dar un paso al frente o hayan convencido a Robinson de entregarse.

Sin embargo, parece que el FBI tardó medio día más de lo necesario en publicar las imágenes, que estaban en poder de los agentes del FBI en Salt Lake City desde la noche del miércoles, se quejó Patel a su equipo.

En una tensa conferencia telefónica celebrada el jueves por la mañana, Patel y su adjunto, Dan Bongino, reprendieron a sus subordinados por esperar casi 12 horas para mostrarles las fotos, y dijeron que las habrían publicado inmediatamente si hubieran sabido que estaban disponibles, según personas familiarizadas con la conversación.

Más tarde, cuando Patel llegó a Utah esa noche para supervisar más directamente la investigación, ordenó la publicación de las imágenes de video del sospechoso.

Sin embargo, el propio director del FBI contribuyó a la confusión sobre la investigación en las horas posteriores al asesinato de Kirk.

“El autor del horrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra ahora bajo custodia”, escribió Patel en X el miércoles por la noche, sin consultar la publicación con su equipo.

Momentos después, en una rueda de prensa, las autoridades locales parecieron sugerir que la búsqueda del sospechoso continuaba, a pesar de que se estaba interrogando a una persona de interés.

Hasta que la familia de Robinson se involucró el jueves por la noche, los investigadores seguían revisando miles de pistas, sin saber quién era el asesino ni dónde se encontraba.

Agentes del sheriff del condado de Washington y la policía de la ciudad de Washington conversan frente a una residencia en Washington, Utah, relacionada con Tyler Robinson (REUTERS/Steve Marcus)

La detención temprana que anunció Patel no fue el único falso comienzo. En los caóticos minutos posteriores al tiroteo, un provocador local fue detenido, pero las autoridades dijeron más tarde que no era el autor de los disparos. A continuación, la persona a la que se había referido Patel fue detenida, hasta que la policía determinó que solo había sido un espectador del suceso.

Al principio, el verdadero tirador había huido desde la azotea, donde tenía una posición ventajosa, saltó desde el lateral de un edificio y desapareció en el barrio circundante, abandonando por el camino el rifle de cerrojo utilizado en el ataque.

El rifle no se encontró hasta esa noche, cuando los investigadores peinaron los alrededores en busca de pistas.

Junto con el rifle se encontraron varios cartuchos sin disparar y, al poco tiempo, los medios de comunicación, citando a funcionarios policiales, informaron que algunos de ellos tenían grabada la ideología “transgénero”.

Pero en el laboratorio, los analistas forenses no encontraron mensajes transgénero. Algunos cartuchos expresaban oposición al fascismo. Otro decía: “Si lees esto, eres GAY, jajaja”.

A medida que los investigadores analizaban las imágenes de vigilancia disponibles, comenzaron a centrarse en un hombre que había aparecido en el campus justo antes del tiroteo vestido con vaqueros, una camisa oscura, una gorra y gafas de sol.

Para encontrarlo, las autoridades locales, que a menudo tienen contactos más profundos en las comunidades que los agentes federales, trabajaban sin descanso y se sentían cada vez más ansiosas por la falta de resultados. El jueves por la noche, horas antes del arresto, reconocieron que ninguna de sus pistas era particularmente prometedora, y que ni siquiera estaban seguros de si el tirador seguía en el estado.

“No tenemos ni idea”, dijo Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, cuando un periodista le preguntó dónde creía que estaba el asesino.

Entonces, los funcionarios, reunidos en un centro de mando en la universidad de Orem y con pocas horas de sueño, lograron un avance decisivo: el amigo de la familia Robinson se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Washington, a más de tres horas al suroeste de Orem, para informar de que Robinson había confesado o insinuado a su familia que había matado a Kirk.

Los agentes estaban revisando una lista de 7000 pistas, pero esta se convirtió rápidamente en la prioridad, dijo Mason, y trabajaron para corroborarla.

El proceso de verificación de que Robinson era el sospechoso que buscaban incluyó el reexamen de las imágenes de vigilancia y el descubrimiento de que había llegado al campus universitario esa mañana.

Los agentes también hablaron con un familiar que dijo que Robinson se había vuelto más político en los últimos años, que había mencionado anteriormente que Kirk tenía previsto visitar la Universidad de Utah Valley y que había hablado de su aversión por las opiniones de Kirk, según los registros de las fuerzas del orden.

Charlie Kirk fue asesinado durante un acto en Utah (REUTERS/Cheney Orr)

Entrevistaron a un compañero de piso de Robinson que dijo que este había bromeado en la plataforma de redes sociales Discord sobre la necesidad de recuperar un rifle escondido y grabar balas. (No quedó claro de inmediato en qué medida esta parte de la investigación se llevó a cabo antes de la detención de Robinson).

Los agentes de las fuerzas del orden que habían estado siguiendo pistas cerca del campus se desplazaron rápidamente al suroeste de Utah el jueves por la noche, y Robinson, que no parece tener antecedentes de violencia, se trasladó por su cuenta a la oficina del sheriff para entregarse.

“La familia y el amigo hicieron un gran trabajo al ayudarle a llegar a una resolución positiva para entregarse y evitar cualquier peligro adicional para el público”, dijo Mason en una entrevista. «Cuando nuestros investigadores llegaron allí, pudieron ponerse en contacto con él pacíficamente y llevar a cabo el proceso de detención. Él se mostró muy cooperativo".

A las 10 de la noche, Robinson estaba bajo custodia.

Mason reconoció que las fuerzas del orden habían sentido una intensa presión para capturar rápidamente al autor de los disparos. Pero también defendió el minucioso cuidado con el que se recopiló y analizó la evidencia, y afirmó que ese proceso, incluso sin la pista crucial, habría conducido finalmente al Sr. Robinson.

“Estoy seguro de que lo habríamos detenido”, afirmó Mason.

© The New York Times 2025.