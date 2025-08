¿Hacia dónde va Gaza?

Palestinos trasladando ayuda en Gaza August 2, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa/

Primero y más obvio: el gobierno de Israel necesita enviar rápidamente, en cantidades abundantes y con un efecto inmediato e innegable, alimentos y medicinas a los lugares de Gaza que los necesitan desesperadamente.

Esto es tanto una cuestión de interés propio como de humanitarismo. Pocas cosas dañan más a Israel que la percepción global, por muy tendenciosa que sea, de que está matando de hambre deliberadamente a niños. Nada ayuda más a Hamas, tampoco. Los beneficios que Hamas pueda obtener de la ayuda palidecen ante el auge propagandístico que ha logrado mediante la narrativa de la hambruna, incluso si es el propio Hamás el que carga con la responsabilidad final de causar y perpetuar la miseria en Gaza.

¿Y entonces qué? Hay tres opciones básicas.

La primera es un acuerdo negociado. Hasta hace apenas dos semanas, la perspectiva de un alto el fuego parecía tentadoramente cercana. Entonces Hamás endureció su postura. Se ha negado rotundamente a desarmarse hasta que se cree un Estado palestino.

También ha publicado videos atroces de dos rehenes, Evyatar David y Rom Braslavski, visiblemente hambrientos y al borde de la muerte, que sin duda provocarían angustia e indignación entre los israelíes, aunque el resto del mundo apenas pareció notarlo. «Hamás no parece estar coordinado ni actuar de buena fe», declaró Steve Witkoff, el enviado estadounidense, tras retirarse de las conversaciones.

Un alto el fuego ahora está cada vez más lejos. El plan ineficaz y destructivo de Francia de reconocer un Estado palestino, junto con las promesas de Gran Bretaña y Canadá de seguir el ejemplo, fue un incentivo garantizado para que Hamás aumentara el precio diplomático a Israel. ¡Qué recompensa tan perversa para el grupo terrorista y qué castigo para los gazatíes de a pie!

Existen otras oportunidades diplomáticas, la más prometedora de las cuales es la declaración de la Liga Árabe de la semana pasada que condenó el 7 de octubre y exigió a Hamás el desarme y la liberación de rehenes. Pero se trata de una declaración exhortatoria sin efecto hasta que estados árabes como Qatar, que ha acogido con lujosas comodidades a los líderes de Hamás, ejerzan una presión extrema sobre el grupo para que llegue a un acuerdo. Hasta entonces, la diplomacia es un camino sinuoso que no conduce a ninguna parte.

La segunda opción es la reocupación completa de toda Gaza por parte de Israel. Los medios de comunicación israelíes informan que Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, prácticamente ha optado por esta vía a pesar de la firme oposición de algunos de sus propios altos mandos militares. Esto podría ser una táctica negociadora para que Hamás flexibilice sus condiciones. Pero también es algo que los ministros de extrema derecha del gobierno de Netanyahu han pedido desde el comienzo de la guerra.

En cualquier caso, es una apuesta arriesgada y potencialmente catastrófica. Pondría a los rehenes en peligro inmediato, ya que sus captores han recibido órdenes de ejecución si se acercan las tropas israelíes. Requeriría otra ronda de sangrienta guerra urbana. Y obligaría a Israel a un esfuerzo agotador para erradicar cualquier foco de guerra de guerrillas, una guerra que tarde o temprano ejercería sobre Israel una presión insoportable, tanto interna como externa. Beirut en 1982 no es una experiencia que el gobierno israelí debería querer repetir jamás.

Pero existe una tercera opción, un término medio entre capitular ante las escandalosas exigencias de Hamas y lanzarse a por otra victoria pírrica.

Poco después del 7 de octubre, informé sobre una propuesta del ex primer ministro Naftali Bennett, denominada “enfoque de presión”, que consideraba esencial para “no seguir el juego de las líneas que Hamás nos escribió”. La idea central de Bennett era que Israel debía evitar ser arrastrado a un combate urbano incesante y, en cambio, rodear y aislar el campo de batalla, permitiendo la entrada de alimentos y medicinas, pero no de lo que Hamás necesitaría para mantener su maquinaria de guerra, en particular el combustible para los generadores en los túneles.

Actualizado por el momento, esto significaría una ocupación israelí indefinida del perímetro interior de Gaza, incluida su frontera con Egipto, y a lo largo del punto medio del territorio. Pero, como escribe Jonathan Schanzer en la revista Commentary, no debería haber ayuda para la reconstrucción de Gaza hasta que Hamás libere a los rehenes y acepte el desarme. Alimentos y medicinas, sí, en abundancia. Hormigón y varillas, no, mientras puedan usarse para reconstruir los túneles terroristas del territorio. Es hora de que Hamás cargue con la peor parte de la presión, sobre todo de los propios gazatíes, por las ruinas que creó.

Quienes se consideran benefactores de los palestinos quizá quieran atribuir para siempre la responsabilidad moral a Israel por todas las tragedias de Gaza. Pero Gaza no estaría donde está ahora de no haber sido por Hamas, y Gaza no puede ser más de lo que es ahora mientras Hamas mantenga el control efectivo. Ninguna persona reflexiva puede ser pro-palestina sin ser también anti-Hamás.

Al mismo tiempo, ser pro-Israel significa mirar a Gaza a través de la lente más amplia de los intereses generales de Israel: el regreso de los rehenes para sanar el corazón de Israel; el alivio de Gaza para rehabilitar la reputación de Israel (sobre todo entre amigos indecisos); la reanudación de la diplomacia regional para aprovechar las victorias temporales de Israel sobre Hezbolá e Irán; y la restauración de la disuasión contra los enemigos más grandes y aún amenazantes de Israel.

Si Netanyahu comete el error colosal de intentar reocupar Gaza a largo plazo, ninguna persona reflexiva puede ser pro-Israel sin estar también en contra de él.

© The New York Times 2025.