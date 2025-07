Mesa para 2: Justin Trudeau y Katy Perry cenan juntos en Montreal

El ex primer ministro canadiense cenó el lunes por la noche con la recién soltera estrella del pop estadounidense, suscitando intrigas sobre cómo se conocieron.

Este es el maridaje en una cena que tiene en vilo a Estados Unidos y Canadá: la recién soltera estrella del pop Katy Perry y Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, fueron el lunes a un restaurante de lujo en Montreal para cenar juntos.

Su cita en Le Violon, especializado en "cocina basada en mariscos" y que figura en la guía Michelin, hizo arder internet con especulaciones sobre si la cantante de origen estadounidense y el ex jefe de Estado estaban saliendo juntos.

Eso sí que sería un acercamiento, sobre todo en medio del enfriamiento de las relaciones entre los países, que antes se consideraban aliados, a causa de los aranceles del presidente Donald Trump y sus frecuentes intimidaciones a Canadá para ser el "estado número 51".

Vaya yuxtaposición. ¿Cómo lo frasearía Perry? "Hot N Cold", (caliente y frío).

Perry, de 40 años, y el actor Orlando Bloom, con quien tiene una hija, rompieron recientemente su compromiso. Trudeau, de 53 años, quien dimitió a principios de año como primer ministro, se separó de quien fuera su esposa durante 18 años, Sophie Grégoire Trudeau, en 2023. Tienen tres hijos.

En respuesta a las preguntas de The New York Times, el copropietario y codirector de cocina de Le Violon, Danny Smiles, dijo el martes que el restaurante había recibido a Trudeau y Perry la noche anterior. El restaurante confirmó que tenían una reservación, pero no quiso decir quién la había hecho.

"No podemos asegurar que fuera una cita", dijo Smiles, "pero estaban de muy buen humor".

El sitio web de famosos TMZ informó anteriormente sobre haber visto a Perry y a Trudeau en el restaurante, publicando fotos de los dos allí, dando un paseo antes y tomando unas copas después en una taberna.

Perry se encontraba entre dos puntos de su gira de conciertos en Canadá y tenía previsto actuar en Ottawa el martes por la noche y en Montreal el miércoles, seguidas de Quebec el viernes.

Los representantes de Perry y Trudeau no respondieron inmediatamente el martes a las peticiones de comentarios.

En la cena, ambos tomaron el menú degustación del chef, que incluía atún y tomates, tartar de ternera, langosta y espárragos, ñoquis y cordero, según el restaurante.

Smiles se acercó a la mesa para saludar a Perry y a Trudeau. Ya conocía al ex primer ministro, dijo el restaurante.

"Así que fue un intercambio amistoso", dijo Smiles. "Incluso vinieron a la cocina para dar las gracias personalmente al personal antes de irse".

Famosa por sus letras pegadizas, sus disfraces provocativos y sus éxitos, como "Teenage Dream", "Roar" y "Firework", Perry fue jueza durante varias temporadas en American Idol, hasta el año pasado, y fue la cantante principal del espectáculo del descanso del Super Bowl en 2015. En abril, formó parte de una tripulación femenina lanzada brevemente al espacio por Blue Origin, la empresa privada de vuelos espaciales de Jeff Bezos.

La cantante es conocida por sus inclinaciones políticas liberales, hizo campaña tanto por Hillary Clinton como por Kamala Harris durante las elecciones presidenciales de 2016 y 2024. La noche anterior a las elecciones de 2024, actuó en un mitin en Pittsburgh en favor de Harris, quien perdió Pensilvania y los otros seis estados disputados frente a Trump en noviembre.

En marzo, Trudeau dejó su cargo tras casi una década al frente de Canadá. Su dimisión se produjo cuando las encuestas mostraban que la mayoría de los canadienses estaban profundamente descontentos con la situación de su país, así como con la desafiante respuesta de Trudeau al trato que el gobierno de Trump daba a Canadá.

Neil Vigdor es un reportero de noticias de última hora del Times, y se enfoca en política.