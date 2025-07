La TSA eliminará el odiado requisito de quitarse los zapatos en los aeropuertos

Desde 2006, se exigía a la mayoría de los pasajeros que se quitaran el calzado en los puntos de control.

Es posible que los viajeros de algunos aeropuertos, incluido el de LaGuardia, ya no tengan que someterse a uno de los requisitos más odiados de los controles de seguridad. Por primera vez en casi 20 años, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés) permite que la gente no se quite los zapatos.

En los últimos días, la TSA ha empezado a suprimir el requisito de que los viajeros se quiten los zapatos, según una fuente familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato.

La agencia no ha anunciado oficialmente este cambio y no ha confirmado la nueva política, que parece estar entrando en vigor en los aeropuertos de todo el país.

"La TSA y el DHS siempre están explorando formas nuevas e innovadoras de mejorar la experiencia de los pasajeros y nuestra sólida postura de seguridad", dijo un vocero de la TSA. "Cualquier posible actualización de nuestro proceso de seguridad se emitirá a través de los canales oficiales".

El cambio fue comunicado por primera vez por Gate Access, un boletín de viajes escrito por Caleb Harmon-Marshall, quien dice ser un antiguo agente de la TSA. Añadió que había visto un lanzamiento preliminar de la nueva política en un aeropuerto, así como un memorándum interno en el que se informaba a los agentes al respecto.

Harmon-Marshall dijo en una declaración enviada por correo electrónico que la nueva política es buena para los pasajeros y debería haberse aplicado hace tiempo. Añadió que ahora los agentes podrán controlar a los viajeros con mayor rapidez.

"Deben sentirse aliviados al saber que la tecnología ha avanzado tanto que los agentes de la TSA pueden detectar amenazas con los zapatos puestos", añadió. "Antiguamente, esto no era así".

La TSA exige a los pasajeros que se quiten los zapatos desde 2006, casi cinco años después de que un terrorista intentara detonar un explosivo en su zapato mientras estaba a bordo de un vuelo de American Airlines de París a Miami.

Los viajeros pagan por el privilegio de no quitarse los zapatos, uno de los distintivos del programa PreCheck de la TSA, que cuesta unos 80 dólares durante cinco años y concede un control acelerado. Harmon-Marshall dijo en su declaración que creía que se estaba produciendo un "gran cambio" con el programa PreCheck.

La TSA sabe que permitir a los viajeros normales acceder a ventajas como no quitarse los zapatos "disminuirá significativamente el valor de PreCheck", añadió.

Christine Chung es reportera del Times. Cubre aerolíneas y viajes comerciales.

