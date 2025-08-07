He visto cómo Rusia tortura a prisioneros de guerra

Un soldado ucraniano habla por teléfono con un familiar tras volver del cautiverio en un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, en la región de Chernyhiv, Ucrania. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Uno de los pocos éxitos de las recientes negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia han sido los acuerdos para el intercambio de prisioneros. A finales de mayo, se llevó a cabo el mayor intercambio desde el inicio de la guerra, en el que cada bando entregó a más de 300 militares y civiles. Esta semana, el presidente Volodímir Zelensky escribió en Telegram que se están realizando preparativos para intercambiar a 1200 más.

Miles de soldados y civiles ucranianos, incluidos periodistas, activistas y residentes de los territorios ocupados, siguen recluidos en instalaciones hacinadas e insalubres en una red de centros de detención repartidos por las zonas ocupadas por Rusia en Ucrania, Bielorrusia y la propia Rusia. Permanecen recluidos, a menudo en régimen de incomunicación, en instalaciones superpobladas donde sufren tortura física y psicológica, desnutrición y se les niega representación legal y atención médica. Algunos han sido devueltos a sus familias en bolsas para cadáveres.

Prisioneros de ambos bandos del conflicto han denunciado haber sufrido abusos, a pesar del trato humano que exige el derecho internacional a los prisioneros de guerra. Según mis hallazgos, solo un bando emplea la tortura como parte integral de su política de guerra: Rusia. Si bien Rusia ha negado que la emplee, la naturaleza constante y generalizada de los testimonios de testigos bajo custodia rusa, junto con la inacción de Moscú para abordar el problema, me han llevado a la conclusión de que solo puede tratarse de una práctica sistémica, respaldada por el Estado y aprobada al más alto nivel. Esto genera una profunda desconfianza en Rusia como socio negociador.

Desde el comienzo de la invasión a gran escala hace más de tres años, he documentado denuncias de palizas —por parte de las fuerzas rusas y otras autoridades a prisioneros de guerra ucranianos, así como a civiles— que duran horas, violencia sexual atroz, descargas eléctricas, asfixia, privación del sueño y simulacros de ejecución. La desnutrición es habitual y se ha informado de personas colgadas boca abajo y mantenidas en otras posturas forzadas durante períodos prolongados, a veces mientras eran golpeadas. Muchas de mis conclusiones han sido respaldadas por las de otras autoridades internacionales, incluida la Comisión de Investigación de la ONU.

Las historias son escalofriantes. Oleksandr Kharlats, un veterano ucraniano detenido dos veces al principio de la guerra, me describió en una entrevista que lo retuvieron en una pequeña celda con unos ocho hombres más. El Sr. Kharlats dijo que lo interrogaron seis o siete veces, a veces de noche, y siempre con el mismo método: lo electrocutaban mientras lo obligaban a mantener los brazos a lo largo del cuerpo para intensificar el dolor. Cuando caía al suelo con convulsiones, dijo, los soldados le golpeaban la espalda con las culatas de sus ametralladoras o le golpeaban las extremidades con porras.

Anatoliy Tutov me contó que lo interrogaron cuatro veces durante su detención y que estos interrogatorios incluyeron repetidas electrocuciones, palizas y torturas con contenido sexual, incluyendo amenazas de amputarle el pene y violarlo. Tras su liberación, le diagnosticaron contusiones en órganos internos, dos costillas rotas y grietas en varias otras.

Una civil de una región ocupada de Kherson, cuya liberación estoy solicitando, fue detenida en la calle sin previo aviso mientras se dirigía al trabajo a principios del año pasado. Denunció haber sido violada y electrocutada en su primer día de detención. Desde entonces, ha sido trasladada repetidamente a diferentes centros y ahora se encuentra en una prisión en Rusia.

Rusia utiliza la tortura para extraer información estratégica o militar, como advertencia y castigo para cualquiera que sea leal a Ucrania y para infundir miedo y obediencia a Rusia y a las autoridades respaldadas por Rusia en las zonas ocupadas. Informes forenses de los suburbios de Bucha e Irpin, en Kiev, ocupados por las fuerzas rusas al comienzo de la guerra, han documentado numerosos cadáveres con signos de trauma perimortem (trauma en el momento de la muerte o en torno a él) compatibles con tortura.

La ubicuidad de este trato a los prisioneros bajo custodia rusa no puede ocultar que se trata de un delito prohibido por el derecho internacional, para el cual no existen excepciones, amnistías ni prescripción. Investigar y enjuiciar la tortura es una obligación legal, no una sutileza diplomática ni algo que pueda negociarse o aprovecharse durante las negociaciones.

Acuerdos de paz anteriores, como los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra en Bosnia y Herzegovina, impusieron a las partes la obligación de cooperar en las investigaciones de crímenes de guerra. La justicia, aunque casi siempre incompleta, no puede estar completamente ausente.

Reunir las pruebas no será fácil. Se ha realizado un esfuerzo concertado para reunir pruebas físicas de tortura, así como testimonios, pero Rusia ha hecho grandes esfuerzos por ocultar sus crímenes. En mis entrevistas con prisioneros de intercambios anteriores, los ucranianos liberados describieron cómo se les advirtió que si hablaban de sus experiencias, otros detenidos pagarían las consecuencias, y fueron trasladados a diferentes instalaciones antes de los intercambios de prisioneros y retenidos el tiempo justo para que desaparecieran la mayoría de sus hematomas. Además, existen importantes desafíos para los expertos forenses a la hora de asegurar los cuerpos y determinar la causa de la muerte de quienes han fallecido bajo custodia. En algunos casos, faltan órganos internos o los cuerpos se han descompuesto.

Se han recibido informes de violaciones por parte de Ucrania contra cautivos rusos, que también deben ser investigados de forma independiente. Algunos combatientes rusos han reportado un mayor riesgo de maltrato inmediatamente después de su captura, durante los interrogatorios y durante el transporte. Sin embargo, Ucrania me ha permitido visitar sus campos de prisioneros de guerra, y durante una inspección sin previo aviso a uno en Lviv, comprobé que se estaban realizando esfuerzos sinceros para tratar a los más de 300 detenidos con decoro. La vigilancia por ambas partes es esencial. Mis propias solicitudes para visitar e inspeccionar las instalaciones controladas por Rusia han sido rechazadas repetidamente.

Las miles de personas encarceladas o secuestradas por Rusia no son una herramienta de presión. Para lograr una paz justa y duradera en la guerra en Ucrania, se requiere un acuerdo de alto el fuego que, además de resolver las cuestiones de territorio y garantías de seguridad, exija el pronto regreso de todos los prisioneros restantes. Ningún ciudadano ucraniano puede quedar en manos de torturadores conocidos, y las víctimas deben tener un espacio para exigir responsabilidades por los abusos crueles y degradantes.

Cualquier acuerdo de paz debe facilitar también el regreso de los al menos 19.000 niños ucranianos que, según el gobierno ucraniano, han sido trasladados forzosamente a Rusia, los territorios ocupados por Rusia y Bielorrusia, muchos de los cuales han sido puestos en acogida o en adopción en Rusia. Debe haber reparaciones y rehabilitación para los supervivientes, así como acceso sin restricciones a los detenidos y a los centros de detención para los observadores internacionales, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La alternativa —una paz apresurada a esta guerra que entierra la verdad— corre el riesgo de convertirse en el casus belli de la próxima guerra.

