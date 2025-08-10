¿Puede la acupuntura estética ser el nuevo bótox?

El interés por la acupuntura estética también se alinea con el naciente movimiento "notox", que rechaza el bótox en favor de alternativas naturales, especialmente entre los consumidores de la Generación Z.

Amy Abrams, dueña y administradora del Manhattan Vintage Show, lleva cinco años sometiéndose regularmente a tratamientos faciales de acupuntura estética.

"He estado yendo cada cuatro o seis semanas", dijo sobre una rutina que considera parte de un "compromiso de autocuidado" para verse y sentirse lo mejor posible. Lanshin, un spa de belleza en Brooklyn que se basa en las prácticas de la medicina tradicional china, es el lugar al que siempre acude, pero últimamente Abrams, de 52 años, empezó a tener dificultades para concertar citas con su acupunturista.

"No tuvo espacio durante seis semanas", dijo Abrams. "Es estupendo para ella, pero vaya".

Cuando se trata de conseguir una piel de aspecto joven y rejuvenecida, ¿todos los caminos conducen finalmente a las agujas? Eso parece, dada la multitud de formas de pincharse la cara, desde las inyecciones de bótox y los rellenos dérmicos hasta los tratamientos faciales con microagujas e incluso las inyecciones de PRP (plasma rico en plaquetas) y ADN de esperma de salmón, todas ellas buscadas con la promesa de un rostro más brillante y flexible. ¡Lástima de quienes les temen a las agujas!

La acupuntura cosmética (también conocida como acupuntura facial), el más atípico de todos estos métodos y que no involucra inyecciones, utiliza agujas de aproximadamente una quinta parte del diámetro de las típicas agujas hipodérmicas y se dice que aumenta la circulación, estimula la producción de colágeno y mejora el tono de la piel. Favorecido desde hace tiempo por magnates del bienestar como Jessica Alba, Kim Kardashian y Gwyneth Paltrow, su popularidad ha crecido a medida que más gente recurre a métodos holísticos para el cuidado de la piel. En una entrevista realizada en mayo, Sarita Choudhury, quien protagoniza And Just Like That , dijo que se permitía sesiones semanales con su acupunturista.

Como una de las formas de medicina tradicional china más conocidas del hemisferio occidental, la popularidad de la acupuntura en Estados Unidos se remonta a la década de 1970, cuando un periodista estadounidense que acompañaba a la delegación del presidente Richard M. Nixon a Pekín en 1971 informó que había recibido el tratamiento allí.

En las décadas siguientes, la acupuntura recorrió los canales de la medicina, desde la alternativa a la convencional, aparentemente eficaz para todo tipo de males y afecciones, como migrañas, problemas digestivos, infertilidad, insomnio y tratamiento del dolor en general. La gimnasta olímpica Simone Biles y la estrella de la NBA LeBron James incorporaron la acupuntura a sus protocolos de recuperación de lesiones. El sitio web de bienestar y estilo de vida Goop ha hecho referencia al tratamiento en más de 60 artículos. No es de extrañar que, a medida que se ha extendido el interés popular, algunas personas recurran a la acupuntura para el rejuvenecimiento facial.

El interés por la acupuntura estética también se alinea con el naciente movimiento "notox", que rechaza el bótox en favor de alternativas naturales que prometen resultados similares, especialmente entre los consumidores de la Generación Z.

En internet, las búsquedas en Google de "acupuntura estética" han aumentado un 248 por ciento en los dos últimos años. En enero, el número medio de visualizaciones de contenidos relacionados con el notox en TikTok había aumentado un 223 por ciento en el último año, según la agencia de previsión de tendencias Trendalytics.

Parte del estatus atípico de la acupuntura cosmética reside en su naturaleza holística. Normalmente, los tratamientos se dirigen a puntos del cuerpo, además de la cara, para tratar problemas como el sueño y la digestión deficientes, el estrés o el síndrome premenstrual, que pueden influir en el aspecto de la piel.

"Su mayor ventaja es que no solo afecta a la piel", dijo Stefanie DiLibero, de Gotham Wellness, en Manhattan. Allí, los clientes se someten a un examen completo de su salud antes de los tratamientos de varios pasos, que incluyen acupuntura de todo el cuerpo, estimulación por microcorriente y drenaje linfático manual. DeLibero dijo que el 90 por ciento de sus pacientes acudían para someterse a acupuntura cosmética, pero que agradecían las ventajas del "todo en uno".

