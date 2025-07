Una disputa sobre la gestión del caso Epstein estalla en público

Se dice que una furiosa fiscala general se enfrentó al subdirector del FBI en una tensa reunión en la Casa Blanca a principios de semana.

El amargo juego de acusaciones acerca del manejo de la investigación sobre Jeffrey Epstein, el financiero caído en desgracia, estalló en público el viernes entre la fiscala general Pam Bondi y los cargos más altos del FBI, en particular el subdirector de la agencia, Dan Bongino.

Bondi y sus aliados creen que Bongino, quien se ganó un puesto en la cúpula de las fuerzas del orden gracias a su imagen de macho y a la promoción de conspiraciones, sembró artículos en los medios de comunicación conservadores que culpaban a Bondi de las reacciones negativas tras el anuncio realizado a principios de la semana de que se cerraría el caso Epstein, según funcionarios cercanos a la situación. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para hablar de conversaciones que pretendían ser privadas.

La situación escaló hasta convertirse en un encolerizado enfrentamiento cara a cara en la Casa Blanca el miércoles, cuando una iracunda Bondi acusó a Bongino de filtrar información a los medios de comunicación en presencia del director del FBI, Kash Patel, la jefa de personal de la Casa Blanca, Susie Wiles, y uno de sus ayudantes, Taylor Budowich. Bongino lo negó, dijeron.

Bongino, durante otro enfrentamiento la semana pasada, dijo a Bondi que ella había exagerado la probabilidad de que una revisión del caso emprendida por el Departamento de Justicia y el FBI este año revelara una lista de clientes de tráfico sexual de Epstein, y posiblemente planteara preguntas sobre su muerte en 2019, un ahorcamiento que sucedió bajo custodia y que se dictaminó que fue un suicidio.

Pero, hasta cierto punto, Bondi ha estado intentando apagar un incendio político que el propio Bongino ayudó a encender: Bongino, quien supervisó el despliegue de agentes para revisar videos y documentos del caso, impulsó la idea de un amplio encubrimiento en el caso Epstein cuando era presentador de un popular y lucrativo pódcast.

El viernes, una popular defensora de Bongino --la influente y conspiracionista de extrema derecha Laura Loomer-- afirmó, en dos dramáticas publicaciones en las redes sociales, que el subdirector de la oficina se había tomado libre el viernes para reflexionar y que "ahora estaba pensando seriamente en RENUNCIAR" por las acciones de Bondi en el caso Epstein.

Una persona cercana a Bongino no refutó la caracterización que hizo Loomer, y dijo que estaba muy enfadado y considerando una serie de opciones, incluida su dimisión.

No sería la primera vez que Bongino, que ha luchado por mantener la credibilidad de la base derechista mientras supervisa las operaciones cotidianas de la oficina, ha sugerido que las presiones del trabajo lo están afectando: "La gente me pregunta todo el tiempo: '¿Te gusta?' No. No me gusta", declaró a Fox News el mes pasado.

Los portavoces del Departamento de Justicia y del FBI no hicieron comentarios.

Funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia insistieron en que tanto Bongino como Patel habían colaborado estrechamente con los principales asesores de Bondi para revisar las pruebas del caso y habían decidido conjuntamente cerrar la investigación, y que son tan responsables de las reacciones negativas como ella.

Todd Blanche, principal adjunto de Bondi, publicó una declaración en las redes sociales a primera hora del viernes para insistir en ese punto, en respuesta a artículos y publicaciones en las redes sociales que sugerían que la dirección del FBI no estaba totalmente de acuerdo con la decisión de seguir adelante.

"Trabajé estrechamente con @FBIDirectorKash y @FBIDDBongino en el memorándum conjunto del FBI y el DOJ sobre los Archivos Epstein", escribió Blanche, quien dirigió el equipo de defensa penal del presidente Donald Trump antes de ser nombrado para su puesto actual.

"Todos nosotros aprobamos el contenido del memorándum y las conclusiones que en él se exponían. La insinuación por parte de cualquiera de que hubo alguna discrepancia entre la dirección del FBI y la del DOJ sobre la escritura y publicación de este memorándum es manifiestamente falsa", añadió.

Bondi no participó en esas conversaciones, dijo un funcionario, y dio su visto bueno a la decisión adoptada por Blanche, Patel y Bongino.

No está claro cómo responderá Trump a las luchas internas. El presidente pasó mucho tiempo con Epstein, un financiero que mantenía amistades entre ricos, poderosos y famosos.

Pero ha implorado a sus partidarios, muchos de ellos obsesionados con Epstein, que pasen página.

"¿Sigues hablando de Jeffrey Epstein?", preguntó Trump, visiblemente exasperado, a un periodista en una reunión de gabinete el martes, un día después de que el Departamento de Justicia publicara un memorándum en el que concluía que "no sería apropiado ni estaría justificado revelar más información" en la investigación del caso.

Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia y también ha escrito sobre la violencia armada, los derechos civiles y las condiciones en las cárceles y prisiones de Estados Unidos.