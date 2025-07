La ola de calor en Europa del Este provoca peces muertos, incendios y protestas

Las temperaturas excepcionalmente altas pusieron a prueba los sistemas eléctricos y la paciencia de los habitantes, sofocados por el reciente calor extremo.

La ola de calor que Europa ha experimentado esta semana se ha extendido hacia el este, lo que ha exacerbado la tensión en las protestas callejeras en Serbia y, a medida que se aceleran los efectos del calentamiento global, provocó que un río en República Checa quedara obstruido con peces muertos.

En Albania, al otro lado del Adriático de una Italia todavía sofocada por temperaturas excepcionalmente altas, un incendio de verano de rutina en un vertedero municipal de la ciudad central de Elbasan se convirtió en un incendio fuera de control.

Agotados por temperaturas que alcanzaron los 41 grados Celsius, los bomberos lucharon por controlarlo. Y con nubes de humo tóxico que emanaban del vertedero, manifestantes se reunieron ante el Ministerio de Turismo y Medioambiente en Tirana, la capital, y declararon que había sido rebautizado como "el Ministerio del Humo y la Contaminación".

Al igual que en los países de Europa Occidental azotados por la ola de calor esta semana, las personas mayores de Albania eran las que más sufrían. Fatmir Dervishaj, de 76 años, dijo que solía salir durante el día para jugar al dominó con sus amigos, pero que se había quedado en casa a causa del calor.

"El verano puede ser alegre para muchos, pero a mí me aísla mucho", dijo.

Para otros, el sufrimiento era buena para el negocio. Ermir Metushi, de 48 años, taxista de Tirana, dijo que la ola de calor era "difícil de soportar", pero que había aumentado sus ingresos, porque "cada vez más gente se rinde a la comodidad del aire acondicionado de los taxis, incluso para distancias cortas". Eso y la afluencia veraniega de turistas, dijo, "hacen que realmente no pueda quejarme".

En la República Checa, se atribuyó la muerte masiva de peces en el río Dyje, al sureste del país, cerca de Austria, a las fluctuaciones extremas de temperatura. El calor ha aumentado las bacterias y los sedimentos peligrosos para los peces, y las autoridades de la zona, cerca de la ciudad de Breclav, instalaron bombas para airear el agua. Pero unas 27 toneladas de peces murieron esta semana, privados de oxígeno en el río, cerca de una central hidroeléctrica.

Un apagón interrumpió la circulación del metro de Praga y dejó a la gente atrapada en los ascensores, pero no quedó claro de inmediato si estaba relacionado con el calor y la presión ejercida sobre el sistema eléctrico por el mayor uso de los aparatos de aire acondicionado. La compañía eléctrica dijo que se había producido una avería en una línea de transmisión.

Al sur, en los Balcanes, una región acostumbrada a veranos calurosos, las autoridades emitieron avisos de alerta roja por calor, ya que algunas zonas de Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia luchaban contra temperaturas excepcionalmente altas.

En Belgrado, la capital serbia, que ha sido el centro de protestas antigubernamentales durante meses, el calor --de 37 grados Celsius el viernes-- se sumó a un ambiente cada vez más tenso. Los nervios se crisparon cuando los agentes de policía, fuertemente equipados con material antidisturbios, se esforzaron por despejar las calles atrincheradas por grupos de manifestantes itinerantes, muchos de ellos estudiantes. Las protestas comenzaron en noviembre y, tras meses sin violencia, se han vuelto cada vez más conflictivas en los últimos días, a medida que subían las temperaturas y la policía empezaba a intervenir más por la fuerza.

El calor fue aún más intenso en la vecina Bosnia, con temperaturas que alcanzaron los 41 grados Celsius, en la ciudad de Mostar.

En Sarajevo, la capital, Ermin Hadzic, estudiante de 23 años, dijo que su casa, como muchas de la ciudad, no tenía aire acondicionado y hacía un calor insoportable. "Me estoy muriendo", dijo, y añadió: "Me ducho 15 veces al día con agua fría".

Dijo que había reducido su consumo de cigarros y comida para intentar refrescarse, al reducir su desayuno a un solo trozo de melón porque el calor le había quitado el apetito.

Azra Kalabic, de 70 años, otra residente de Sarajevo, dijo que el calor era "horrible, sobre todo para nosotros, los ancianos" y para quienes, como ella, padecen enfermedades crónicas. "No hay nada que pueda ayudar. Rara vez salgo", dijo. "Siento que me asfixio. Todo el mundo sale solo por la noche".

Polonia y los países bálticos del norte experimentaron cierto alivio el viernes, con un tiempo fresco tras meses de lluvias intermitentes, vientos racheados y un frío impropio de la estación.

Saulius Zentelis, abogado de 56 años de Vilna, la capital lituana, dijo que "las estaciones están cambiando" debido al cambio climático, y señaló que este año el verano no empezó hasta julio, tras un mes de junio "inusualmente frío y lluvioso". Pero, añadió, "no soporto el calor" y "en realidad me gusta el tiempo más fresco".

Tras subir hasta los 30 grados Celsius el jueves, la temperatura en Vilna descendió bruscamente el viernes. Las temperaturas en la vecina Polonia también descendieron, con Varsovia a 21 grados Celsius.

En Montenegro, los propietarios de cafeterías lamentaron una fuerte caída de los ingresos, ya que los clientes se quedaban en casa.

Mladja Djukic, de 54 años, propietaria de una cafetería en Podgorica, la capital, dijo que "el calor se ha vuelto tan insoportable, incluso por las tardes, que la mayoría de la gente se queda en casa con el aire acondicionado puesto o se va a la playa".

Sin embargo, algunos habitantes del Europa del Este dijeron que no entendían el alboroto. "¡Es verano! Se supone que hace calor", dijo Mersida Hadzimuratovic, de 59 años, enfermera en Sarajevo. "No me importa. De todas formas, me gusta más el verano".

Emma Bubola colaboró con reportería desde Roma, Sara Cincurova desde Bratislava, Eslovaquia, y Alisa Dogramadzieva desde Podgorica, Montenegro.