Aún así, se hace mucho hincapié en el término "cosmético", ya que muchos salones incluyen tratamientos que se verían en el menú de un esteticista: masajes de drenaje linfático, mascarillas hidratantes y terapia de luz roja para estimular la producción de colágeno.

En ORA, un spa de bienestar con dos sedes en Manhattan, su fundadora, Kim Ross, dijo que incluso adolescentes con problemas de cutis, como el acné, acudían a su facial de acupuntura, que también incluye acupuntura corporal, gua sha y terapia LED. Desde la apertura de ORA en 2021, el tratamiento facial se ha convertido en una de sus ofertas más populares. Independientemente de la edad o la generación, casi todo el mundo persigue ese esquivo "resplandor", dijo Ross.

Jessi Slavich, facialista y fundadora de Vena Cava Skin Therapy en Portland, Oregón, se somete mensualmente a sesiones faciales de acupuntura estética para liberar la tensión de la mandíbula. No le interesan el bótox ni los rellenos, a pesar de que el envejecimiento de la piel es una preocupación. "Como esteticista holística, nunca se me ha ocurrido", dijo.

"Claro que pienso en las arrugas", continuó Slavich. "Pienso en la pérdida de colágeno. Pero no haría un tratamiento cosmético que no apoyara mi salud general".

Claudia Baettig, acupunturista que trabaja en Prosper LA de Los Ángeles, está viendo a mujeres que acuden a partir de los 20 años para someterse a tratamientos faciales. "Muchas de sus compañeras ya se aplican bótox e inyectables, y quieren algo preventivo", dijo. O quieren evitar el bótox por completo.

"Me da mucho miedo ponerme un relleno y luego arrepentirme", dijo Michelle Desouza, quien vive en Brooklyn y es fundadora de Same Skin, una comunidad cultural y de bienestar para mujeres. Programó su primera sesión de acupuntura estética con DiLibero en Gotham Wellness poco después de llegar a los 30 años. Quería tener un aspecto rejuvenecido pero "no parecerse a todo el mundo", dijo, refiriéndose a la omnipresente "cara de Instagram", el aspecto neutro (a veces facilitado por filtros de afinación facial y tratamientos estéticos reales) que, la mayoría de las veces, parece generado por IA.

"Creo que mi generación y las más jóvenes tienen una perspectiva sesgada sobre el aspecto real del envejecimiento", dijo Devon Kelley, una creadora de contenidos de Brooklyn que suele publicar sobre belleza y bienestar. "Los filtros invisibles y los retoques proliferan en las redes sociales. Los famosos parecen cada vez más jóvenes, y muchos no son sinceros sobre los tratamientos estéticos que se hacen".

Desouza, que ahora tiene 36 años, dijo que ella era una excepción entre sus amigas, muchas de las cuales habían seguido el camino del bótox. Aunque quien se ha puesto bótox puede seguir recibiendo acupuntura estética, Baettig señaló que era como participar en "dos escuelas de pensamiento opuestas". El bótox impide la contracción muscular, mientras que la acupuntura hace lo contrario.

"Nosotros estimulamos", dijo. "Queremos aumentar la circulación a los músculos".

¿Funciona realmente la acupuntura estética? El éxito puede ser difícil de medir porque el objetivo suele ser subjetivo y variable. Baettig dijo que las clientas solían tener un resplandor instantáneo tras una sesión, pero les advirtió que no esperaran los mismos resultados que con los inyectables.

"Pero sí se aprecia una sutil reducción de las líneas finas y las arrugas", dijo. "Sí se ve un cutis más luminoso, normalmente después de entre seis y diez tratamientos".

En Prosper LA, donde una sola sesión de acupuntura cosmética cuesta entre 195 y 225 dólares, y en otros salones de cuidado de la piel, como ORA, donde el tratamiento facial cuesta 475 dólares, una serie de tratamientos podría situarse fácilmente en el mismo presupuesto de belleza que los inyectables. Pero los posibles beneficios holísticos, como la serenidad y un estado de ánimo relajado, son ajenos a la mayoría de los sueros, exfoliaciones y sesiones de bótox.

"Es una forma de centrarme y calmarme", dijo Abrams, cuyo acupunturista finalmente consiguió verla para un tratamiento sin tener que esperar seis semanas.